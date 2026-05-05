Z kraju Tusk: wszystkie karty są już na stole Wiktor Knowski

Premier Donald Tusk o postępach dotyczących Zondacrypto Źródło: TVN24

- Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo - powiedział premier.

- A więc jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takiego oszustwa, takich działań się podjąć - dodał.

Premier o Zonacrypto

- Wszystkie karty są już na stole - powiedział premier w sprawie kontrowersji wokół giełdy Zondacrypto i związanych z nią sporów na temat legislacji regulującej rynek kryptowalut w Polsce.

💬 Premier @donaldtusk w #KPRM: Chcemy, jak najszybciej wrócić do ustawowego rozwiązania kontroli państwa nad rynkiem kryptowalut. Wszystkie karty są na stole. Nikt nie może udawać głupiego. To nie są już tajne notatki. Znamy wszystkie fakty. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 5, 2026 Rozwiń

- Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowo, ale w tej chwili to już nie są tajne notatki. W tej chwili to nie jest dyskretne dochodzenie prokuratury. Wszystkie fakty, także dzięki dziennikarskim śledztwom, nie tylko dzięki pracy instytucji, są już na stole - powiedział premier.

Tusk mówił następnie o powiązaniach Zondacrypto z rosyjską mafią oraz udziale giełdy w finansowaniu różnych kampanii polityków prawicowych, w tym konferencji CPAC z udziałem Karola Nawrockiego.

- Mieliśmy do czynienia z firmą, której źródła nie, że są dwuznaczne, tylko są wyjątkowo ciemne - stwierdził premier.

Weto prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Przepisy - jak przekonywał rząd - miały wprowadzić środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, np. umożliwiały Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut.

Celem zawetowanej przez prezydenta ustawy o kryptoaktywach było zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów. Ustawa miała wprowadzić środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane, w tym umożliwiała KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów, przerwanie jej przebiegu na określony czas, zakazanie rozpoczęcia oferty publicznej lub zakazanie dopuszczenia kryptoaktywów do obrotu.

W listopadzie ub.r. ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, gdyż w jego ocenie wprowadzała rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne. Nowa ustawa różniła się jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

