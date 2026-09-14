Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Polski import. Nowy lider

|
gdansk port - Piotrwoz shutterstock_1707579733
Krzysztof Kopeć (Krajowi Producenci Leków): świat jest uzależniony od substancji do produkcji leków z Chin
Źródło zdj. gł.: Piotrwoz / Shutterstock.com
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W lipcu 2026 roku więcej importowaliśmy niż eksportowaliśmy, a saldo rachunku bieżącego było około 10 miliardów złotych na minusie - podał bank centralny. Co więcej, Chiny wyprzedziły Niemcy jako największy dostawca towarów do Polski.

"Wstępne szacunki wskazują, że w lipcu 2026 r. utrzymały się wysokie dynamiki obrotów towarowych. Wzrosty te są wynikiem zarówno stopniowo poprawiającej się koniunktury w części branż przetwórstwa przemysłowego, jak i wyższych cen w handlu światowym. Obok rosnących cen paliw i metali, wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowano również w grupie produktów przetworzonych. Wskaźniki cen eksportu i importu kształtują się obecnie na najwyższych poziomach od początku 2023 r." - podał NBP w komunikacie.

Eksport i import

>>> Służby USA ostrzegają. "Agresywne działania" chińskich firm

Bank centralny wyjaśnił, że w wyniku tych tendencji wartość eksportu towarów zwiększyła się o 12 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2025 r. i wyniosła 135,5 mld zł.

Wartość importu wzrosła o 14,3 proc. w porównaniu z lipcem poprzedniego roku i wyniosła 143,5 mld zł.

"Podobnie jak w poprzednich miesiącach najwyższy wzrost wartości odnotowano w eksporcie sprzętu komputerowego (w lipcu br. eksport tej pozycji osiągnął rekordowo wysoką wartość). Z kolei wzrost cen sprzyjał utrzymaniu się wysokich dynamik w eksporcie miedzi, surowego srebra oraz produktów naftowych. Lipiec był kolejnym miesiącem obniżania się wartość sprzedaży zagranicznej w branży motoryzacyjnej i meblarskiej" - zauważył NBP.

Chiny największym dostawcą do Polski

Ocenił, że największy wpływ na wzrost wartości importu miały w omawianym okresie dobra inwestycyjne. Wysoka dynamika utrzymała się także w imporcie towarów zaopatrzeniowych. Szybciej niż w poprzednich miesiącach rósł import samochodów osobowych. NBP wyjaśnił, że ze względu na spadek dostaw mniejszy wpływ na dynamikę importu miały paliwa.

"Duży wzrost importu sprzętu komputerowego, samochodów osobowych oraz trwałych towarów konsumpcyjnych wpłynął na zmianę w strukturze geograficznej importu. W lipcu 2026 r. po raz pierwszy największym dostawcą towarów do Polski były Chiny, wyprzedzając Niemcy" - zaznaczył NBP.

Z danych banku centralnego wynika, że przychody z tytułu eksportu usług w lipcu br. wyniosły 44,7 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r. zwiększyły się o 1,9 mld zł (tj. o 4,4 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 32,9 mld zł i wzrosła o 3,4 mld zł (tj. o 11,4 proc.) w porównaniu z lipcem 2025 r.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
ChinyImportNBP
Zobacz także:
Donald Trump na Zielonej Wyspie
Trump: kraje, które nie pomogły, zwrócą USA pieniądze
Ze świata
shutterstock_2684802017
Wybrano nowego szefa Blika
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Średnia to kilkanaście tysięcy miesięcznie. Branże na fali
Dla pracownika
Teheran, Iran
Iran: Arabia Saudyjska zwróciła się z prośbą
Ze świata
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Media: prokremlowski oligarcha opłacił wesele Trumpa Juniora
Ze świata
Biedronka
Biedronka reaguje na decyzję o potężnej karze
Z kraju
Donald Trump
Trump: Ukraina się zgodziła, Rosja podobnie
Ze świata
Testy chińskiego autobusu elektrycznego potrwa rok
Wzrost o 1100 procent. Chińczycy "weszli jak w masło"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Trump uderza. "Teraz udaje idealnego aniołka"
Tech
Atlas - robot Hyundai i Boston Dynamics
Roboty na minusie. Debiut odroczony
Tech
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Stacje wyhamują rajd cenowy? "To też zwiększa liczbę klientów"
Moto
Stolica Jemenu - Sana
Ceny ropy ostro w górę po serii ataków
Rynki
Ormuz – cieśnina
Tajny korytarz przez Ormuz. Minister podał zaskakujące dane
Ze świata
Andrzej Krzemiński
Zmarł Andrzej Krzemiński. "Ikona Leasingu 30-lecia"
Z kraju
giełda
Giełdy reagują na apele w sprawie AI. Mocna przecena akcji firm z branży
Tech
Andrzej Domański
Andrzej Domański o amerykańskich bazach w Polsce: bardzo wyraźne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
Z kraju
emeryt emerytka emerutura senior shutterstock_1341384815
Tyle wynosi najwyższa emerytura w kraju. Dane ZUS
Dla seniora
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Firmy transportowe i właściciel Biedronki. Gigantyczna kara od UOKiK
Z kraju
ropa wydobynie pole naftowe shutterstock_2394679449
Arabski szczyt w sprawie cieśniny Ormuz odwołany. Ropa nadal drożeje.
Rynki
apartamenty budynek mieszkania shutterstock_2502243961
Najem na doby. Polacy zmieniają zdanie na temat obostrzeń
Nieruchomości
Pandemia COVID-19 ograniczy emisje gazów cieplarniany
Zawrotne tempo wzrostu emisji. "Musimy ograniczyć zużycie plastiku"
Ze świata
Donald Trump
Trump do Ukraińców: musicie przestać niszczyć zasoby diesla w Rosji
Ze świata
Jeden z akademików Uniwersytetu Gdańskiego
Nowe lokale dla studentów. Inwestycja w akademiki przekroczy pół miliarda złotych
Z kraju
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Ekspert o wypadkach na przejazdach kolejowych: niewiele wskazuje, że może być lepiej
Z kraju
Dario Amodei - prezes firmy Anthropic, największej konkurentki OpenAI
Liderzy branży AI wpadają w panikę. "Niedopuszczalne zagrożenie dla ludzkości"
Tech
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: nie doszło do naruszenia granicy
Z kraju
Polskie myśliwce
Zagrożenie było "realne i bliskie"
Z kraju
ormuz shutterstock_617485811_1
Atak na irański statek w cieśninie Ormuz. Jedna osoba nie żyje
Ze świata
Sól wsypywana z magazyny na samochód ciężarowy
Niebezpieczne odpady w kopalni soli. Państwowa spółka szuka dodatkowych dochodów
Z kraju
Bojownicy Huti w Jemenie
Ważny saudyjski rurociąg wyłączony po atakach. Polski koncern uspokaja
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica