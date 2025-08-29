Ciastka wycofane z obrotu

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące kremowych ciastek. GIS wskazała, że dystrybutor podjął decyzję o wycofaniu trzech partii produktu z powodu braku informacji o alergenie na opakowaniu.

"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że w wyniku skargi konsumenckiej firma VIANDS Sp. z o.o. podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu trzech partii ciasteczek klonowych ze względu na brak informacji na etykiecie w języku polskim o obecności alergenu: soi oraz o możliwej obecności mleka i jaj" - przekazał inspektorat.

Kremowe ciastka klonowe wycofane

Szczegóły dotyczące produktu:

nazwa produktu: Kremowe ciasteczka klonowe z oryginalnym, kanadyjskim syropem klonowym, 400 g,

numer partii: 24052, Data minimalnej trwałości: 03.09.2025,

numer partii: 24355, Data minimalnej trwałości: 09.07.2026,

numer partii: 34625, Data minimalnej trwałości: 30.12.2026,

kraj pochodzenia: Kanada

dystrybutor w Polsce: VIANDS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 05-600 Grójec.

Partie ciastek klonowych wycofywanych z rynku GIS

Dystrybutor wycofuje partie produktu

GIS poinformował, że firma Viands "niezwłocznie po otrzymaniu informacji o stwierdzonej niezgodności podjęła działania mające na celu wycofanie produktu z rynku i wdrożyła działania korygujące". "Firma opracowała właściwą etykietę, uwzględniającą obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj" - podał sanepid.

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z podmiotem i monitorują proces wycofania produktu z obrotu" - czytamy w komunikacie.

Inspektorat zaznaczył, że osoby z alergią na soję, mleko lub jaja nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu. "Spożycie produktu przez osoby uczulone na białko soi, a także na składniki mleka lub jaj może wywołać u nich reakcję alergiczną" - wyjaśniono.

