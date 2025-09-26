Tusk: nie akceptuję głosowania w tej sprawie

Premier o głosowaniu w sprawie CPK: to bardzo źle wróży na przyszłość Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sejm w piątek nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji. Zakłada on m.in. wcześniejsze uruchomienie nowego lotniska.

Za odrzuceniem prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów, przeciw było 211, a 12 wstrzymało się od głosu. Sejm zdecydował o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisji infrastruktury.

Wyniki głosowania w sprawie prezydenckiego projektu dotyczącego CPK Źródło: Sejm

"To zły znak"

Do decyzji Sejmu odniósł się premier Donald Tusk, który stwierdził, że "nie akceptuje głosowania posłów w tej sprawie".

- Oczywiście, jeśli ma się złą wolę, tak jak w przypadku wetowania ustaw czy prób przejęcia polityki zagranicznej, która jest uprawnieniem rządu, a nie prezydenta, to skutki są takie, jak te głosowania. To jest dzisiaj wielki spór o to, czy wbrew konstytucji prezydent będzie przejmował coraz większe obszary władzy, czy zgodnie z konstytucją rząd i większość parlamentarna będzie decydowała o tym, jaki jest stan rzeczy w kraju - mówił premier.

Podkreślił, że będzie czekał na wyjaśnienia, a obecna sytuacja to "zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni". - W sprawie ważnej, bo przecież CPK to jest coś, co budzi nieustanne emocje, my mamy swoją mądrą, sensowną wersję (ustawy - red.) z Koleją Dużych Prędkości, racjonalną. My zaczęliśmy to budować i nie chcemy, żeby nam w tym przeszkadzali ci, którzy narysowali tysiąc plansz, wydali setki milionów złotych na swoje pensje i niczego nie zrobili w tej sprawie - wyjaśnił szef rządu.

- Prezydent (RP Karol) Nawrocki jest po stronie tamtych ludzi. Jest mi przykro, że marszałek Hołownia i tak duża grupa posłów z jego ugrupowania też stanęła w tej kwestii po stronie prezydenta Nawrockiego, bo to bardzo źle wróży na przyszłość - dodał.

Propozycja prezydenta w sprawie CPK

Prezydencki projekt przewiduje m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości. Zakłada on też: przeniesienie całego ruchu lotniczego z warszawskiego Lotniska Chopina na CPK najpóźniej do końca 2032 r., wprowadzenie zakazu dofinansowywania połączeń lotniczych przez państwowe podmioty oraz finansowanie programu CPK za pomocą skarbowych papierów wartościowych na co najmniej 66,18 mld zł.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki prezentując w Sejmie założenia ustawy, podkreślał, że projekt jest "kontynuacją woli obywateli" i ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa oraz rozwoju infrastruktury transportowej. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek wskazywał z kolei, że rząd nie potrzebuje ustawy do realizacji CPK, ponieważ inwestycja jest już konsekwentnie prowadzona.

OGLĄDAJ: TVN24 HD