Wygrane z wyższym podatkiem. Resort szykuje zmiany
Od 1 stycznia 2026 roku Ministerstwo Finansów zamierza zwiększyć stawkę podatku od wygranych z 10 do 15 procent - poinformowano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Resort zaproponował zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podniosą zryczałtowany podatek od wygranych w konkursach, grach, zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową. Nowa stawka, wynosząca 15 proc., obejmie wygrane uzyskane w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Obecnie, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wygrane w konkursach grach i zakładach wzajemnych opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc., który jest pobierany przez organizatora przy wygranych powyżej 2280 zł.
Przepisy nakładają również obowiązek odprowadzania podatków na organizatorów gier hazardowych, ale stawki są zróżnicowane - od 10 proc. w przypadku loterii fantowych do nawet 50 proc. dla gier na automatach, kart czy gier cylindrycznych.
Czytaj też: Akcyza na alkohol w górę
Kolejne opłaty w górę
W czwartek Ministerstwo Finansów ogłosiło także dwa projekty ustaw dotyczących zdrowia publicznego. Pierwszy zakłada podwyżkę akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie o 15 proc. w porównaniu do stawek z 2025 roku.
Drugi projekt dotyczy ograniczenia dostępności napojów słodzonych poprzez zwiększenie tzw. opłaty cukrowej. Powodem jest rosnący problem otyłości i większe wydatki na ochronę zdrowia w tym zakresie.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock