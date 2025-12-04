Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków

Nie żyje Leszek Gierszewski, prezes firmy Drutex. Źródło: PAP/Marcin Obara

"Z głębokim żalem i smutkiem przekazujemy Wam wiadomość o śmierci naszego Prezesa i Założyciela, Leszka Gierszewskiego" - przekazała firma.

Jak oświadczono w komunikacie, Gierszewski odszedł 4 grudnia 2025, "pozostawiając po sobie nie tylko firmę, którą zbudował od podstaw, ale i wizję, która od lat wyznacza standardy w branży".

"To trudny moment dla nas wszystkich - zarówno dla Rodziny, jak i dla całej społeczności Drutex. Prezes Gierszewski był wizjonerem, dla którego ta firma i jej pracownicy byli życiową pasją" - podkreślono.

"Prezes zawsze powtarzał, że siłą Drutexu są ludzie. Najlepszym sposobem na uczczenie Jego pamięci jest kontynuowanie Jego dzieła z takim samym zaangażowaniem, jakie On okazywał każdego dnia" - czytamy na stronie spółki.

Polski miliarder

Leszek Gierszewski z majątkiem wycenianym powyżej 3 mld zł należał do grona najbogatszych Polaków. W najnowszym rankingu "Forbesa" został umieszczony na 22. miejscu.

Przedsiębiorca w przeszłości był wojskowym. W 1985 roku założył firmę Drutex, która jest jednym z największych w Europie producentów m.in. okien i drzwi. W 1994 roku spółka uruchomiła pierwszą linię do produkcji stolarki okiennej z PVC, a pięć lat później w 1999 roku rozpoczęła się produkcja okien z aluminium. Obecnie Drutex działa nie tylko w Polsce, ale też eksportuje swoje okna, drzwi i rolety do ponad 40 krajów. Firma zatrudnia ponad 4 tys. pracowników.

