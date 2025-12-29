Logo TVN24
Nowe złoże gazu. Rusza wydobycie

Rozansko (3)
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek o aktach oskarżenia i zakupie ropy przez Orlen
Źródło: TVN24
Orlen rozpoczął wydobycie gazu ziemnego z nowego złoża w Różańsku w województwie zachodniopomorskim - przekazał koncern w komunikacie.

Biuro prasowe Orlenu poinformowało, że zasoby gazu ziemnego w złożu w Różańsku szacowane są na 1,2 mld m sześc., a inwestycja w jego eksploatację jest powiązana z rozbudową Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno, co pozwala również zwiększyć wydobycie z innych, już eksploatowanych złóż.

- Obecnie pozyskujemy w Polsce około jedną piątą potrzebnego nam gazu ziemnego – to blisko 3,5 mld m sześc. rocznie. W kolejnych latach, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ten surowiec, nasza produkcja będzie systematycznie rosła, aby osiągnąć 4 mld m sześc. w 2030 roku - przekazał członek zarządu Orlenu ds. Upstream Wiesław Prugar, cytowany w informacji.

Rynki

Wydobycie przez 20 lat

Jak wskazano w komunikacie, inwestycja w Różańsku przyczyni się do zwiększenia krajowego wydobycia gazu ziemnego o 130 mln m sześc. rocznie. Orlen będzie prowadził wydobycie z tego złoża przez najbliższe 20 lat, "w czasie, gdy zapotrzebowanie krajowej gospodarki na gaz ziemny będzie największe".

Gaz z Różańska ma zasilić przede wszystkim elektrociepłownie w Kostrzynie nad Odrą i Gorzowie Wielkopolskim. Z kolei uzyskana ropa naftowa i płynna siarka, produkowana m.in. dzięki nowej instalacji odsiarczającej gaz, trafią do polskiego przemysłu.

Różańsko złoże Orlen 3
Eksploatacja złoża zajmie najbliższe 20 lat.
Źródło: Biuro prasowe Orlenu

Orlen poinformował, że zagospodarowanie złoża obejmowało modernizację trzech istniejących na nim otworów produkcyjnych z rozbudową instalacji, a także budowę nowego rurociągu, pozwalającego na połączenie złoża z jedną z największych instalacji wydobywczych w kraju – Kopalnią Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno. Została ona rozbudowana o blok kogeneracyjny o mocy 8 MW, zasilany gazem z okolicznych złóż. Zapewni to kopalni pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło technologiczne, a nadwyżki będą trafiały na rynek. Rozbudowa umożliwiła również zwiększenie wydobycia ze znajdującego się w pobliżu złoża Cychry.

"Wzmocnienie krajowego wydobycia wpisuje się w strategię ORLEN 2035, zakładającą wzrost produkcji gazu w Polsce do 4 mld m sześc. rocznie w perspektywie 2030 roku. Jednocześnie Grupa ORLEN rozwija projekty na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i planuje kolejne inwestycje zagraniczne, aby osiągnąć poziom 12 mld m sześć gazu z własnych złóż do końca dekady" - podał Orlen.

Złoże w Różańsku - mapa
Złoże zostanie połączone z Kopalnią Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno.
Źródło: Biuro prasowe Orlenu

O Orlenie

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii.

Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

Autorka/Autor: skib

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: biuro prasowe Orlen

