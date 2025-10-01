Wielka sieć wycofała partię jabłek. Komunikat

Ciastka klonowe wycofane z obrotu Źródło: GIS

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sieć Lidl poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży jabłek czerwonych "Gala Schnico, luz" z numerem partii L 38/01, które były dostępne w wybranych sklepach w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim od 16 do 22 września 2025 r.

Jak podała firma Sadco Grupa Sp. z o.o., dostawca produktu, w badaniach wykryto "przekroczenie limitu prawnego dla pozostałości środka ochrony roślin".

Jabłka wycofane z wybranych sklepów Źródło: Lidl

Sieć podkreśliła, że w trosce o bezpieczeństwo klientów jabłka zostały niezwłocznie usunięte z obrotu. "Nie zaleca się dalszego spożywania produktu" - zaapelowano w komunikacie.

Jak dodano, zwrotu jabłek można dokonać w każdym sklepie Lidl, bez konieczności okazywania paragonu.

Lidl wycofuje jabłka

Lidl zaznaczył, że wycofanie dotyczy wyłącznie jabłek "Gala Schnico" z partii L 38/01 sprzedawanych w wymienionym okresie i regionach. "Wszystkie inne jabłka, zarówno luzem, jak i w opakowaniach, są bezpieczne i nie podlegają wycofaniu" - zapewniono.

Firma Sadco Grupa Sp. z o.o. przeprosiła za zaistniałą sytuację, podkreślając swoje zaangażowanie w jakość. "Zapewniamy, że nasi specjaliści każdego dnia dbają o bezpieczeństwo oferowanych produktów" - przekazano w oświadczeniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD