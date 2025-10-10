Logo TVN24
Ta opłata pójdzie w górę. Jest zapowiedź ministerstwa

koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Ministerstwo Finansów rozważa podwyżkę opłat za "małpki"
Źródło: TVN24
Ministerstwo Finansów szykuje wzrost tak zwanej opłaty cukrowej – wynika z informacji opublikowanej na stronie kancelarii premiera. W planach jest też podwyżka podatku od wygranej i akcyzy na alkohol.

W piątek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów została opublikowana zapowiedź projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawiera ona propozycję podniesienia opłaty cukrowej. Przyjęcie projektu zaplanowano na czwarty kwartał 2025 roku.

Opłata cukrowa w górę

Plan MF dotyczący podwyżki opłaty cukrowej zawiera propozycję podniesienia wysokości opłaty stałej za zawartość cukrów lub słodzików w napoju – z 0,50 zł do 0,70 zł – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej z substancji słodzących oraz opłaty zmiennej – z 0,05 zł do 0,10 zł – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Przy czym opłata maksymalna będzie wynosić 1,8 zł za litr napoju (obecnie jest to 1,2 zł).

Proponuje się także podniesienie wysokości opłaty stałej za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych, z 0,10 zł do 1,00 zł.

Podatek od wygranej, akcyza na alkohol

Poza tym w projekcie proponuje się podniesienie podatku z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową z 10 proc. do 15 proc.

Z kolei w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw proponuje się podniesienie stawki akcyzy na alkohol o 15 proc. w roku 2026 oraz o 10 proc. w roku 2027 (obecnie w ustawie o podatku akcyzowym zapisane są podwyżki o 5 proc. każdego roku).

Widmo weta prezydenta. "Zdaję sobie sprawę, że będą pojawiać się problemy"
Dowiedz się więcej:

Widmo weta prezydenta. "Zdaję sobie sprawę, że będą pojawiać się problemy"

TVN24

Co zrobi prezydent?

Pod koniec sierpnia szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki były pytany o podniesienie akcyzy na alkohol.

- Jeżeli pan prezydent powiedział, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki, to nie podpisze takiej ustawy. I tyle. Nie znamy szczegółów tego projektu, bo być może gdzieś jest podwyższenie, a gdzieś obniżenie. Dzisiaj jest mowa o tym – powiedział Bogucki.

pc

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

