Sklepy znanej sieci zmieniają właściciela

Jak podaje portal, przejęcie polskiej sieci Claire’s przez Nova Retail Poland Ltd, należącej do przedsiębiorcy działającego na rynku brytyjskim - Marka Niedźwiedzia - ma na celu ochronę sklepów w Polsce. Transakcja obejmuje dziewięć działających sklepów - m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy i Koszalinie, które zatrudniają łącznie około 50 osób.

Przejęcie sklepów sieci Claire's

Transakcja została zawarta z firmą Claire’s Accessories UK Ltd, która znajduje się w procesie upadłości nadzorowanym przez Interpath Advisory.

- To dla nas nie tylko przejęcie globalnej marki, ale również zobowiązanie wobec pracowników i klientów, którzy od lat są częścią tej historii. Chcemy, aby Claire’s Polska znów była synonimem kreatywności i radości wśród młodych konsumentek - poinformował Niedźwiedź.

Sklepy sieci Claire's z nowym właścicielem

W najbliższym czasie spółka planuje restrukturyzację zadłużenia oraz wycofanie z sądu wniosku o upadłość. Wśród priorytetów firmy znajdują się także modernizacja salonów, intensyfikacja działań marketingowych i wzmocnienie współpracy z centrami handlowymi - podał portal.

Dodał, że Claire’s to jedna z największych globalnych sieci oferujących biżuterię i akcesoria. Marka od kilku lat zmaga się z problemami finansowymi - amerykańska spółka matka ogłosiła bankructwo, a europejskie oddziały w Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii znalazły się w stanie likwidacji. Przejęcie przez polską spółkę ma uchronić sklepy nad Wisłą przed podobnym losem i otworzyć nowy rozdział dla marki w Polsce.

"Grupa inwestycyjna Modella Capital wykupiła większość sklepów Claire's w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ratując około 1000 miejsc pracy i 156 lokalizacji. Transakcja została potwierdzona 29 września przez zarządców Interpath Advisory. Los pozostałych 145 sklepów i ich pracowników jest niepewny, ponieważ nie zostały one objęte restrukturyzacji, a opcje dotyczące tych lokalizacji są nadal oceniane przez zarządców" - podał dlahandlu.pl.

Dodał, że "jednocześnie bankierzy z Houlihan Lokey Inc. poszukują globalnych inwestorów dla całej grupy". Wyjaśnił też, że zdaniem ekspertów "trudności Claire’s wynikają z rosnących kosztów importu, barier celnych oraz zmiany nawyków zakupowych – młodzi klienci coraz częściej wybierają platformy online, takie jak Amazon czy Temu".

