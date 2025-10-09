Logo TVN24
Z kraju

Cena produktu ostro w górę. "Bije historyczne rekordy"

koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Kofeina w dużych ilościach może wspierać walkę z rakiem. Tak wynika z badań, ale co poza tym?
Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
Ceny kawy odnotowały dwucyfrowy wzrost w skali roku - wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Podwyżki były częściowo łagodzone przez rosnącą liczbę promocji.

Jak wskazano w raporcie, w trzecim kwartale 2025 roku podwyżki rok do roku wyniosły 28,7 proc. W przypadku kawy mielonej ceny wzrosły o 36,8 proc., a rozpuszczalnej - o 20,6 proc.

Ceny kawy. Dwie główne przyczyny podwyżek

- Wysokie ceny kawy są odbiciem sytuacji na rynkach globalnych. Arabica osiągnęła najwyższy poziom cenowy od blisko 50 lat, a robusta bije historyczne rekordy. Główną przyczyną są uwarunkowania klimatyczne, a także spekulacje finansowe na rynku surowca - wskazał dr Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito.

Ekspert prognozuje, że w kolejnych kwartałach ceny popularnych gatunków kawy kształtować się będą w przedziale 60-80 zł za kilogram, a marek premium na poziomie 100-120 zł.

Ewentualny spadek cen możliwy jest dopiero w drugiej połowie 2026 roku, o ile w Brazylii, która jest największym producentem arabiki, nie dojdzie do anomalii pogodowych w czasie zbiorów.

Więcej promocji

W ocenie autorów raportu na uwagę zasługują również dane dotyczące akcji promocyjnych organizowanych przez sieci handlowe. W trzecim kwartale br. było ich o 14 proc. więcej rok do roku. Dla porównania w pierwszym półroczu br. wzrost był marginalny i wyniósł 0,1 proc. rok do roku.

W ocenie Orpycha wzrost liczby promocji wymuszony został przez politykę handlową sieci, które w 2024 roku starały się maksymalnie opóźniać podnoszenie cen detalicznych, licząc na ustabilizowanie się cen surowca na światowych giełdach. Kiedy stało się jasne, że w dającym się przewidzieć czasie to nie nastąpi, sieci zmuszone były przenieść wzrost kosztów na konsumentów, ale starały się złagodzić szok cenowy za pomocą promocji, by utrzymać wolumen sprzedaży.

Jak przy tym zauważyli autorzy raportu, obecne akcje promocyjne nie przewidują jednak tak korzystnych rabatów jak w ubiegłym roku, a czas ich obowiązywania jest krótszy.

Dane pochodzą z badania UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito, podczas którego sprawdzono ceny w 15 tys. sklepów należących do 63 sieci handlowych. Przeanalizowano także blisko 16 tys. akcji rabatowych.

pc

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

KawaCeny żywności
