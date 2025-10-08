Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Sklepy znanej sieci zmieniają właściciela

sklep claires - JHVEPhoto shutterstock_2133185719_1
Polska gospodarka przyspiesza
Źródło: TVN24
Sklepy sieci Claire's w Polsce przejmuje spółka Nowa Retail Poland Ltd. - To dla nas nie tylko przejęcie globalnej marki, ale również zobowiązanie wobec pracowników i klientów - powiedział cytowany przez portal dlahandlu.pl Marek Niedźwiedź, szef Nova Retail.

Jak podaje portal, przejęcie polskiej sieci Claire’s przez Nova Retail Poland Ltd, należącej do przedsiębiorcy działającego na rynku brytyjskim - Marka Niedźwiedzia - ma na celu ochronę sklepów w Polsce. Transakcja obejmuje dziewięć działających sklepów - m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy i Koszalinie, które zatrudniają łącznie około 50 osób.

Przejęcie sklepów sieci Claire's

Transakcja została zawarta z firmą Claire’s Accessories UK Ltd, która znajduje się w procesie upadłości nadzorowanym przez Interpath Advisory.

- To dla nas nie tylko przejęcie globalnej marki, ale również zobowiązanie wobec pracowników i klientów, którzy od lat są częścią tej historii. Chcemy, aby Claire’s Polska znów była synonimem kreatywności i radości wśród młodych konsumentek - poinformował Niedźwiedź.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
range rower parking port Southampton - balipadma shutterstock_1521249581
Atak na znanego producenta aut. Tysiące miejsc pracy zagrożone
Moto
gaz shutterstock_2484007771
Państwowy koncern na krawędzi bankructwa
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Użyli AI. Odzyskali pół miliarda
Tech

Sklepy sieci Claire's z nowym właścicielem

W najbliższym czasie spółka planuje restrukturyzację zadłużenia oraz wycofanie z sądu wniosku o upadłość. Wśród priorytetów firmy znajdują się także modernizacja salonów, intensyfikacja działań marketingowych i wzmocnienie współpracy z centrami handlowymi - podał portal.

Dodał, że Claire’s to jedna z największych globalnych sieci oferujących biżuterię i akcesoria. Marka od kilku lat zmaga się z problemami finansowymi - amerykańska spółka matka ogłosiła bankructwo, a europejskie oddziały w Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii znalazły się w stanie likwidacji. Przejęcie przez polską spółkę ma uchronić sklepy nad Wisłą przed podobnym losem i otworzyć nowy rozdział dla marki w Polsce.

"Grupa inwestycyjna Modella Capital wykupiła większość sklepów Claire's w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ratując około 1000 miejsc pracy i 156 lokalizacji. Transakcja została potwierdzona 29 września przez zarządców Interpath Advisory. Los pozostałych 145 sklepów i ich pracowników jest niepewny, ponieważ nie zostały one objęte restrukturyzacji, a opcje dotyczące tych lokalizacji są nadal oceniane przez zarządców" - podał dlahandlu.pl.

Dodał, że "jednocześnie bankierzy z Houlihan Lokey Inc. poszukują globalnych inwestorów dla całej grupy". Wyjaśnił też, że zdaniem ekspertów "trudności Claire’s wynikają z rosnących kosztów importu, barier celnych oraz zmiany nawyków zakupowych – młodzi klienci coraz częściej wybierają platformy online, takie jak Amazon czy Temu".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: dlahandlu.pl

Źródło zdjęcia głównego: JHVEPhoto / Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Wielka Brytania
Zobacz także:
klucz kluczyk salon samochod kupno auto auta shutterstock_2266410983_1
Odszkodowania dla milionów kierowców. "Przełomowy moment"
Moto
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela skierowała skargę przeciw Polsce do TSUE
Ze świata
shutterstock_1733390456
Co się dzieje ze złotem? "Koktajl powodów"
Rynki
budowa osiedle dom domy mieszkania mieszkanie AdobeStock_582681732
To jedna z najbardziej zadłużonych branż
Nieruchomości
pjongjang korea polnocna - Caminhos me Levem shutterstock_1933284611
Ukradli w ten sposób dwa miliardy dolarów. Nowy cel Korei Północnej
Tech
japonia fabryka piwo shutterstock_1079485331
Fabryki giganta stanęły. Rosyjscy hakerzy przyznali się do ataku
Tech
Berlin, Niemcy
"Wyjątkowo zły odczyt". Fatalne dane z Niemiec
Ze świata
pap_20161106_058
Powszechne szkolenia obronne. Wiceszef MON o szczegółach
TVN24
Donald Trump
Trump: mamy naturalny konflikt
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padły dwie szóstki w Lotto
Lotnisko Hollywood Burbank
Chaos na lotniskach. Odwołane i opóźnione loty
Turystyka
Przerwy w dostawie prądu w Hawanie na Kubie
Awarie w siedmiu elektrowniach. Potężny kryzys
TVN24
shutterstock_2044480022
Kumulacja w górę. Do wygrania 200 milionów złotych
Pieniądze
Złoto
"Spekulacyjny pęd'. Padł nowy rekord
Rynki
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
"Prawdopodobieństwo, że towary trafiły do rosyjskich fabryk". Jest reakcja rządu
portfel, pieniądze
"Kwoty są zatrważające". ZUS i policja alarmują
Pieniądze
Czerwona nota Interpolu
Prezes znanej firmy poszukiwany. Czerwona nota Interpolu
shutterstock_2192376717
Duże zwolnienia grupowe w tym mieście. Dwie branże narażone
Dla pracownika
Na telefonie komórkowym mężczyzny znaleziono zdjęcia zawierające pornografię (zdjęcie ilustracyjne)
Wojsko ostrzega. "Wysokie zagrożenie"
Tech
shutterstock_2399165519
Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Zmiany na rachunkach za prąd. Będzie nowy projekt
Pieniądze
Szymon Hołownia i Jaśmina
Cztery lata temu miała zmienić Polskę. Gdzie jest Jaśmina?
praca biuro programista progamistka shutterstock_1032637258
Tak pracuje się w Europie. Polacy w czołówce
Ze świata
Panama City
Panama na szczycie, Polska daleko. Zaskakujący ranking
Dla pracownika
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Rada Polityki Pieniężnej w akcji. "Spodziewamy się przerwy"
Pieniądze
Wydatki Warszawy w 2025 roku
Pół roku i korekta. Nowe dane z gospodarki
cpk3
CPK ocenił wnioski. "Rynek dostrzega ogromny potencjał"
shutterstock_2623121045
Potężna inwestycja Muska. Mieszkańcy podzieleni
Tech
Paulina Hennig-Kloska
Ministra o rewolucji w sklepach: chcemy, żeby butelka nabrała wartości 
jedzenie weganskie shutterstock_1958331838
"Burger", "kiełbasa" i "stek". Ważne głosowanie
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica