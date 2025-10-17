Co z oświadczeniem majątkowym prezydenta?

Mentzen na "czarnej liście" Nawrockiego. Kulisy w "Podcaście politycznym" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na stronie Sądu Najwyższego nadal widnieją jedynie oświadczenia poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy.

"Prezydent Karol Nawrocki nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na ujawnienie oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2024" - przekazało "Faktowi" biuro prasowe SN.

Kancelaria Prezydenta RP przekazała dziennikowi, że "Pan Prezydent wyrazi zgodę na udostępnienie swojego oświadczenia majątkowego przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego". Nie wskazano jednak, kiedy to nastąpi.

Redakcja tvn24.pl zwróciła się zarówno do Kancelarii Prezydenta RP, jak i Sądu Najwyższego o dodatkowy komentarz w tej sprawie, ale do czasu publikacji materiału nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Ostatnie ujawnione oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego pochodzi z czasów, gdy kierował Instytutem Pamięci Narodowej. Zostało udostępnione podczas kampanii po kontrowersjach dotyczących majątku Nawrockiego.

Wówczas deklarował m.in. 48 tys. zł oszczędności oraz mieszkanie o powierzchni 57 m kw. współposiadane z żoną oraz kawalerkę nabytą od Jerzego Ż.

Czytaj także: Nawrocki o ujawnieniu oświadczenia majątkowego: "jeśli będzie możliwość prawna". Przecież jest

Kawalerka Nawrockiego

W sprawie tego drugiego mieszkania narosło wiele kontrowersji. Wszystko zaczęło się, gdy 28 kwietnia podczas debaty prezydenckiej "Super Expressu" Nawrocki powiedział, że ma tylko jedno mieszkanie. 30 kwietnia dziennikarze Onetu ujawnili, że ma jeszcze jedno - to 28,5-metrowa kawalerka w Gdańsku.

Onet opisał, że Nawrocki wraz z żoną kupili kawalerkę za gotówkę w 2017 roku od Jerzego Ż. Wtedy w reakcji rzeczniczka sztabu Nawrockiego Emilia Wierzbicki zapewniała, że kawalerka jest od lat wykazywana w oświadczeniach majątkowych kandydata, które składał jako prezes IPN. Dodała: "Mieszkanie jest w dyspozycji osoby, którą od wielu lat, jeszcze jako działacz społeczny w gdańskiej dzielnicy Siedlce, jako jedyny opiekował się dr Karol Nawrocki".

Natomiast w kolejnym oświadczeniu, które ukazało się w mediach społecznościowych 4 maja wieczorem, Wierzbicki napisała: "pan Jerzy to sąsiad Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki jako społecznik przez wiele lat pomagał Panu Jerzemu, który jest osobą niepełnosprawną i samotną". Wierzbicki przyznała, że kontakt Nawrockiego z panem Jerzym urwał się w grudniu 2024 roku.

Tymczasem 5 maja, w kolejnej publikacji, Onet poinformował, że obecnie 80-letni pan Jerzy od kwietnia 2024 mieszka w domu pomocy społecznej. "Nie ulega wątpliwości, że w tej chwili Nawrocki panem Jerzym się nie opiekuje ani mu nie pomaga" - podał portal. Tego samego dnia portal ustalił, że to miasto Gdańsk płaci za opiekę nad 80-letnim mężczyzną niemal 100 tys. zł rocznie. Niewielką część kosztów pokrywa też sam potrzebujący.

W trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej Nawrocki informował o przekazaniu kawalerki - kupionej od Jerzego Ż. - na cele charytatywne.

Oświadczenia majątkowe. Co musi zrobić prezydent?

Pierwsze oświadczenie majątkowe prezydent RP musi złożyć się w terminie 30 dni od dnia objęcia urzędu, a kolejne - co roku do 31 marca, podając stan na 31 grudnia poprzedniego roku.

Oświadczenie prezydenta ma jednak klauzulę "zastrzeżone" i bez jego zgody nie można go upublicznić. W ustawie antykorupcyjnej zapisano jednak możliwość publikacji oświadczenia majątkowego bez zgody zainteresowanego. Może to zrobić "w szczególnych przypadkach" osoba uprawniona do przyjmowania oświadczenia majątkowego.

Czytaj także: Kto, co i kiedy musi wpisać do oświadczenia majątkowego?

Jeśli chodzi o prezydenta, ale też np. o premiera, taką osobą jest I Prezes Sądu Najwyższego.

W przypadku oświadczeń majątkowych poprzedniego prezydenta, Andrzeja Dudy, na stronie internetowej Sądu Najwyższego widoczne są dokumenty, począwszy od deklaracji majątkowej za 2019 rok. Ten dokument został upubliczniony w ostatnim dniu kampanii prezydenckiej z 2020 roku m.in. pod naciskiem mediów.

Czytaj także: Mamy oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy>>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: mp/ToL Źródło: "Fakt", tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa