Z kraju

Co z kilometrówkami posłów? Zapowiedź marszałka Sejmu

Szymon Hołownia
Petru o kilometrówkach: niektóre rzeczy mogą być nieetyczne
Źródło: TVN24
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że w najbliższych dniach wyda zarządzenie dotyczące tak zwanych kilometrówek posłów, czyli wydatków na dojazdy do parlamentu. Apelował o to poseł Razem Maciej Konieczny.

Konieczny podkreślił w piątek z mównicy sejmowej, że przyszedł najwyższy czas, by uregulować kwestie kilometrówek "tak, by każdy poseł rozliczał się z tego, gdzie i kiedy jeździ, a nie wpisywał w ciemno dowolną ilość kilometrów po to, żeby pobrać kasę".

Kilometrówki. Zapowiedź marszałka Sejmu

Hołownia odpowiedział mu, że otrzymał pismo posłów w tej sprawie. - Zapewniam, że w najbliższych dniach podejmę w tej sprawie decyzję. Zarządzenie marszałka Sejmu w tej sprawie zostanie podjęte - oświadczył.

Pod koniec września, za sprawą cyklu TVN24+ "Drogie posłanki, drodzy posłowie", do Sejmu powrócił temat rozliczania kilometrówek przez parlamentarzystów.

Sejm
Dron, zmywarki, kilometrówki. Sprawdź poselskie wydatki w naszym quizie
TVN24
STANGRET GRZESIEK FOTY-0004
"Marszałek musiał się ugiąć". Tak posłowie wydają nasze pieniądze
TVN24
cnb o biurach poselskich widmo
"Muszę dowieźć"; "nie mam obowiązku"; "nie chcę rozmawiać"
TVN24

Ile posłowie wydają na dojazdy?

Posłanka Razem Marcelina Zawisza wyliczała na mównicy, ile posłowie wydają na dojazdy do Sejmu.

- Henryk Kiepura, łącznie kilometrówka i wynajem samochodu - 102 tysiące, Paweł Bejda - prawie 86 tysięcy, Cezary Tomczyk - 81 tysięcy, Michał Gramatyka - 56 tysięcy i Robert Kropiwnicki - 54,7 tysiąca – mówiła Zawisza.

Hołownia powiedział wówczas, że podjął prace dotyczące wprowadzenia pewnego limitu określającego, kiedy trzeba będzie przedstawić faktury za dojazdy. Wskazał wtedy, że decyzję w tej sprawie pozostawi swojemu następcy w fotelu marszałka.

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu do 13 listopada, natomiast od 14 listopada do końca kadencji tę funkcję przejąć ma Włodzimierz Czarzasty.

Tusk

Tusk: żyjemy tu w Polsce, wbrew okolicznościom historii i geografii, wciąż w pokoju
Tusk
Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica