W lipcu Rada Polityki Pieniężnej odrzuciła wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Za jego przyjęciem głosowała jedynie Joanna Tyrowicz.

W lipcu RPP odrzuciła wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych (pb), który poparła tylko J. Tyrowicz, a pozostali członkowie Rady byli przeciw - podał NBP na stronach internetowych.

Tyrowicz regularnie składa wnioski o podwyżki

Wcześniej w piątek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podano, że Tyrowicz głosowała przeciw obniżce stóp w lipcu 2025 r., podczas gdy pozostałych 9 członków Rady Polityki Pieniężnej głosowało za uchwałą.

Od listopada 2023 r. do maja 2025 r. Tyrowicz składała wnioski o podwyżkę stóp o 200 pb., a w czerwcu br. o 250 pb. Większość RPP za każdym razem odrzucała te wnioski.

W lipcu Rada Polityki pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 punktu procentowego (25 punktów bazowych), tj. do poziomu 5,00 proc.

Co zrobi RPP?

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyły się o 0,1 proc. - podał w piątek w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

"Sierpniowe dane inflacyjne były prawdopodobnie zaskoczeniem dla RPP, Iwona Duda (członkini RPP - red.) sugerowała, że dysponowała ona prognozą na poziomie 2,9 proc. r/r. Połączenie lepszych danych inflacyjnych i zauważalnego hamowania wzrostu płac w lipcu, skłoniło nas do rewizji naszej prognozy na wrześniowe posiedzenie RPP. Naszym zdaniem Rada zdecyduje się na obniżkę o 25 pb, pomimo relatywnie luźnej polityki fiskalnej i braku regulacji dotyczących cen energii dla gospodarstw domowych"- ocenili ekonomiści PKO BP w komentarzu.

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl