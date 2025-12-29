Setki kilometrów nowych dróg. Plany drogowców

Chińskie samochody na targach motoryzacyjnych w Szanghaju, kwiecień 2025 Źródło: Reuters Archive

W 2026 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do użytku ponad 290 km nowych dróg, w tym m.in. 62 km drogi S6 między Słupskiem a Bożepolem Wielkim - poinformował w poniedziałek p.o. generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.

GDDKiA podsumowuje rok inwestycji i zapowiada nowe

Woźniak przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że GDDKiA planuje oddać 290,4 km nowych dróg, na co złoży się 57,4 km autostrad, 178 km dróg ekspresowych i 55 km obwodnic.

Podkreślił, że będą to m.in. cztery odcinki S6 o łącznej długości 62 km na trasie Słupsk - Bożepole Wielkie. Wyjaśnił, że dzięki temu Pomorze będzie miało wzdłuż wybrzeża połączenie między Gdańskiem a Szczecinem. Wśród planowanych do oddania przez GDDKiA dróg znajduje się też sześć odcinków S19 o łącznej długości 79 km oraz obwodnica Pułtuska DK61 o długości 19,8 km.

Ponadto Dyrekcja, jak poinformował Woźniak, planuje w przyszłym roku ogłosić przetargi na 260 km nowych dróg - będą to m.in. S19 Białystok Zachód - Deniski (trzy odcinki), S11 Kórnik - Jarocin oraz S11 Jarocin - Ostrów Wielkopolski. Dodał, że od przyszłego roku do 2030 r. GDDKiA planuje przeznaczać na inwestycje 20 mld zł rocznie.

Szczególny miesiąc dla inwestycji drogowych

Woźniak poinformował też, że na koniec 2025 r. sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce będzie liczyć 5465,7 km, w tym 1894,5 km autostrad i 3571,2 km dróg ekspresowych.

Przypomniał, że w 2025 roku do ruchu oddano 390,4 km nowych dróg oraz zawarto 23 umowy na 175,7 km - sześć umów stanowiły drogi ekspresowe (47,5 km), a 17 - obwodnice oraz nowa droga krajowa do przyszłej elektrowni jądrowej (128,2 km). Droga ta połączy trasę S6 z elektrownią Lubiatowo-Kopalino.

- To był szczególny rok w inwestycjach drogowych. Oddaliśmy do użytku w tym roku blisko 400 kilometrów autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast. To jest bardzo dobry wynik. Szczególnym elementem tego wyniku jest miesiąc grudzień, w którym zostaje i zostało oddanych do użytku około 200 kilometrów dróg - podkreślił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

