Co z kilometrówkami posłów? Zapowiedź marszałka Sejmu

Konieczny podkreślił w piątek z mównicy sejmowej, że przyszedł najwyższy czas, by uregulować kwestie kilometrówek "tak, by każdy poseł rozliczał się z tego, gdzie i kiedy jeździ, a nie wpisywał w ciemno dowolną ilość kilometrów po to, żeby pobrać kasę".

Kilometrówki. Zapowiedź marszałka Sejmu

Hołownia odpowiedział mu, że otrzymał pismo posłów w tej sprawie. - Zapewniam, że w najbliższych dniach podejmę w tej sprawie decyzję. Zarządzenie marszałka Sejmu w tej sprawie zostanie podjęte - oświadczył.

Pod koniec września, za sprawą cyklu TVN24+ "Drogie posłanki, drodzy posłowie", do Sejmu powrócił temat rozliczania kilometrówek przez parlamentarzystów.

Ile posłowie wydają na dojazdy?

Posłanka Razem Marcelina Zawisza wyliczała na mównicy, ile posłowie wydają na dojazdy do Sejmu.

- Henryk Kiepura, łącznie kilometrówka i wynajem samochodu - 102 tysiące, Paweł Bejda - prawie 86 tysięcy, Cezary Tomczyk - 81 tysięcy, Michał Gramatyka - 56 tysięcy i Robert Kropiwnicki - 54,7 tysiąca – mówiła Zawisza.

Hołownia powiedział wówczas, że podjął prace dotyczące wprowadzenia pewnego limitu określającego, kiedy trzeba będzie przedstawić faktury za dojazdy. Wskazał wtedy, że decyzję w tej sprawie pozostawi swojemu następcy w fotelu marszałka.

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu do 13 listopada, natomiast od 14 listopada do końca kadencji tę funkcję przejąć ma Włodzimierz Czarzasty.

Autorka/Autor: /kris Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka