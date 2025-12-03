Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ogromna kara dla operatora. "Rażące przykłady nadużyć"

telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Tomasz Chróstny o karze dla Vectry za podnoszenie opłat
Źródło: UOKiK
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Vectrę karę przekraczającą 80 milionów złotych i zobowiązał ją do wypłaty rekompensat konsumentom – poinformował urząd w komunikacie. Jak wskazano, Vectra miała stosować nieuczciwe praktyki rynkowe naruszające zbiorowe interesy klientów. Firma nie zgadza się z zarzutami. - Jesteśmy zaskoczeni decyzją Urzędu - mówi prezes Vectry w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.

Podano, że prezes UOKiK Tomasz Chróstny kwestionował już nieprawidłowo wprowadzane przez Vectrę zmiany w umowach. Kara nałożona na spółkę w 2022 r. i zarzuty postawione w marcu tego roku nie skłoniły jednak przedsiębiorcy do zaprzestania naruszania interesów konsumentów.

Klauzula modyfikacyjna

Wskazano, że Vectra przez lata jednostronnie zmieniała swoim klientom zapisy w umowach w trakcie ich trwania. Bezpodstawnie wprowadzała do wykonywanych umów klauzulę modyfikacyjną, która – w założeniu spółki – miała umożliwiać jednostronne podwyższanie abonamentu i pobieranie go od klientów w nowej wysokości.

Skargi konsumentów potwierdziły, że Vectra kontynuuje bezprawne działania. Dlatego Prezes UOKiK postawił spółce zarzuty, a następnie wydał decyzję.

- W poprzedniej decyzji wskazaliśmy wyraźnie, że praktyki Vectry naruszają prawo. Spółka nie zmieniła jednak swoich działań - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Jak dodał, "nie ma naszej zgody na łamanie praw konsumentów". - Jednostronne, bezpodstawne zmiany w wykonywanych umowach i podwyższanie umówionych kwot abonamentów to rażące przykłady nadużyć wobec klientów – stwierdził Chróstny.

Podano, że kara nałożona na Vectrę wynika nie tylko z wysokiego obrotu osiąganego przez spółkę, ale także z braku reakcji na wcześniejsze działania podejmowane przez UOKiK i tym samym umyślne naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

Zwrot pieniędzy dla klientów

W wyniku działań przedsiębiorcy konsumenci musieli płacić więcej za każdą z usług (telewizję i internet) – w skali roku sumy te sięgały nawet 144 zł w przypadku korzystania przez klienta z obu usług. W niektórych przypadkach już w krótkim czasie po zawarciu umowy klienci dowiadywali się, że spółka przygotowuje się do podwyżki lub jej dokonuje. Oprócz nakazu zaprzestania naruszania interesów konsumentów oraz nałożenia kary w wysokości 80,78 mln zł decyzja prezesa UOKiK wiązać się będzie także ze zwrotami środków dla klientów. Po uprawomocnieniu się decyzji Vectra będzie musiała poinformować o niej konsumentów, a następnie oddać im opłaty za podwyższony abonament. Obecnym klientom przysługiwać wówczas będzie zwrot pieniędzy albo rabat w opłacie abonamentowej, natomiast byli klienci otrzymają zwrot środków.

Wskazano, że niezależnie od rekompensaty publicznej, którą Vectra będzie musiała wykonać po uprawomocnieniu się decyzji, konsumenci mają cały czas możliwość dochodzenia roszczeń poprzez reklamację, a w razie wyczerpania tej drogi – skierować sprawę do sądu na podstawie przepisów dotyczących stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych i kodeksu cywilnego.

Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania się do sądu. 

Komentarz Vectry

"Nie zgadzamy się z decyzją UOKiK. Jesteśmy przekonani, że nasze działania były i są zgodne z przepisami, co zostało Urzędowi rzetelnie wyjaśnione w trakcie postępowania" - skomentowała Vectra w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl

"Jesteśmy największym polskim stacjonarnym operatorem telekomunikacyjnym, który od 35 lat konsekwentnie reinwestuje przychody w rozwój krajowych sieci, zbudowaliśmy największą rodzimą infrastrukturę światłowodową docierającą do 4,2 mln gospodarstw domowych czyli do ponad 12 milionów Polaków. Dostosowywanie cen do realiów rynkowych, zwłaszcza przy skumulowanej inflacji przekraczającej 50% od 2019 roku, jest dla nas koniecznością. To niezbędne dla utrzymania ciągłości działania i dalszych inwestycji w infrastrukturę krytyczną dla bezpieczeństwa państwa i obywateli" - dodano.   - Jesteśmy zaskoczeni decyzją Urzędu. Znaleźliśmy się w patowej sytuacji regulacyjnej. W latach 2019-2020 wdrożyliśmy zapisy, których wymagał od nas UOKiK czyli katalog warunków umożliwiających nam jednostronną zmianę umów konsumenckich. Zgodziliśmy się, że to rozwiązanie jest korzystne dla klientów. Zastosowaliśmy się do wytycznych. Poinformowaliśmy klientów o wprowadzeniu do umowy powyższego katalogu, zapewniając im jednocześnie prawo do swobodnego odstąpienia od umowy w razie braku jego akceptacji. Warte jest podkreślenia, że byli to tylko klienci z umowami na czas nieokreślony - skomentował Paweł Dlouchy, prezes firmy Vectra. 

Jak dodał, "teraz ten sam regulator twierdzi, że nie mogliśmy wprowadzić wymaganych zmian, nie mając uprzednio zapisów pozwalających nam na ich wprowadzenie". 

- Powstała kwadratura koła - z jednej strony wymaga się od nas posiadania określonych zapisów w umowie, z drugiej zabrania się ich wprowadzać. To jest dla nas niezrozumiałe, co więcej za to właśnie wprowadzanie uzupełniających zapisów do umów w latach 2019-2020 zostaliśmy już raz ukarani - zaznaczył prezes.

Stwierdził on, że "teraz za to samo, jesteśmy karani drugi raz pomimo, że w momencie poprzedniej decyzji Urzędu zaprzestaliśmy wprowadzania uzupełniających zapisów do umów oraz podnoszenia opłat abonamentowych na tej podstawie."

- Rozwiązanie sugerowane przez Prezesa UOKiK – wypowiadanie umów klientom i indywidualne negocjacje warunków umów z każdym z kilkuset tysięcy lub milionów klientów jest praktycznie niewykonalne. W związku z tym zadajemy sobie pytanie: o co właściwie chodzi i co w tej sytuacji możemy zrobić? - dodał.

Jak zaznaczył "nowe, wprowadzone w zeszłym roku prawo telekomunikacyjne uregulowało wprost metodę wprowadzenia omawianej zmiany do umów na czas nieokreślony przecinając wszelkie wątpliwości w tej kwestii".

- Ustawodawca potwierdził prawidłowość naszych działań. Tym bardziej decyzja Urzędu budzi nasz sprzeciw. Uważamy ją za krzywdzącą i niesprawiedliwą. W czasach, gdy wszyscy mówią o deregulacji i usprawnianiu funkcjonowania przedsiębiorstw, jest to pójście w skrajnie przeciwnym kierunku - skwitował prezes Vectry.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
UOKiK
Zobacz także:
kryptowaluty
Popularna platforma do "miksowania" kryptowalut zamknięta. Koniec z praniem pieniędzy
Rynki
faberge
Ma tylko osiem centymetrów, tysiące diamentów i kosztowało miliony. To rekord
Ze świata
2910N104V CPK ZABLOTNIA
Horała twierdzi, że wciąż nie wie, jak doszło do sprzedaży działki pod CPK
Z kraju
Airbus A320 Eurowings shutterstock_2485082391
Najpierw uziemienie, potem kontrole. Kolejne usterki w Airbusach
Ze świata
Ursula von der Leyen
"Początek nowej ery pełnej niezależności energetycznej Europy od Rosji"
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Wygrana w Eurojackpot. Kumulacja została rozbita
Z kraju
shutterstock_2505840835
Chińska platforma zignorowała wezwanie. Sprawa trafi do prokuratury
Ze świata
shutterstock_2450871139
Wstrzymują transport rosyjskiej ropy. Sytuacja "nie do wytrzymania"
Ze świata
Black Friday USA
Rabaty i AI napędzają zakupy online. Cyber Week w USA z rekordowymi wynikami
Ze świata
kryptowaluty
Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona
Łukasz Figielski
GettyImages-2150239530
Przekazują miliardy na "konta Trumpa" dla milionów dzieci
Ze świata
Boom na krótkoterminowy najem
Polska 2050 chce uregulować najem krótkoterminowy. "Samowolka to nie jest wolność"
Nieruchomości
ludzie, warszawa, luty, tłum
Mają walczyć z niżem demograficznym. Prezydent powołał nową radę
Z kraju
shutterstock_419367193
Nowość w mObywatelu od 2026 roku
Dla firm
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Ryzyko dla stabilności finansowej". Wielki bank alarmuje
Tech
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
100 tysięcy złotych bez podatku. Resort ujawnił szczegóły
Pieniądze
shutterstock_1690220101
Największa sieć hurtowa pozywa Biały Dom
Ze świata
Lidl sklep handel
Podwyżki w wielkich sieciach handlowych
Handel
laptop, telefon, komputer
Ceny pójdą ostro w górę. "Zatory w wielu obszarach"
Tech
TUSK PAP
"W trybie natychmiastowym". Jest zapowiedź Tuska
Z kraju
frankfurt niemcy ebc shutterstock_2430245285
Bank centralny odmawia Brukseli. Kolejny cios
Ze świata
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Czarne chmury nad rynkiem. "Grudzień to zdecydowanie najgorszy miesiąc"
Tech
shutterstock_498395695
"To przełomowy moment dla całej branży". Pierwszy taki pozew
Łukasz Figielski
kawa kawiarnia - mariakray shutterstock_1411728929
Największa taka sprawa w historii miasta. Gigant wypłaci dodatkowe pieniądze
Ze świata
Wielka wyprzedaż w internecie. Kiedy wypada Cyber Monday?
Sprzedaż w górę. Klienci wydali miliardy
Ze świata
pieniadze zloty pln 200
Tak prognozuje "większość banków". Ważna decyzja
Z kraju
shutterstock_2646516483
Alkohol tylko dla najlepiej zarabiających
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica