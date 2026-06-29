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Z kraju

Wiadomości o "nadpłacie". Nowa fala phishingu

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praca, praca zdalna, komputer, laptop, korzystanie z internetu
Oszuści "na garnki" zatrzymani. Wyłudzili 1,4 miliona złotych od seniorów
Źródło wideo: Policja łódzka
Źródło zdj. gł.: sav_an_dreas/Shutterstock
Eksperci ostrzegają przed oszustami, którzy podszywają się pod fiskusa. "Bądźcie ostrożni i nie dajcie się okraść" - apelują.

"Uważajcie na fałszywe e-maile o rzekomej nadpłacie podatku dochodowego!" - ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF) w mediach społecznościowych.

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Ostrzeżenie przed oszustami

Jak dodaje CSIRT KNF, "oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Krajową oraz portal podatki.gov.pl i zachęcają do kliknięcia w link z wiadomości".

Dodaje, że "po wejściu na stronę przez użytkownika próbują wyłudzić numer PESEL, inne dane osobowe oraz informacje o kartach płatniczych".

Phishing to metoda oszustwa. Cyberprzestępcy podszywają się pod zaufaną instytucję i próbują wyłudzić poufne dane - np. hasła czy numery kart kredytowych.

Ostrzeżenie przed fałszywymi e-mailami o rzekomej nadpłacie podatku dochodowego!
Ostrzeżenie przed fałszywymi e-mailami o rzekomej nadpłacie podatku dochodowego!
Źródło zdjęcia: CSIRT KNF

Nowe oszustwa internetowe

To nie jedyne tego typu działania w ostatnim czasie. Zespół CSIRT KNF informował niedawno o pojawiających się w mediach społecznościowych fałszywych reklamach, dotyczących rzekomych inwestycji, w których przestępcy podszywają się pod ZUS.

"Uwaga na reklamy fałszywych inwestycji, w których oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Cyberprzestępcy informują o możliwości otrzymania wsparcia finansowego" - ostrzegał CSIRT KNF.

Zespół CSIRT KNF ostrzegał również o fałszywych stronach podszywających się pod znane sklepy internetowe. "Cyberprzestępcy tworzą niemal identyczne kopie popularnych serwisów i oferują produkty w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, aby wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze. Specjaliści zalecają zawsze dokładnie sprawdzać adres strony, na której dokonujemy zakupów" - wyjaśniono.

Fałszywe inwestycje w sieci. Wydano ostrzeżenie
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Fałszywe inwestycje w sieci. Wydano ostrzeżenie

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Tagi:
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Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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