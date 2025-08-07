Lasek: my ten projekt naprawiliśmy po PIS-ie

7 sierpnia 2025, 19:39
Źródło:
TVN24
Maciej Lasek o CPK: my ten projekt naprawiliśmy po PIS
Maciej Lasek o CPK: my ten projekt naprawiliśmy po PISTVN24
wideo 2/7
tak jest cpk

Absolutnie go nie zniszczyliśmy. My ten projekt naprawiliśmy po PiS - mówił w "Tak Jest" pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, odnosząc się do zarzutów Karola Nawrockiego dotyczących CPK. Dodał, że prezydent w kwestii inwestycji "został wprowadzony w błąd albo nie rozumie pewnych spraw".

Podczas swojej pierwszej krajowej wizyty po zaprzysiężeniu prezydent Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Jak mówił na rynku w Kaliszu, realizacja całego projektu CPK "daje wszystkim nadzieję i szansę, że w końcu zaczniemy korzystać z tego, że jesteśmy położeni w samym sercu Europy". – Bo Polska musi być centrum handlowym i komunikacyjnym Europy – dodał.

CZYTAJ WIĘCEJ O POMYŚLE PREZYDENTA NAWORCKIEGO NA CPK>>>

- Ten projekt był, po pierwsze, niewykonalny, nie miał finansowania. Był też projektem, który oszukiwał ludzi – powiedział Maciej Lasek na antenie TVN24. Podkreślił, że obietnice PiS dotyczące Kolei Dużych Prędkości "do każdej, nawet najmniejszej miejscowości, były nierealne".

KDP a wykluczenie komunikacyjne

- To już nie jest Kolej Dużych Prędkości, to jest kolej małych prędkości - zaznaczył, tłumacząc, że szybkie pociągi powinny obsługiwać duże ośrodki, a mniejsze miejscowości powinny być połączone innymi połączeniami.

Lasek przywołał stanowisko byłego ministra infrastruktury w latach 2015-2018, Andrzeja Adamczyka, który w dyskusji z ministrem Horałą przyznał, że Kolej Dużych Prędkości nie rozwiązuje problemu wykluczenia komunikacyjnego. - Pomimo że to jest dziwne, ja się akurat tutaj z ministrem Adamczykiem zgadzam - powiedział Lasek, wskazując na wysokie koszty budowy.

- Jeden kilometr kolei dużych prędkości, to jest od 100 milionów w górę, na tej części, którą budujemy, czyli tym pierwszym etapie budowy kolei dużych prędkości z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i do Poznania, to jest 150 milionów - precyzował.

CPK nie miało finansowania

Odnosząc się do tzw. sławnego Y, czyli linii Warszawa–Łódź–Wrocław oraz linii z Katowic do Ostrawy z odgałęzieniem do Jastrzębia-Zdroju, Lasek odparł zarzuty prezydenta o wykluczeniu Jastrzębia-Zdroju, Łomży czy Włocławka. - Do Włocławka jest już wybrany wariant inwestorski kolei dużych prędkości, który będziemy realizowali w kolejnym etapie. Do Łomży, znaczy w zasadzie do Łomży, rozpoczęły się już prace budowlane. Dzisiaj przyłączamy kolejowo Łomżę do Polski po wielu, wielu latach - podkreślił.

- Odebraliśmy projekt lotniska ograniczonego do 34 milionów pasażerów. Odebraliśmy projekt, który de facto nie miał zapewnionego finansowania - powiedział. Zaznaczył, że poprzedni rząd uchwalił finansowanie po przegranych wyborach, unikając odpowiedzialności za finanse publiczne.

- 3,3 miliarda nie zostało przeznaczone na ten projekt, dlatego, że minister finansów poprzedniego rządu nie chciał dokapitalizować, nie chciał zrealizować wniosku ministra Horały - dodał. Wskazał również, że program dobrowolnych nabyć gruntów, mający zmniejszyć liczbę wywłaszczeń, został wstrzymany w kwietniu 2023 roku.

"Prezydent został wprowadzony w błąd"

Lasek zasugerował, że prezydent "mógł zostać wprowadzony w błąd lub nie rozumie projektu".

- Generalnie ja odnoszę wrażenie, że pan prezydent został albo wprowadzony w błąd, albo pewnych rzeczy nie rozumie, bo ten projekt dzisiaj przede wszystkim ma, jak to mówią ręce i nogi, on się nam spina, myśmy zapewnili dla niego finansowanie - powiedział.

Na pytanie o możliwość współpracy z prezydentem, Lasek odparł, że taka współpraca już trwa. - Co ciekawsze pan prezydent powiedział, że zobowiązuje nas do wybudowania centralnego portu komunikacyjnego do 2031 roku, a do oddania w 2032 roku. No to ja przypominam, lotnisko w Baranowie ma odprawić pierwsze samoloty w 2032 roku. W 2031 roku ma być zakończone do testów, do certyfikacji - powiedział. Dodał, że odcinek kolei Warszawa - Łódź będzie gotowy w 2032 roku, a do Wrocławia i Poznania w 2035 roku.

Prędkość pociągów w ramach KDP

Lasek wyjaśnił, że układ torowy CPK zaprojektowano pod prędkość 350 km/h, choć poprzedni rząd planował pociągi o prędkości 250 km/h, twierdząc, że polskie firmy mogą dostarczyć taki tabor.

- Problem polega jednak na tym, że żadna polska firma dzisiaj nie produkuje taboru na 250 kilometrów na godzinę - powiedział, wskazując na konieczność długotrwałych programów badawczo-rozwojowych. Obecny rząd założył prędkość 320 km/h dla najszybszych pociągów, ale linia będzie obsługiwać także pociągi o prędkości 250 km/h i 200 km/h. - Dzięki temu najszybszym pociągiem przejazd z Kalisza do Poznania skróci się do 35 minut. Dzisiaj to jest ponad 1,5 godziny - podkreślił, dodając, że dla pociągów regionalnych czas przejazdu do Poznania skróci się o 40 minut, a do Warszawy o godzinę.

Na pytanie, dlaczego rząd kontynuuje CPK mimo wcześniejszej krytyki, Lasek odparł, że obecnie projekt poprzedników krytykowałby tak samo, "ponieważ był on niewykonalny". Podkreślił, że zespół CPK składa się głównie z inżynierów i specjalistów, co pozwoliło na odpolitycznienie projektu. - Natomiast ten projekt jest wykonalny dopiero wtedy, kiedy ma realne finansowanie i realne harmonogramy - powiedział, wskazując, że kontrola NIK pozytywnie oceniła urealnienie harmonogramów i zapewnienie finansowania.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

CPK
Pozostałe wiadomości

Prezydent Karol Nawrocki przyjechał w czwartek na spotkanie z mieszkańcami Kalisza, gdzie ogłosił pierwszą inicjatywę ustawodawczą dotyczącą powrotu do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w pierwotnym wariancie.

Nawrocki podpisał swój projekt w sprawie CPK. "Przywraca tradycyjny kształt"

Nawrocki podpisał swój projekt w sprawie CPK. "Przywraca tradycyjny kształt"

7 sierpnia 2025, 18:11
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Zmiana na stanowisku prezesa największego polskiego ubezpieczyciela. Rada nadzorcza PZU odwołała w czwartek Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa spółki - poinformowała firma w czwartkowym komunikacie. Do zmian na czele PZU odniosło się Ministerstwo Aktywów Państwowych, w którym niedawno też doszło do zmiany personalnej.

Prezes PZU stracił stanowisko. Ministerstwo o przyczynach

Prezes PZU stracił stanowisko. Ministerstwo o przyczynach

7 sierpnia 2025, 17:01
Aktualizacja: 7 sierpnia 2025, 17:28
Źródło:
PAP

WIG20 przebił barierę 3000 punktów, osiągając najwyższy poziom od 2008 roku - poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że wzrost indeksu o 37 procent w tym roku świadczy o doskonałej kondycji polskiej gospodarki. Spośród spółek mocno zyskiwały banki.

Warszawska giełda z nowym rekordem po 17 latach

Warszawska giełda z nowym rekordem po 17 latach

7 sierpnia 2025, 14:30
Źródło:
PAP

Wolałbym panie prezydencie, jeśli pan tam gdzieś mnie widzi, żeby w takich oczywistych sprawach pan pomagał, a nie przeszkadzał - powiedział w czwartek premier Donald Tusk zwracając się do Karola Nawrockiego. Chodzi o tak zwaną ustawę wiatrakową, która zamraża również ceny prądu. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta.

Premier Tusk: złapałem się za głowę

Premier Tusk: złapałem się za głowę

7 sierpnia 2025, 11:40
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Od maja w Słowenii trwają intensywne poszukiwania szczęśliwca, który wygrał 37 milionów euro w loterii Eurojackpot, ale wciąż nie odebrał nagrody. Na zwycięzcę czeka także gmina, która ze względu na podatek od wygranej mogłaby otrzymać ponad 5 milionów euro.

Wygrał 37 milionów euro i wciąż ich nie odebrał. Trwają poszukiwania szczęśliwca

Wygrał 37 milionów euro i wciąż ich nie odebrał. Trwają poszukiwania szczęśliwca

7 sierpnia 2025, 15:54
Źródło:
PAP

Amerykański Departament Zdrowia (HHS) kończy prace nad rozwojem szczepionek mRNA. W zamian będzie wspierać inne technologie - ogłosiła we wtorek agencja BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority).

USA wycofują się z tych szczepionek. "Znowu zostaniemy w tyle"

USA wycofują się z tych szczepionek. "Znowu zostaniemy w tyle"

7 sierpnia 2025, 12:00
Źródło:
CNN

Donald Tusk odwiedził w czwartek Świętą Jadwigę, maszynę, która wierci najdłuższy tunel kolejowy w Polsce w Męcinie koło Limanowej. Koszt tej inwestycji, jak mówił premier, to 2 miliardy złotych, które pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Szef rządu zapowiedział, że polskie koleje przewiozą w ciągu następnego roku pół miliarda pasażerów.

Tusk odwiedził Jadwigę, która drąży najdłuższy tunel w Polsce

Tusk odwiedził Jadwigę, która drąży najdłuższy tunel w Polsce

7 sierpnia 2025, 15:00
Źródło:
PAP

W czwartek Bank Anglii ogłosił obniżkę stóp procentowych z 4,25 do 4 procent, co jest najniższym poziomem od marca 2023 roku. Decyzja, zgodna z prognozami analityków, stanowi trzecią w tym roku obniżkę oraz piątą od sierpnia 2024 roku.

Bank Anglii zadecydował w sprawie stóp procentowych

Bank Anglii zadecydował w sprawie stóp procentowych

7 sierpnia 2025, 15:39
Źródło:
PAP

Pół roku temu Donald Trump nazywał premiera Indii Narendrę Modiego swoim "wielkim przyjacielem", ponieważ oba kraje postawiły sobie ambitny cel podwojenia wymiany handlowej do 500 miliardów dolarów do 2030 roku. Dziś po tej wielkiej przyjaźni śladu nie widać, a amerykański przywódca co rusz atakuje Indie.

Relacje w punkcie krytycznym. Czy wszystko już stracone?

Relacje w punkcie krytycznym. Czy wszystko już stracone?

7 sierpnia 2025, 13:25
Źródło:
BBC

Nowa Zelandia słynie z malowniczych krajobrazów i bujnej roślinności, która niezmiennie zachwyca przyjezdnych. Władze kraju postanowiły wykorzystać popularność najbardziej obleganych przez turystów miejsc, by pozyskać środki na nowe inwestycje. Nowozelandzki rząd zdecydował, że od zagranicznych gości będą pobierane opłaty za wstęp do czterech szczególnie chętnie odwiedzanych atrakcji - między innymi rezerwatu morskiego, na terenie którego nakręcono "Opowieści z Narni".

