Nowe dane o inflacji

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu wzrosły o 2,8 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. GUS dodał, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca inflacja była 0,1 procent na minusie.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w sierpniu o 2,9 proc. rdr i braku zmian miesiąc do miesiąca.

W lipcu inflacja była 3,0 proc. rdr oraz 0,3 proc. mdm na plusie.

Jak podał GUS w komunikacie żywność i napoje alkoholowe podrożały o 4,8 proc. rok do roku, nośniki energii o 2,3 proc., a paliwa do prywatnych środków transportu potaniały - aż o 7,7 proc.

Z kolei w ujęciu miesięcznym żywność i napoje bezalkoholowe potaniały o 0,1 proc., nośniki energii podrożały o 0,1 proc., a paliwa są tańsze o 1,9 proc.

Inflacja w sierpniu 2025. Komentarze

W komentarzu do szybkiego szacunku zespół analityków z mBank Research wskazał, że "potrzebujemy szczegółów, ale wygląda na to, że to bardzo pozytywna, dezinflacyjna informacja". "RPP może śmiało ciąć we wrześniu" - dodali analitycy.

