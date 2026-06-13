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"Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie". Rząd szykuje ważną zmianę

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Donald Tusk na konferencji w Łomży
Donald Tusk komentuje przedłużenie programu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło zdj. gł.: PAP/Michał Zieliński
Premier Donald Tusk poinformował w sobotę, że rząd zakończy latem program "Ceny Paliwa Niżej". Jego zdaniem pojawiają się "niezłe sygnały" dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Podczas sobotniej konferencji prasowej w Łomży premier został zapytany, do kiedy będzie obowiązywać pakiet "CPN".

- Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę - zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem - poinformował Donald Tusk.

Przyszłość programu "CPN"

Premier ocenił, że są "niezłe sygnały" dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Dodał, że były one już wcześniej, ale - jak podkreślił - "pierwsze informacje, decyzje o między innymi odblokowaniu pieniędzy irańskich przez Emiraty (Arabskie - red.) w związku z postępem w rozmowach pokojowych, dają nadzieję na to, że wzrost cen paliw spowodowany wojną zostanie zatrzymany i one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu".

W piątek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wydłuża obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty do 30 czerwca. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Jednak jak się dowiedziała PAP od źródła zbliżonego do Ministerstwa Finansów, nie będzie już przedłużenia obniżki stawek akcyzy.

Pod koniec marca rząd wprowadził pakiet "Ceny Paliwa Niżej", którego celem jest ochrona konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W ramach programu "CPN" stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie pod koniec marca br. umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Ceny paliwpaliwaDonald TuskBenzyna
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
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