Nałożą opłaty na zagranicznych turystów. Na liście cztery atrakcje

Nałożą opłaty na zagranicznych turystów. Na liście cztery atrakcje

7 sierpnia 2025, 13:56
Źródło:
PAP

Holenderskie linie lotnicze KLM poinformowały o wycieku danych osobowych klientów w wyniku ataku hakerskiego na system partnera zewnętrznego tej firmy. Spółka, która nie ujawniła liczby poszkodowanych osób, zaleciła klientom ostrożność podczas kontaktów z KLM za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Duże linie lotnicze ostrzegają pasażerów. Wyciekły dane klientów

Duże linie lotnicze ostrzegają pasażerów. Wyciekły dane klientów

7 sierpnia 2025, 12:33
Źródło:
PAP

Minutę po północy czasu wschodnioamerykańskiego w czwartek w życie weszły nowe stawki amerykańskich ceł dla 70 państw świata oraz Unii Europejskiej - poinformowała administracja prezydenta Donalda Trumpa.

Cła Trumpa weszły w życie. "Agresywna polityka pozostanie z nami"

Cła Trumpa weszły w życie. "Agresywna polityka pozostanie z nami"

7 sierpnia 2025, 7:17
Źródło:
PAP

Boom w sektorze AI maskuje fatalne gospodarcze skutki polityki prezydenta USA Donalda Trumpa. Jest też powodem, dla którego mimo wojny handlowej nie doszło do tąpnięcia na giełdach - napisał na swoim blogu laureat ekonomicznego Nobla profesor Paul Krugman.

Noblista o polityce Trumpa: to ocaliło amerykańską gospodarkę przed zastojem

Noblista o polityce Trumpa: to ocaliło amerykańską gospodarkę przed zastojem

7 sierpnia 2025, 8:47
Źródło:
PAP

Karol Nawrocki podczas środowego orędzia wyraził sprzeciw wobec wprowadzenia euro w Polsce. Zdaniem ekspertów nie jest możliwe obecnie wprowadzenie tej waluty, gdyż trzeba by zmienić konstytucję, a do tego polska gospodarka nie jest na to gotowa, więc wypowiedź nowego prezydenta ma "wymiar czysto polityczny".

Co z euro w Polsce? Eksperci o słowach prezydenta Karola Nawrockiego

Co z euro w Polsce? Eksperci o słowach prezydenta Karola Nawrockiego

6 sierpnia 2025, 16:11
Źródło:
PAP

- Zawetowane przez Andrzeja Dudę przepisy to przepisy, które miały szanse ratować życie, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Poinformowała też, że projekt w sprawie asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami jesienią trafi do Sejmu.

"Ta ustawa ratowałaby życie"

"Ta ustawa ratowałaby życie"

6 sierpnia 2025, 20:49
Źródło:
tvn24.pl

W środę włoski rządowy komitet techniczny zatwierdził ostatecznie wart miliardy euro projekt budowy mostu na Sycylię - poinformowała Liga, partia wicepremiera i ministra infrastruktury Matteo Salviniego. Jak pisze "Financial Times", rząd przekonuje, że to część realizacji zobowiązań wobec NATO. - Rosyjscy planiści wojskowi wiedzą, że włoskie oddziały i posiłki dla państw bałtyckich czy Polski nie przejadą przez ten most - komentują eksperci.

Przekonują, że ta inwestycja pomoże NATO. "Posiłki dla Polski nie przejadą"

Przekonują, że ta inwestycja pomoże NATO. "Posiłki dla Polski nie przejadą"

6 sierpnia 2025, 17:09
Źródło:
Reuters, "Financial Times"

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie, wprowadzające dodatkowe 25 procentowe cło na import towarów z Indii w związku z kupowaniem przez ten kraj rosyjskiej ropy naftowej - wynika z dokumentu opublikowanego przez Biały Dom.

Trump nakłada dodatkowe cła. Kara za kupowanie rosyjskiej ropy

Trump nakłada dodatkowe cła. Kara za kupowanie rosyjskiej ropy

6 sierpnia 2025, 16:52
Źródło:
PAP

W lipcu tego roku zarejestrowano w Polsce o ponad 230 procent więcej nowych aut elektrycznych, niż w tym samym miesiącu rok wcześniej - poinformował Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Natomiast od początku roku odnotowano wzrost na poziomie 80 procent w skali roku.

Ten typ auta coraz popularniejszy. Wzrost o ponad 230 procent

Ten typ auta coraz popularniejszy. Wzrost o ponad 230 procent

6 sierpnia 2025, 18:16
Źródło:
PAP

W lipcu tego roku z portu lotniczego w Radomiu skorzystało 18 tysięcy pasażerów. To o 15 procent mniej niż w tym samym miesiącu w ubiegłym roku. Od początku roku z Lotniska Warszawa-Radom skorzystało ponad 50 tysięcy pasażerów - poinformowały Polskie Porty Lotnicze (PPL).

Spadek o 15 procent. "Stabilny popyt na usługi lotniska"

Spadek o 15 procent. "Stabilny popyt na usługi lotniska"

6 sierpnia 2025, 19:36
Źródło:
PAP

W środę weszły w życie zmiany będące odpowiedzią na potrzeby osób, które doświadczyły straty ciąży. Dwa rozporządzenia gwarantują prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego i zasiłku za ten okres, a także prawo do zasiłku pogrzebowego – niezależnie od czasu trwania ciąży i bez konieczności ustalania płci dziecka - poinformował resort rodziny w komunikacie.

"Koniec okrutnego stanu prawnego". Rozporządzenia weszły w życie

"Koniec okrutnego stanu prawnego". Rozporządzenia weszły w życie

6 sierpnia 2025, 16:44
Źródło:
PAP

Firma Pandora, potentat branży jubilerskiej, potwierdziła, że padła ofiarą cyberataku, w wyniku którego utraciła poufne dane klientów.

Atak na znaną markę jubilerską. Skradziono dane klientów

Atak na znaną markę jubilerską. Skradziono dane klientów

6 sierpnia 2025, 16:26
Źródło:
tvn24.pl

Rząd zapowiada OKI. Osobiste Konto Inwestycyjne ma zachęcać do inwestowania bez podatku Belki, ale tylko do pewnego limitu. - Gdy czytam komentarze moich czytelników, to największy zarzut jest taki: mnie to nie będzie dotyczyć, ja tego nigdzie nie zainwestuję, ja się obawiam rynku kapitałowego. Ci ludzie czują się wyłączeni z tego systemu - komentował na antenie TVN24 BiS dziennikarz ekonomiczny, założyciel portalu "Subiektywnie o finansach" Maciej Samcik.

Czy OKI jest OK? "Czują się wyłączeni z tego systemu"

Czy OKI jest OK? "Czują się wyłączeni z tego systemu"

6 sierpnia 2025, 13:06
Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w środę, że szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,4 procent. W czerwcu była ona na poziomie 5,1 procent.

"Zaskoczenie". Tyle wyniosła stopa bezrobocia w Polsce

"Zaskoczenie". Tyle wyniosła stopa bezrobocia w Polsce

6 sierpnia 2025, 15:55
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Od 1 stycznia 2026 roku najniższa krajowa ma wynieść 4806 złotych, a minimalna stawka godzinowa 31,40 złotego. Takie założenia przedstawiono w projekcie rozporządzenia rządu, który skierowano do opiniowania.

Najniższa krajowa 2026. Projekt rządu dotyczący minimalnego wynagrodzenia

Najniższa krajowa 2026. Projekt rządu dotyczący minimalnego wynagrodzenia

6 sierpnia 2025, 14:01
Źródło:
PAP

O skróconym czasie pracy mówi się od dawna. Na stole są różne warianty, a jaki preferują Polacy? Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Research Partner na Panelu Badawczym Ariadna 57 procent opowiada się "zdecydowanie" za czterodniowym tygodniem pracy. Jednocześnie 70 procent badanych jest przekonanych, że pracodawcy będą chcieli obciąć zarobki.

Krótszy tydzień pracy. Oto, co sądzą o nim Polacy

Krótszy tydzień pracy. Oto, co sądzą o nim Polacy

6 sierpnia 2025, 14:41
Źródło:
PAP

Aż 41 procent wynoszą cła, które Donald Trump nałożył na Syrię. To najwyższe amerykańskie taryfy spośród wszystkich państw na świecie. Co ciekawe, w maju prezydent USA zniósł sankcje wobec tego kraju.

Na ten kraj Donald Trump nałożył najwyższe cła

Na ten kraj Donald Trump nałożył najwyższe cła

6 sierpnia 2025, 13:33
Źródło:
PAP