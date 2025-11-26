Logo TVN24
Z kraju

Tyle wyniosła stopa bezrobocia w październiku

biuro praca umowa shutterstock_1178215549
Bezrobocie w Polsce
Źródło: TVN24
Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,6 procent, utrzymując się na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny. W trzecim kwartale bieżącego roku stopa bezrobocia liczona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wzrosła do 3,1 procent z 2,8 procent w poprzednim kwartale

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,6 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 867,3 tys. wobec 866,1 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 114,6 tys. wobec 121,4 tys. poprzednio.

Stopa bezrobocia w październiku
Stopa bezrobocia w październiku
Źródło: PAP

Bezrobocie według BAEL

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w III kw. 2025 r. wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 2,8 proc. kwartał wcześniej i 2,9 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w III kw. 2025 r. 59,0 proc. wobec 58,3 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 57,2 proc., wobec 56,7 proc. poprzednio.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano dla osób najmłodszych, tj. w grupie wieku 15-24 lata: 12,4 proc. Dla osób w wieku 25-34 lata stopa bezrobocia wyniosła 4,0 proc., w wieku 35-44 lata – 2,0 proc., a w grupie osób w wieku niemobilnym (45-59/64 lata) – 2,3 proc.

W najlepszej sytuacji nadal pozostają osoby z wykształceniem wyższym – stopa bezrobocia w tej grupie jest najniższa – w III kwartale 2025 r. wyniosła 1,5 proc. Dla osób posiadających wykształcenie policealne lub średnie zawodowe/branżowe stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,2 proc., a dla posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe – 3,9 proc.

W grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stopa bezrobocia w analizowanym kwartale wyniosła 5,4 proc. Natomiast najwyższa stopa bezrobocia – 10,0 proc. dotyczyła populacji osób z najniższym poziomem wykształcenia, tj. z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.

Aktywni zawodowo w Polsce

W III kwartale 2025 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17.923 tys., z tego: 17.361 tys. stanowili pracujący, natomiast 562 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w tej grupie wieku liczyła 12.440 tys. osób.

Zbiorowość aktywnych zawodowo znacznie zwiększyła się w stosunku do II kwartału 2025 r. (o 222 tys. osób, tj. o 1,3 proc.), a także w odniesieniu do III kwartału 2024 r. (o 125 tys., tj. o 0,7 proc.).

Współczynnik aktywności zawodowej dla populacji osób w wieku 15-89 lat wyniósł 59,0 proc. i zwiększył się zarówno w porównaniu z II kwartałem 2025 r. (o 0,7 p. proc.), jak i z III kwartałem 2024 r. (o 0,4 p. proc.).

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

BezrobocieGUS
