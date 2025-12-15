Nowe dane o zagrożeniu skrajnym ubóstwem

Logo TVN24
W ubiegłym roku żyło w Polsce mniej osób zagrożonych skrajnym ubóstwem niż w 2023 - wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Choć sytuacja dochodowa Polaków się poprawia, niektóre gospodarstwa domowe pozostają szczególnie narażone na życie w ubóstwie.

Zasięg zagrożenia ubóstwem skrajnym w Polsce w 2024 r. wyniósł 5,2 proc. To spadek w porównaniu do 2023 r., w którym wskaźnik wyniósł 6,6 proc. - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu GUS "Ubóstwo w Polsce w latach 2023 i 2024". W 2024 r. najbardziej narażone na ten rodzaj ubóstwa były gospodarstwa domowe rolników.

Sytuacja się poprawia

Jak podkreślił GUS, w 2024 poprawiła się przeciętna sytuacja dochodowa w stosunku do 2023 r. Wzrosły (w ujęciu nominalnym i realnym) zarówno przeciętne miesięczne dochody, jak i przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych. Zmalało natomiast zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych mierzone współczynnikiem Giniego [miara nierówności w społeczeństwie, która przyjmuje wartości od 0 (pełna równość) do 1 (maksymalna nierówność) - przyp. red.] z 0,314 w 2023 r. do poziomu 0,300 w 2024 r.

"W takich okolicznościach odnotowany w 2024 r. zasięg zagrożenia ubóstwem skrajnym wyniósł 5,2 proc., relatywnym 13,3 proc., a ustawowym 2,6 proc. (w roku 2023 odpowiednio: 6,6 proc., 12,2 proc., 4,1 proc.)" - przekazał GUS.

Z przedstawionych danych wynika, że zasięg zagrożenia ubóstwem skrajnym w latach 2010–2015 wynosił ok. 6–7 proc., a w latach 2016-2022 – ok. 4–5 proc. W 2023 r. nastąpił wzrost do poziomu 6,6 proc., a następnie spadek w 2024 r. do 5,2 proc.

Z kolei stopa zagrożenia ubóstwem relatywnym w latach 2010–2015 kształtowała się na poziomie 16–17 proc., a w latach 2016–2019 spadła do 13–14 proc. Od 2020 do 2023 r. w zagrożeniu tym rodzajem ubóstwa żyło ok. 12 proc. osób w gospodarstwach domowych, a w 2024 roku odsetek wzrósł do ponad 13 proc.

shutterstock_2416822315_1
"Premia" za ojcostwo w wynagrodzeniach. "Efekt jest nieunikniony"
Bartłomiej Ciepielewski
shutterstock_2381859347
Zupa z byle czego i pocerowane rajstopy. Tak się żyje w polskim Biedańsku
Marcin Zaborski
W naszej polskiej bańce żyliśmy w przekonaniu, że nas propaganda Chin trochę nie dotyczy. Eksperci przyznają, że to był błąd
"Ultranowoczesny kraj". Jak wpadliśmy w paszczę chińskiego smoka propagandy
Michał Istel

"W zarysowanej dynamice zmian zasięgów zagrożenia ubóstwem skrajnym wyraźną cezurę stanowił rok 2016, co wiązało się z wprowadzeniem Programu Rodzina 500 Plus. W tym roku nastąpił wyraźny spadek zasięgu zagrożenia ubóstwem skrajnym, głównie wśród dzieci (wśród osób w wieku 0–17 lat stopa zagrożenia ubóstwem skrajnym spadła z 9 proc. w 2015 r. do 5–6 proc. w kolejnych latach) i wśród rodzin wielodzietnych (np. wśród gospodarstw domowych małżeństw z co najmniej 4 dzieci na utrzymaniu zasięg zagrożenia ubóstwem skrajnym zmalał z 18,1 proc. w 2015 r. do 14,0 proc. w 2016 r.)" - poinformował GUS.

Zasięg zagrożenia ubóstwem skrajnym i relatywnym ustabilizował się w latach 2020–2022. W 2023 r. zasięg zagrożenia ubóstwem skrajnym wzrósł (z 4,6 proc. do 6,6 proc.), a w 2024 r. spadł do poziomu 5,2 proc. Wzrósł natomiast zasięg zagrożenia ubóstwem relatywnym (do 13,3 proc.).

Zdaniem GUS powyższe informacje są zbieżne z poglądem, że wpływ różnych czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym na zasięgi zagrożenia ubóstwem może być odłożony w czasie. W latach 2020–2022 Polacy mieli do czynienia z pandemią, wysoką inflacją oraz wyzwaniami, związanymi z pełnoskalową wojną w Ukrainie.

Szczególnie narażeni są rolnicy

GUS podkreślił, że w 2024 r. - podobnie jak we wcześniejszych latach - szczególnie narażone na ubóstwo skrajne były gospodarstwa domowe rolników (11,4 proc.). Najmniej narażone na ubóstwo skrajne były osoby z gospodarstw pracujących na własny rachunek (ok. 4,5 proc.), ale również pracowników (4,7 proc.) i emerytów (4,9 proc.).

Najbardziej zagrożonymi ubóstwem relatywnym w 2024 r. były także osoby z gospodarstw domowych rolników (32,3 proc.). Ubóstwem ustawowym najbardziej zagrożone były natomiast osoby z gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z innych niezarobkowych źródeł (5,9 proc.).

Zdaniem GUS jednym z czynników zwiększających ryzyko wpadnięcia w strefę zagrożenia ubóstwem ekonomicznym jest niepełnosprawność.

"W 2024 roku, wśród osób z gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą z niepełnosprawnością odsetki zagrożonych ubóstwem ekonomicznym wyniosły: 7 proc. w przypadku zagrożenia ubóstwem skrajnym, 16,8 proc. ubóstwem relatywnym i 2,7 proc. ubóstwem ustawowym. Dla porównania, analogiczne odsetki w 2024 r. dotyczące gospodarstw domowych bez osób z niepełnosprawnością były następujące: 4,8 proc., 12,5 proc. i 2,6 proc." - podał Urząd.

Różnice w miejscu zamieszkania i wykształceniu

Innym czynnikiem różnicującym zasięgi zagrożenia ubóstwem ekonomicznym są uwarunkowania terytorialne. Z badań wynika, że mieszkańcy wsi zdecydowanie częściej zagrożeni byli ubóstwem ekonomicznym niż mieszkańcy miast. Wśród mieszkańców miast GUS odnotowuje zróżnicowanie w zależności od wielkości miast.

"Można powiedzieć, że im większe miasto tym zasięgi zagrożenia ubóstwem ekonomicznym mniejsze" - podkreślił GUS.

Zasięgi ubóstwa różnicuje również wykształcenie osób w gospodarstwach domowych. Najniższe odsetki występowały w gospodarstwach, w których osoba odniesienia legitymowała się z wykształceniem wyższym (zagrożenie ubóstwem skrajnym – 2,2 proc., relatywnym – 6 proc., ustawowym – 1 proc.). Tam, gdzie osoba odniesienia legitymowała się wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym stopa zagrożenia ubóstwem skrajnym wyniosła 10,8 proc., relatywnym 26,0 proc., a ustawowym 3,7 proc.

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ubóstwoGospodarkaRolnicy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica