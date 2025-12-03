Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Najpierw uziemienie, potem kontrole. Kolejne usterki w Airbusach

Źródło: Reuters
Airbus ogłosił, że część samolotów A320 zostanie skontrolowana z powodu wykrytego u dostawcy problemu z jakością metalowych paneli. Z informacji, do których dotarła agencja Reuters, wynika, że łączna liczba samolotów wymagających kontroli wynosi 628, w tym 168 już eksploatowanych.

Problem, który według firmy dotyczy "ograniczonej liczby" samolotów, pojawił się kilka dni po tym, jak tysiące samolotów tego samego modelu zostało uziemionych z powodu pilnej aktualizacji oprogramowania.

Europejski producent poinformował, że przyjął "konserwatywne podejście" polegające na sprawdzeniu wszystkich samolotów, których może dotyczyć awaria, choć nie wszystkie będą wymagały napraw.

"Źródło problemu zostało zidentyfikowane"

Z prezentacji dla linii lotniczych, do której dotarł Reuters, wynika, że łączna liczba samolotów wymagających kontroli pod kątem niedawno wykrytych problemów jakościowych dotyczących metalowych paneli w przedniej części niektórych samolotów wynosi 628, w tym 168 już eksploatowanych.

Według prezentacji liczba ta obejmuje również 245 samolotów na liniach montażowych, z których według źródeł branżowych około 100 ma zostać dostarczonych w tym roku. Kolejne 215 samolotów znajduje się na wcześniejszym etapie produkcji, zwanym montażem głównych komponentów.

Ponadto, jak wynika z prezentacji, podobne problemy z grubością stwierdzono w przypadku niektórych paneli w tylnej części samolotu i innych częściach odrzutowca, choć żadna z nich nie znajduje się w samolotach obecnie eksploatowanych.

- Źródło problemu zostało zidentyfikowane, ograniczone, a wszystkie nowo wyprodukowane panele spełniają wszelkie wymagania - powiedział rzecznik Airbusa w wywiadzie dla BBC.

Zaznaczył, że "tylko inspekcje pozwolą ustalić, gdzie w samolocie znajdują się panele z wadami jakościowymi i jakie działania należy podjąć".

Agencja AFP poinformowała, że ​​Airbus przekazał, iż liczba samolotów wymagających kontroli "zmniejsza się z dnia na dzień, w miarę postępu inspekcji mających na celu identyfikację samolotów wymagających podjęcia konkretnych działań".

BBC skontaktowało się z największymi liniami lotniczymi użytkującymi A320, m.in. British Airways, American Airlines, Korean Air, Lufthansa Airlines i Delta, prosząc o komentarz. Do momentu publikacji portal nie otrzymał jednak odpowiedzi.

Ogromna awaria samolotów Airbus

Na początku tego tygodnia tysiące samolotów Airbus zostało uziemionych w celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania po tym, jak odkryto, że intensywne promieniowanie słoneczne może zakłócać pracę pokładowych komputerów sterujących lotem.

Problem odkryto, gdy samolot lecący między USA a Meksykiem nagle stracił wysokość w wyniku tej luki w zabezpieczeniach, w wyniku czego 15 osób zostało rannych.

Ponad 6 tysięcy samolotów Airbus wymagało pilnych aktualizacji komputerów w ramach jednej z największych akcji wycofywania produktów z rynku w historii lotnictwa.

Spowodowało to globalne perturbacje i odwołania lotów w ostatni weekend listopada, w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, szczególnie w USA, gdzie weekend ten zbiegł się ze Świętem Dziękczynienia.

Akcje Airbusa spadły o ponad 6,5 proc w ciągu ostatnich pięciu dni.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: BBC, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Lotnictwo samoloty Awaria
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica