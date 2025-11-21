Posłowie tną wydatki "świętych krów"

Włodzimierz Czarzasty przedstawił skład Kancelarii Sejmu Źródło: TVN24

W czwartek Komisja Finansów Publicznych zakończyła prace nad sprawozdaniem o projekcie budżetu na 2026 r. Komisja omówiła część tekstową projektu budżetu oraz głosowała nad 109 poprawkami zgłoszonymi do projektu. Odrzuciła wszystkie poza jedną, która zmienia budżety wielu instytucji państwowych.

Większe fundusze na edukację, służby i turystykę

Poprawka złożona przez posłów rządzącej koalicji obniża m.in. wydatki Kancelarii Prezydenta RP o ponad 12,75 mln zł, Kancelarii Sejmu o prawie 16,6 mln zł, Kancelarii Senatu o ponad 28,2 mln zł. Te instytucje nazywane są "świętymi krowami" ponieważ samodzielnie układają swoje budżety.

Poza tym, zgodnie z poprawką, obniżeniu mają ulec wydatki na Sąd Najwyższy (o prawie 30 mln zł), na Naczelny Sąd Administracyjny (o prawie 15,7 mln zł), na NIK (o ponad 89,7 mln zł). W ramach poprawki zredukowaniu ulec mają budżety RPO (o 7,8 mln zł), Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (o ponad 10 mln zł), Urzędu Ochrony Danych Osobowych (o ponad 3,7 mln zł), Krajowego Biura Wyborczego (o prawie 9,2 mln zł). Poza tym w ramach propozycji Państwowa Inspekcja Pracy ma otrzymać mniej o ponad 105 mln zł, Instytut Pamięci Narodowej – o ponad 82,5 mln zł a Ministerstwo Sprawiedliwości – o 165 mln zł.

Zgodnie z poprawką uzyskana w ten sposób kwota prawie 569,6 mln zł ma być przeznaczona m.in. na: szkolnictwo wyższe i naukę, z przeznaczeniem m.in. dla instytutów (wzrost wydatków o 280 mln zł); Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (wzrost o prawie 165,2 mln zł); Agencję Wywiadu (wzrost o 55 mln zł). Poza tym większe środki mają trafić na promocję turystyki w Polsce wschodniej (10 mln zł); na rezerwę celową, z przeznaczeniem m.in. na Państwową Inspekcję Pracy (prawie 13,8 mln zł); na nową rezerwę celową przeznaczoną dla Narodowego Instytutu Wolności (40 mln zł).

PKB poniżej progu 55 proc.

Projekt ustawy budżetowej na 2026 r. wróci teraz pod obrady plenarne Sejmu na drugie czytanie.

Zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Z tego budżet ma pozyskać 341,5 mld zł z VAT, 103,3 mld zł z akcyzy, 80,4 mld zł z podatku dochodowego od firm oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z projektem relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych.

Rekordowe nakłady na obronność

W projekcie budżetu zostały zaplanowane rekordowe wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Środki te mają trafić na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

Uchwalona ustawa budżetowa powinna trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie musi orzec nie później niż w 2 miesiące od otrzymania ustawy.

