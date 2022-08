Dostawy CO2 i suchego lodu. Jest oświadczenie Grupy Azoty

Choć ograniczono produkcję w trzech spółkach, to Grupa Azoty realizuje dostawy CO2 do swoich dotychczasowych klientów - podała firma w komunikacie. Największy koncern chemiczny w Polsce przekonuje, że ograniczenie produkcji zaplanowano tak, by zapewnić dostępność newralgicznych produktów.

Grupa Azoty "ograniczyła eksport CO2"

"Również w przypadku Grupy Azoty ZAK były i są zapewnione dostawy dla wszystkich dotychczasowych odbiorców na niezmienionym poziomie. W przypadku Grupy Azoty S.A. na ten moment Wytwórnia Gazu Syntezowego pracuje na pełnym obciążeniu, co pozwala w sposób ciągły zabezpieczyć potrzeby klientów, do których dostarczany jest CO2" - czytamy.

Wstrzymanie produkcji

We wtorek Zarząd Grupy Azoty poinformował o czasowym zatrzymaniu pracy instalacji do produkcji: nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Decyzję uzasadniono "nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego". Analogiczną decyzję o wstrzymaniu produkcji nawozów ze względu na wysokie ceny gazu podjął Anwil, który należy do PKN Orlen. W środę ograniczenie produkcji nawozów ogłosiły również należące do Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn.