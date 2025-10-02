Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Podejrzenie zmowy dostawców gazomierzy. "Spotykali się w hotelach"

shutterstock_2136269951
Prezes UOKiK zobowiązał Booking.com do właściwego informowania o tym, czy wynajmujący to przedsiębiorca
Źródło: UOKiK
Prezes UOKiK postawił zarzuty czterem firmom zajmującym się dostawą gazomierzy; jego zdaniem spółki mogły ustalać, która z nich wygra przetargi organizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa - przekazał UOKiK w czwartkowym komunikacie. Niedozwolone praktyki mogły trwać w latach 2014-2021.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że zarzuty otrzymało czterech przedsiębiorców: Apator Metrix z Tczewa, Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz z Tarnowskich Gór, Fiorentini Polska z Poznania oraz Elektrometal z Cieszyna.

"Z informacji posiadanych przez Urząd wynika, że przedstawiciele tych spółek spotykali się w wyznaczonych miejscach, np. restauracjach czy hotelach, a także komunikowali się telefonicznie oraz poprzez komunikatory. Według UOKiK, porozumienie mogło wyglądać tak, że przed każdym przetargiem firmy deklarowały, którą część zamówienia chcą zdobyć, a następnie negocjowały, która strona uzyska zamówienie" - czytamy w komunikacie UOKiK.

Mogło dochodzić również do składania "ofert kurtuazyjnych". To sytuacja, w której spółki nie chcą wygrać przetargu lub jego części, ale celowo składają mniej korzystną propozycję, aby stworzyć pozory konkurencyjności" - wskazał Urząd.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
UOKiK wziął pod lupę promocje w Biedronce. Sieć z zarzutami

UOKiK wziął pod lupę promocje w Biedronce. Sieć z zarzutami

Najnowsze
Poważne zarzuty dla Orange i T-Mobile

Poważne zarzuty dla Orange i T-Mobile

Polska Spółka Gazownictwa poszkodowana

Podmiotem organizującym przetargi, który jednocześnie mógł być poszkodowany w wyniku zmowy, był krajowy operator systemu dystrybucyjnego gazu - Polska Spółka Gazownictwa. Zdaniem Urzędu, niedozwolone ustalenia mogły trwać w latach 2014-2021 podczas przetargów organizowanych cyklicznie przez PSG.

"Podejrzewamy, że przedsiębiorcy zamiast rywalizować o zamówienia, mogli przez siedem lat zmawiać się, która ze spółek wygra konkretne przetargi. Ich działania mogły narazić na stratę krajowego operatora systemu dystrybucyjnego gazu, czyli również - pośrednio - Skarb Państwa" – podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Przypomniano, że za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję przedsiębiorcom grozi kara w wysokości 10 proc. rocznego obrotu.

Urząd zaznaczył, że dotkliwych kar za udział w zmowie można uniknąć dzięki programowi ich łagodzenia (leniency). Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy uniknięcia kary pieniężnej. Z programu można skorzystać pod warunkiem współpracy w charakterze "świadka koronnego" oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
Siedziba Nissana
Gigant wstrzymuje plany produkcji w USA
Moto
Elon Musk
Pierwsza taka osoba w historii
Ze świata
pap_20250926_1LK
"Kryzys paliwowy" w Rosji. Tu Moskwa szuka ratunku
Ze świata
shutterstock_1384674644
Nowy zakaz w supermarketach
Ze świata
Kongres USA w Waszyngtonie
Prowizorium budżetowe odrzucone. Shutdown trwa
TVN24
haker komputer laptop klawiatura mężczyzna shutterstock
Wicepremier: należy natychmiast zaprzestać korzystania z tego oprogramowania
Tech
krakow - Artur Bogacki shutterstock_2192376717
Branża alarmuje, pilny apel do władz. "Konsekwencje są dotkliwe"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Lidl sklep handel
Wielka sieć wycofała partię owoców. Komunikat
Z kraju
Kaufland
Sztuczka z butelką, wiceminister: wstyd. Handlowy gigant zabiera głos
Z kraju
shutterstock_2346636237
Chaos w sprawie fotoradarów. Część mandatów może trafić do kosza
Moto
Twórcy aplikacji Snapchat zapowiadają rewolucję, która obejmie miliony użytkowników popularnego medium społecznościowego
Popularna aplikacja wprowadza opłaty. "Nigdy nie jest łatwo"
Tech
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Tysiące aut wezwane do serwisów
Moto
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
"Próbują zdobyć poufne informacje". Ministerstwo ostrzega
Z kraju
Dron Tajpej 101 shutterstock_725023153
To "podważa wiarygodność Tajwanu w oczach sojuszników"
Ze świata
shutterstock_2672258501
Gwałtowna zmiana na rynku. Kluczowe dwa czynniki
Nieruchomości
shutterstock_1598514535
Nowy milioner w Polsce. Podano, gdzie padła duża wygrana
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: nie chcę psuć tu dobrej atmosfery
Ze świata
shutterstock_2492708065
Nowy trend w Polsce. Te auta podbijają rynek
Moto
shutterstock_116315896
SPF 4 zamiast SPF 50. Skandal narasta
Ze świata
pieniadze pln zloty polski shutterstock_2565507597
Tyle naprawdę zarabiamy. Nowe dane
Pieniądze
Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w lutym
"Nożyce między Polską a Niemcami ponownie się zamknęły"
Z kraju
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Ekspert o podwyżce podatku: mam wręcz pewność
Pieniądze
shutterstock_2250571743
14 milionów do wygrania
Z kraju
Uwięzieni w sklepie
System kaucyjny. Co trzeba wiedzieć
Pieniądze
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Rewolucja dla klientów. Wielkie sieci komentują
Paulina Karpińska
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
parking samochody auta shutterstock_2536147969
Zakaz rejestracji aut spalinowych w UE. Ministra komentuje
Moto
gaz shutterstock_2484007771
Państwowy koncern na krawędzi bankructwa
Ze świata
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
"Przyspieszenie procedur" w sprawie systemów antydronowych
Z kraju
shutterstock_2360006085
Przez przypadek odkrył, że jest milionerem. Gigantyczna kwota
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica