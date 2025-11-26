Tyle wyniosła stopa bezrobocia w październiku

Bezrobocie w Polsce Źródło: TVN24

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,6 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 867,3 tys. wobec 866,1 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 114,6 tys. wobec 121,4 tys. poprzednio.

Bezrobocie według BAEL

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w III kw. 2025 r. wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 2,8 proc. kwartał wcześniej i 2,9 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w III kw. 2025 r. 59,0 proc. wobec 58,3 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 57,2 proc., wobec 56,7 proc. poprzednio.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano dla osób najmłodszych, tj. w grupie wieku 15-24 lata: 12,4 proc. Dla osób w wieku 25-34 lata stopa bezrobocia wyniosła 4,0 proc., w wieku 35-44 lata – 2,0 proc., a w grupie osób w wieku niemobilnym (45-59/64 lata) – 2,3 proc.

W najlepszej sytuacji nadal pozostają osoby z wykształceniem wyższym – stopa bezrobocia w tej grupie jest najniższa – w III kwartale 2025 r. wyniosła 1,5 proc. Dla osób posiadających wykształcenie policealne lub średnie zawodowe/branżowe stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,2 proc., a dla posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe – 3,9 proc.

W grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stopa bezrobocia w analizowanym kwartale wyniosła 5,4 proc. Natomiast najwyższa stopa bezrobocia – 10,0 proc. dotyczyła populacji osób z najniższym poziomem wykształcenia, tj. z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.

Aktywni zawodowo w Polsce

W III kwartale 2025 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17.923 tys., z tego: 17.361 tys. stanowili pracujący, natomiast 562 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w tej grupie wieku liczyła 12.440 tys. osób.

Zbiorowość aktywnych zawodowo znacznie zwiększyła się w stosunku do II kwartału 2025 r. (o 222 tys. osób, tj. o 1,3 proc.), a także w odniesieniu do III kwartału 2024 r. (o 125 tys., tj. o 0,7 proc.).

Współczynnik aktywności zawodowej dla populacji osób w wieku 15-89 lat wyniósł 59,0 proc. i zwiększył się zarówno w porównaniu z II kwartałem 2025 r. (o 0,7 p. proc.), jak i z III kwartałem 2024 r. (o 0,4 p. proc.).

W III kw. 2025 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 59,0% ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten był wyższy w porównaniu z II kw. 2025 r. o 0,7 p. proc.



