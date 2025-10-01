Wielka sieć wycofała partię jabłek. Komunikat

Sieć Lidl poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży jabłek czerwonych "Gala Schnico, luz" z numerem partii L 38/01, które były dostępne w wybranych sklepach w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim od 16 do 22 września 2025 r.
Jak podała firma Sadco Grupa Sp. z o.o., dostawca produktu, w badaniach wykryto "przekroczenie limitu prawnego dla pozostałości środka ochrony roślin".
Sieć podkreśliła, że w trosce o bezpieczeństwo klientów jabłka zostały niezwłocznie usunięte z obrotu. "Nie zaleca się dalszego spożywania produktu" - zaapelowano w komunikacie.
Jak dodano, zwrotu jabłek można dokonać w każdym sklepie Lidl, bez konieczności okazywania paragonu.
Lidl wycofuje jabłka
Lidl zaznaczył, że wycofanie dotyczy wyłącznie jabłek "Gala Schnico" z partii L 38/01 sprzedawanych w wymienionym okresie i regionach. "Wszystkie inne jabłka, zarówno luzem, jak i w opakowaniach, są bezpieczne i nie podlegają wycofaniu" - zapewniono.
Firma Sadco Grupa Sp. z o.o. przeprosiła za zaistniałą sytuację, podkreślając swoje zaangażowanie w jakość. "Zapewniamy, że nasi specjaliści każdego dnia dbają o bezpieczeństwo oferowanych produktów" - przekazano w oświadczeniu.
Autorka/Autor: BC/dap
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski / Shutterstock.com