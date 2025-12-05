Logo TVN24
Wysokie zarobki lekarzy. "Budżet państwa na to nie ma wpływu"

Szpital
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda o wysokich zarobkach lekarzy: budżet państwa na to nie ma wpływu
Źródło: TVN24
Raczej pozostawimy tę kwestię zarządzającym szpitalami i nadzorowi właścicielskiemu nad szpitalami - powiedziała w programie "Jeden na jeden" ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, odnosząc się do limitu zarobków lekarzy. Pytana o wysokie zarobki lekarzy, stwierdziła, że "budżet państwa na to nie ma wpływu".

Agata Adamek zapytała ministrę, co z pomysłem wprowadzenia górnej granicy zarobków lekarzy. - Pomysł górnej granicy wynagrodzeń był postulatem ze strony związkowej. Był on na stole, zanim przyszłam do Ministerstwa Zdrowia. Natomiast analizowaliśmy ten pomysł, jak każdy inny, który wpłynął do Ministerstwa Zdrowia. Propozycja faktycznie 40-48 (tysięcy złotych - red.) została wyliczona przez AOTMIT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - red.), jako ta propozycja, która wynika z wyceny i z danych, którymi dysponuje AOTMIT, jako propozycja do ruszenia - mówiła szefowa resortu zdrowia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jolanta Sobierańska-Grenda
Co ze składką zdrowotną? "Decyzje wyraźnie wybrzmiały"
TVN24
Trudna sytuacja w systemie ochrony zdrowia
"Ludzie mają poczucie, że szansa na wyzdrowienie jest coraz mniejsza"
TVN24
szczyt medyczny
"Podejmowano bardzo kosztowne decyzje". Eksperci komentują szczyt medyczny
Piotr Wójcik

Ministra: ta sprawa nie jest taka zero-jedynkowa, jakby się wydawało

- Natomiast myślę, że po konsultacjach ze środowiskiem lekarskim, po tym, co widzimy również, jeżeli chodzi o trudności prawne we wdrożeniu takiego rozwiązania, myślę, że raczej pozostawimy tę kwestię zarządzającym szpitalami i nadzorowi właścicielskiemu nad szpitalami. Tutaj jest duże zróżnicowanie również pomiędzy regionami, jeżeli chodzi o dostęp do specjalistów, więc ta sprawa nie jest taka zero-jedynkowa, jakby się wydawało - komentowała.

- Wydaje się, że na tę chwilę jednak to rozwiązanie jest na pewno przedwczesne - dodała

OGLĄDAJ: Jolanta Sobierańska-Grenda
pc

Jolanta Sobierańska-Grenda

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Budżet państwa na to nie ma wpływu"

Agata Adamek odniosła się do sytuacji w Kaliszu, gdzie czterech lekarzy zarabia 10 milionów złotych rocznie. - Myślę, że należałoby się zapytać pana dyrektora czy panią dyrektor szpitala i nadzór właścicielski o szczegóły - mówiła.

Na uwagę, że "nas nie stać chyba jako budżetu państwa na to, żeby takie zarobki finansować". - Budżet państwa na to nie ma wpływu. My nie jesteśmy właścicielami szpitali, jak pani wie. Ministerstwo Zdrowia nie ma tutaj nadzoru właścicielskiego nad szpitalami. Politykę wynagrodzeniową kreuje zarząd szpitalny - mówiła.

Górna granica procentowa

- Są rozważania na temat możliwości prawnych wdrożenia takiej górnej granicy. Na tą chwilę wydaje się, że jest to rozwiązanie niemożliwe. Natomiast wpadła propozycja do Ministerstwa Zdrowia, żeby na przykład ustanowić górną granicę procentową w ogóle budżetu, który może być przeznaczany na wynagrodzenia w podmiotach leczniczych. Ta propozycja jest w tej chwili również na stole. Być może to jest rozwiązanie, w którym jednak ograniczymy takie wysokie zarobki - mówiła.

- W tej chwili jest propozycja 60-70 proc. Patrzymy, jaka jest skala w ogóle w Polsce zarobków. Ale wiemy, że też mamy szpitale po restrukturyzacji, które już dawno osiągają poziomy 50-55 proc. W związku z tym to nie jest takim zaskoczeniem dla tych zarządzających, którzy tę restrukturyzację przeprowadzali. Ale musimy tutaj też zobaczyć, jak to wygląda w regionach. Stąd też nasze spotkania w najbliższym czasie z samorządowcami i z regionami - podkreślała ministra.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

