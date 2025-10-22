Logo TVN24
Z kraju

"To będzie krew, pot i łzy"

Kopalnia, wieża szybowa
Minister o JSW. "Nie zbankrutuje"
Źródło: TVN24
- Na węglu wyrośliśmy, wokół węgla dorastaliśmy, ale czas spojrzeć w przyszłość - mówił podczas debaty w TVN24+ Patryk Białas, aktywista miejski, ekolog i radny Katowic. Z kolei w opinii Rafała Jedwabnego ze związku zawodowego Sierpień 80 polska energetyka jeszcze długo będzie oparta na węglu. Debatę, która odbyła się w Zabrzu, moderował reporter TVN24 Jerzy Korczyński.

- Od transformacji nie da się uciec - powiedziała podczas debaty "Klimat przyszłości: co z węglem?" w TVN24+ Aleksandra Helbin, redaktor naczelna branżowego portalu wnp.pl. - To jest proces rozpoczęty już dawno. Polska jest w środku - dodała, zaznaczając, że brakuje jednak jasnej drogi, wytyczonej przez rządzących.

Oglądaj w TVN24+: Debata "Klimat przyszłości: co z węglem?"

- Na Śląsku węgiel to jest istotny element regionalnej tożsamości. Na węglu wyrośliśmy, wokół węgla dorastaliśmy, ale czas spojrzeć w przyszłość - powiedział z kolei Patryk Białas, katowicki radny, aktywista, jeden z założycieli Śląskiego Ruchu Klimatycznego, koordynator kampanii Czyste Powietrze w Katowicach.

Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej WZZ "Sierpień 80", mówił, że "węgiel to bezpieczeństwo energetyczne tego kraju". W jego ocenie energetyka jeszcze długo będzie oparta na węglu. - To, czy to będzie polski węgiel, czy węgiel zagraniczny, tu jest właśnie pytanie - stwierdził.

"Mówimy o perspektywie roku 2050"

Uczestnicy debaty byli pytani, czy tańsza jest energia z OZE, czy z węgla. Zdaniem Rafała Jedwabnego rynek sam byłby w stanie to ocenić, gdyby zlikwidowane zostały dopłaty do zielonej energii, ale też do górnictwa.

- Część krajów, która postawiła na zieloną energię - właśnie choćby z wiatraków na morzu, się (z tego) wycofuje, bo to jest tak droga energia, i tak mało ekologiczna, że ja troszeczkę się środowiskom zielonym dziwię, że w ogóle w tę energię chcą iść - stwierdził.

Z kolei Aleksandra Helbin mówiła w TVN24+, że wydobycie węgla jest coraz droższe i nie możemy tego pomijać. - Coraz trudniej po niego sięgnąć i koszty rosną - powiedziała. - A mówimy o perspektywie roku 2050 - podkreśliła.

- Geologia i ekonomia mówią jasno. Węgiel przestaje być opłacalny, kopalnie niestety będziemy zamykać - stwierdził Patryk Białas. Wskazał, że według szacunków "węgiel energetyczny opłacalny do wydobycia skończy się w ciągu dekady".

"Nie ma co chować głowy w piasek. Takie są fakty"

Jego zdaniem, "transformacja energetyczna, którą niektórzy próbują zatrzymać, dzieje poza nami. - Nawet bardzo często ponad naszymi głowami. Nie ma co chować głowy w piasek. Takie są fakty - powiedział Białas, pytany, czy bezpieczeństwo energetyczne w Polsce jest możliwe bez węgla. Jak dodał, według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego w latach 2027-2029 do eksploatacji mają trafić magazyny o mocy 4,3 GW. Głównie chodzi o magazynowanie energii z OZE.

Zdaniem Rafała Jedwabnego to oznaczałoby, że trzeba się "szykować na podwyżkę rachunków i to bardzo wysoką". Jak stwierdził, budowa magazynów energii jest bardzo droga. W jego ocenie, jeśli chcemy mieć tanią energię, to energetyka musi być oparta na węglu.

Aleksandra Helbin zwróciła uwagę, że obok rozwoju OZE Polskę czeka "jądrowa rewolucja", czyli małe reaktory SMR. Jej zdaniem to ona może rozwiązać problem przyszłości energetycznej przemysłu. - Nie bałabym się o koszty - powiedziała.

"Światło będziemy zapalać, jak choinkę na święta"

Uczestnicy debaty w TVN24+ podkreślali w kontekście transformacji energetycznej w Polsce konieczność ograniczania kosztów społecznych zmian. Chodzi m.in. o sytuację górników i firm współpracujących z kopalniami, między innymi dostawców sprzętu. - Żeby proces transformacji energetycznej przeprowadzić w sprawiedliwy sposób, trzeba go uzgodnić. Rozmawiać, tutaj na Śląsku - mówił Białas.

- Transformacja energetyczna to będzie krew, pot i łzy - zaznaczył aktywista. Jego zdaniem mamy tylko 10 lat, aby przygotować na to społeczeństwo.

Helbin zaznaczyła, że to jest też czas na przygotowanie ludzi z górnictwa, aby "znaleźli nową ścieżkę życia".

Zdaniem przedstawiciela Związku Zawodowego "Sierpień 80", nie ma możliwości, aby przeprowadzić w ciągu 10 najbliższych lat transformację energetyczną. - Przekonać panią Jadzię, czy kogoś w Polsce, że ma sobie załatwić coś zamiast węgla? Łatwo to powiedzieć. Doprowadzimy taką polityką do tego, że w Polsce będziemy mieli ubóstwo energetyczne. Światło będziemy zapalać, jak choinkę na święta, żeby pokazać, że je mamy - ocenił, dodając, że miliony Polaków mogą zostać bez energii.

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: fot. Dawid Lach/JSW

