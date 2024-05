Handel wróci na Marywilską? "Do godziny 20 mamy się zadeklarować"

Zostanie stworzone tymczasowe miejsce, które pozwoli dotychczasowym najemcom kontynuować swoją działalność - wynika z komunikatu spółki Marywilska 44. - W środę do godziny 20 mamy się zadeklarować, czy będziemy prowadzić biznes w czymś w rodzaju namiotu - opowiada w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl Marzena Orzechowska, która pracowała w spalonym centrum. - Nie wiemy, na jakich to jest warunkach. Czy będziemy musieli płacić czynsz? - dodała.

We wtorek odbyło się w tej sprawie spotkanie w warszawskim ratuszu z prezydentem Rafałem Trzaskowskim i prezeską spółki Marywilska 44 Małgorzatą Konarską.

Tymczasowa hala dla najemców

Przekazano, że spółka w ciągu najbliższych dni przekaże do miasta informacje na temat liczby przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności w takiej tymczasowej formie.

Podkreślono, że "działalność taką będzie można kontynuować do czasu odbudowy centrum handlowego. Działania mające na celu odbudowę hali zostały już rozpoczęte".

"Dziś do 20 mamy się zadeklarować"

Marzena Orzechowska, która pracowała w hali przy Marywilskiej 44, skomentowała w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl, że "najemcy oczekują pełnych informacji, na przykład tego, czy nasze umowy o wynajem stoisk wygasły czy dalej musimy płacić czynsze. U niektórych najemców wynoszą one między 6,5 a 9 tysięcy złotych".

- Ważne będzie dla nas wsparcie finansowe od miasta, aby móc utrzymać pracowników, zakupić towar. Sytuacja najemców jest bardzo różna, wielu miało wykupione podstawowe ubezpieczenie i nie mogą liczyć na jakieś wielkie pieniądze z polisy, że pokryją tym straty. Kolejna sprawa jest taka, że pracownicy byli pozatrudniani na mniejszą cześć etatu, aby zaoszczędzić na kosztach pracy. Nie mogą więc liczyć na zasiłki, z których się utrzymają. Oczekujemy więc wsparcia finansowego, takiego na start, aby ruszyć z miejsca, utrzymać miejsca pracy. Towar jest przecież bardzo drogi. O tym chcemy wspólnie rozmawiać z przedstawicielami miasta i spółki Marywilska 44 - wyjaśniła Orzechowska. Przekazała, że "dziś (środa - red.) do 20 mamy się zadeklarować, że czy będziemy prowadzić biznes w czymś w rodzaju namiotu". - Nie wiemy na jakich to jest warunkach. Czy będziemy musieli płacić czynsz? - zaznaczyła.

Trzaskowski: na razie prowadzone są rozmowy czysto nieformalne

We wtorek informowaliśmy, że z biznesową redakcją tvn24.pl skontaktowali się przedstawiciele najemców , którzy przekazali, że mają żal, że nie zostali zaproszeni na wtorkowe spotkanie z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. - Jesteśmy pozostawieni sami sobie - mówiła Marzena Orzechowska.

Łukasz Miłkiewicz, jeden z najemców spalonego centrum handlowego, był w ratuszu, a nie został wpuszczony na spotkanie. - Spotkanie się skończyło, prezes spółki Marywilska 44 Małgorzata Konarska wyszła z niego w dobrym stanie psychicznym, uśmiechnięta, a nas nawet nie wysłuchano. Obawiamy się, że dwie strony się dogadają, a my pozostaniemy bez pomocy - relacjonował

Jakub Leduchowski, zastępca rzecznika prasowego Urzędu Miasta w Warszawie w rozmowie z nami wyjaśnił, że do ratusza zostali zaproszeni tylko przedstawiciele spółki Marywilska 44. Zapewnił, że w planach jest spotkanie z najemcami w najbliższym czasie. Z kolei Rafał Trzaskowski przekazał w rozmowie z mediami, że "z samymi przedsiębiorcami też się spotkam, tylko najpierw ustalmy fakty, aby nie działać w sposób symboliczny". - Na razie prowadzone są rozmowy czysto nieformalne. Poczekajmy na to, jakie będzie stanowisko samych kupców, co powiedzą. Wtedy będziemy reagować. Będziemy na pewno będziemy chcieli wesprzeć rozwiązania tymczasowe, aby nie tracić żadnego miejsca pracy - podkreślił po wtorkowej konferencji prasowej.