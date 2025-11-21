Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do TSUE 

Zdaniem organu wykonawczego UE, w Polsce przekroczono poziom dwutlenku azotu (NO2) określonego w dyrektywie o jakości powietrza. Według KE w aglomeracji krakowskiej i górnośląskiej emisje NO2 są za wysokie od kilkunastu lat.
"Polska nie podjęła działań"
Jak podkreśliła KE w komunikacie, w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych państwa członkowskie muszą przyjąć i wdrożyć środki mające na celu skrócenie okresu przekroczenia.
Komisja zwróciła uwagę, że w aglomeracji krakowskiej oraz w aglomeracji górnośląskiej poziomy NO2 przekraczały wartości dopuszczalne przez, odpowiednio, 15 i 14 lat.
- Pomimo tego uporczywego i systematycznego naruszania norm Polska nie podjęła odpowiednich działań - podkreśliła KE.
Autorka/Autor: skib/PAP
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: roibu / Shutterstock.com