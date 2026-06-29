Legitymacja emeryta. Zmiany od lipca

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock/ Dariush M

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"Od lipca zmieniamy wzory legitymacji emeryta-rencisty" - poinformował ZUS w komunikacie.

Jak dodał, "nowe wzory dotyczą zarówno plastikowej legitymacji, jak i jej wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel", przy czym "zmiany wynikają z nowych przepisów obowiązujących od lipca tego roku".

Legitymacja emeryta-rencisty. Zmiany od lipca

Zakład wyjaśnił, że "nowa legitymacja będzie wydawana w formie karty wykonanej z tworzywa PCV jednostronnie laminowanej na awersie. Będzie zawierała elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem, np. gilosz, czyli skomplikowane, cienkie linie tworzące tło, czy też mikrodruk, czyli bardzo mały tekst, niemożliwy do odczytania gołym okiem".

Ponadto, "każdy dokument będzie miał unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu".

Nowe legitymacje będą wydawane od 13 lipca według wzoru:

Nowa legitymacja emeryta-rencisty. Awers Źródło zdjęcia: zus.pl

Nowa legitymacja emeryta-rencisty. Rewers Źródło zdjęcia: zus.pl

ZUS wyjaśnił, że "klienci nie muszą składać wniosku o wydanie nowej legitymacji", a "wszystkie dokumenty wydane na dotychczasowych wzorach są ważne przez okres na nich wskazany".

Elektroniczna legitymacja emeryta i rencisty po nowemu

ZUS zaznaczył, że "zmieni się również wygląd legitymacji w wersji elektronicznej, tzw. mLegitymacji, dostępnej w aplikacji mObywatel".

Jak wyjaśnił, "w nowej mLegitymacji nie będzie informacji o oddziale, który wydał legitymację".

mLegitymacja emeryta-rencisty w mObywatelu po zmianach.png

Zakład przypomniał także, że emeryci i renciści, którzy nie posiadają elektronicznej wersji legitymacji, mogą "samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel".

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Trzy kroki do dodania legitymacji w mObywatelu:

uruchomienie aplikacji,

kliknięcie opcji "dodaj dokument",

wybranie na liście dokumentów "legitymacja emeryta-rencisty".

ZUS dodał, że "mLegitymacja działa jak tradycyjna, plastikowa karta. Dzięki niej potwierdzisz: status emeryta lub rencisty, uprawnienia do ulg, prawo do świadczeń zdrowotnych".

W maju kolejne 28,8 tys. osób uruchomiło w aplikacji @mObywatelGOV mLegitymację emeryta-rencisty ZUS.



Z cyfrowego dokumentu korzysta już ponad 1,4 mln emerytów i rencistów.



💳 mLegitymacja działa jak tradycyjna, plastikowa karta. Dzięki niej potwierdzisz:



✅ status emeryta lub… pic.twitter.com/D7dj1uMil9 — ZUS (@zus_pl) June 3, 2026 Rozwiń

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