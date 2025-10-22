Logo TVN24
Jak rzecznik NBP nie odpowiada na nasze pytania

shutterstock_2360797393
Zamieszanie wokół stanowiska dla Kornhauser-Dudy w NBP. "Wszyscy myśleli, że to się uda po cichu zrobić"
Źródło: TVN24
Dlaczego Agata Kornhauser-Duda znalazła się w bazie mailowej Narodowego Banku Polskiego? I dlaczego po naszej publikacji z tej bazy zniknęła? Czy była pierwsza dama w jakikolwiek sposób współpracowała z NBP lub świadczyła pracę dla banku centralnego? To tylko niektóre z pytań, które od dwóch dni zadajemy przedstawicielom NBP. Dzisiaj podjęliśmy kolejną próbę uzyskania na nie odpowiedzi.

W poniedziałek po południu dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki otrzymał informację, że Agata Kornhauser-Duda pojawiła się w bazie mailowej pracowników Narodowego Banku Polskiego. Tego samego dnia dotarliśmy do fotografii, na której widać konto w bazie przypisane do jej nazwiska z oznaczeniem funkcji - "doradca prezesa" w dziale Departament Generalny.

Agata Kornhauser-Duda w bazie NBP
Agata Kornhauser-Duda w bazie NBP

Po godz. 18 w poniedziałek wysłaliśmy pytania do biura prasowego Narodowego Banku Polskiego w tej sprawie. Chcieliśmy się dowiedzieć:

- Czy Agata Kornhauser-Duda została zatrudniona w NBP; - Jeśli tak, to na jakim stanowisku, czym ma się zajmować i jakie kompetencje zdecydowały o jej zatrudnieniu.

Odpowiedzi nie uzyskaliśmy.

"Może ktoś się przestraszył? Może inna umowa?"
"Może ktoś się przestraszył? Może inna umowa?"

TVN24

Wtorek. Mantra rzecznika i dużo pytań

We wtorek rano (około godziny 10) ponowiliśmy pytania, ale znów bez rezultatu. Artykuł na temat nowego zajęcia Agaty Kornhauser-Dudy opublikowaliśmy przed godziną 11. Temat podjął tego samego dnia na antenie TVN24 Konrad Piasecki.

- To, co wiemy na pewno, że Agata Kornhauser-Duda pojawiła się na liście mailowej pracowników Narodowego Banku Polskiego. Pojawiła się na niej jako "doradca prezesa" zatrudniona w Departamencie Generalnym Narodowego Banku Polskiego - mówił dziennikarz w "Dniu na żywo". - Agata Kornhauser-Duda - germanistka, wobec czego osoba, która nie miała nic do tej pory wspólnego z ekonomią, nie miała nic wspólnego z gospodarką, nie miała nic wspólnego z bankowością, znalazła swoją drogę życiową jako doradczyni prezesa NBP - opisywał Piasecki.

konrad
Nieoficjalnie: Agata Kornhauser-Duda doradczynią w NBP
Źródło: TVN24

I dodał: - Rozmawiałem z osobami, które pracują w Narodowym Banku Polskim i mówią, że na razie tej informacji oficjalnie nie dostały. Mało kto na razie o tym wie, nie jest też łatwo na tej liście mailowej znaleźć małżonkę byłego prezydenta, ale jest na niej. Mówią mi ludzie zatrudnieni w NBP, że być może Agata Kornhauser-Duda zostanie kimś w oddziale NBP w Krakowie, że być może ta funkcja doradcy prezesa jest "funkcją zamiejscową" i będzie pracowała z Krakowa (...). Pogłoska, plotka o tym, że żona byłego prezydenta znalazła zatrudnienie w NBP tak od kilkunastu godzin krąży w świecie politycznym. I wszystko wskazuje na to, że wedle naszych informacji, jest to informacja prawdziwa.

Dopiero po naszej publikacji do redakcji odezwał się rzecznik NBP Maciej Antes. Przeprowadziliśmy z nim około południa łącznie trzy rozmowy telefoniczne. W ich trakcie rzecznik jak mantrę powtarzał, że Agata Kornhauser-Duda "nie doradza, nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim". Wielokrotnie próbowaliśmy zapytać o to, dlaczego jej nazwisko znalazło się w bazie mailowej NBP i co to oznacza. Odpowiedź była taka sama.

35 tysięcy pensji i milczenie w sprawie nazwisk
35 tysięcy pensji i milczenie w sprawie nazwisk

Druga, trzecia i kolejne próby uzyskania odpowiedzi

Na pytanie, czy jest taki plan, by była pierwsza dama została zatrudniona w NBP, rzecznik powiedział krótko: "Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim". Nie odpowiedział też na pytanie, czy w jakikolwiek sposób została nawiązana z nią współpraca.

O 12.23 wysłaliśmy maila z pytaniem: Dlaczego pani Agata Kornhauser-Duda była w bazie (do której dotarliśmy) podpisana jako doradca prezesa?

Kolejna, trzecia rozmowa skupiła się na zdjęciu bazy mailowej, do którego dotarliśmy. Antes stwierdził, że "nie może się odnieść, ponieważ nie zna źródła".

- Nie wiem, co to jest, nie wiem skąd, jakie jest pochodzenie tego obrazka - mówił. I powtórzył: - Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim. To jest informacja oddająca po prostu stan faktyczny.

Znikające nazwisko w bazie. Agata Kornhauser-Duda i praca w NBP
Znikające nazwisko w bazie. Agata Kornhauser-Duda i praca w NBP

Rzecznik w międzyczasie przesłał nam dwa komunikaty. W pierwszym napisał, że "pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP". Prosił także o "niepowielanie nieprawdziwych informacji".

W drugim przekazał, że "pomimo jednoznacznego zdementowania przez NBP nieprawdziwych informacji o rzekomym zatrudnieniu pani Agaty Kornhauser-Dudy w Narodowym Banku Polskim, niektóre media od ponad godziny wprowadzają opinię publiczną w błąd, nie zmieniając tytułów ani treści publikacji".

Maciej Antes nie chciał jednak odpowiedzieć na nasze szczegółowe pytania, które zadawaliśmy przez cały dzień, zarówno telefonicznie, jak i mailowo. Próby podejmował także reporter TVN Jan Piotrowski. Mimo że rzecznik najpierw zgodził się na rozmowę przed kamerą, to jednak do nagrania nie doszło, bo Antes przestał odbierać telefon. Wysłał za to plik z nagraniem wideo.

antes
Rzecznik Narodowego Banku Polskiego Maciej Antes: Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP
Źródło: NBP

Kolejna próba znalezienia odpowiedzi

W środę Konrad Piasecki w "Podcaście politycznym" w TVN24+ powiedział, co na ten temat mówią jego źródła. - Agata Kornhauser-Duda miała tam adres mailowy (w NBP - red.). Nie miała jeszcze numeru pokoju, w którym będzie urzędować i nie miała numeru telefonu, co też jest standardem na tej liście - tłumaczył dziennikarz.

OGLĄDAJ: Agata Kornhauser-Duda doradczynią Glapińskiego? Wit: liczono, że to się po cichu uda zrobić
Agata Kornhauser-Duda, Andrzej Duda

Agata Kornhauser-Duda doradczynią Glapińskiego? Wit: liczono, że to się po cichu uda zrobić

Dzisiaj podjęliśmy kolejne próby skontaktowania się z rzecznikiem NBP, aby uzyskać odpowiedzi na nasze pytania. Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska również próbowała się dodzwonić do Macieja Antesa. Także bezskuteczne.

W związku z tym po raz kolejny wysłaliśmy do NBP pytania, na które do tej pory nie poznaliśmy odpowiedzi. Oto one:

1. Dlaczego Agata Kornhauser-Duda znalazła się w bazie mailowej NBP? 2. Dlaczego po publikacjach medialnych z tej bazy zniknęła? 3. Dlaczego Agata Kornhauser-Duda była wpisana do bazy mailowej NBP w charakterze doradcy prezesa NBP w Departamencie Generalnym? 4. Jaka jest procedura nadawania adresów mailowych pracownikom NBP? 5. Jaka jest procedura nadawania adresów mailowych współpracownikom NBP? 6. Czy adresy mailowe w domenie NBP mają jedynie pracownicy czy również współpracownicy banku? 7. Czy Agata Kornhauser-Duda w jakikolwiek sposób współpracowała lub świadczyła pracę w i dla NBP?  8. Czy Agata Kornhauser-Duda miała rozpocząć współpracę z NBP, jako doradczyni prezesa NBP? Jeśli tak, to od kiedy? 9. Czy Agata Kornhauser-Duda była doradcą prezesa NBP i przestała? Jeśli tak, to kiedy? 10. Czy Agata Kornhauser-Duda będzie doradzała prezesowi NBP? 11. Czy Agata Kornhauser-Duda jest związana obecnie jakąkolwiek umową z NBP?  12. Czy Agata Kornhauser-Duda była kiedykolwiek związana jakąkolwiek umową z NBP? 13. Czy NBP zamierza zatrudnić Agatę Kornhauser-Dudę w innym charakterze niż doradca prezesa NBP? 14. Czy NBP zamierza nawiązać współpracę z Agatą Kornhauser-Dudą w innym charakterze niż doradca prezesa NBP? 15. Jeśli NBP zamierza zatrudnić bądź współpracować z Agatą Kornhauser-Dudą, to w jakim charakterze?

Czekamy na odpowiedzi.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Tomasz Leżoń, Paulina Karpińska/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

NBP Prezes NBP Adam Glapiński Agata Kornhauser-Duda
