Z kraju

Awans Polski w rankingu najbogatszych państw. Wyniki badania

warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Polska gospodarka w 2026 roku - prognoza KE
Źródło: TVN24
Zaledwie 16 procent Polaków uważa, że poziom zamożności naszego kraju pozwala zaliczyć go do najbogatszych państw świata – podała w czwartek "Rzeczpospolita", powołując się na wyniki badań ARC Rynek i Opinia. Jednocześnie, według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska ma wkrótce znaleźć się w gronie 20 największych gospodarek świata.

Z badania omawianego przez dziennik wynika, że 11 proc. respondentów wciąż ocenia Polskę jako kraj biedny.

Przywoływani w artykule eksperci wskazują, że taki wynik to m.in. pamięć po propagandzie z epoki Gierka (Edwarda, pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR w PRL w latach 1970-1980 - red.) wzbudza w ludziach nieufność wobec danych. A te wskazują, że Polska wkrótce może znaleźć się wśród najbogatszych państw świata.

"Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił w październiku, że według jego prognoz PKB Polski osiągnie w tym roku 1,04 bln dol. Oznaczać to będzie, że staniemy się 20. największą gospodarką świata" – pisze "Rzeczpospolita".

Polacy "tradycyjnie lubią narzekać"

Jak wynika z omawianych w artykule badań, Polacy są pesymistami. Tylko co piąty zdaje sobie sprawę z kondycji polskiej gospodarki na tle innych krajów. Jak podkreślono, zdaniem aż 43 proc. badanych nasz kraj pod względem zamożności plasuje się między 51. a 100. miejscem na świecie.

- Polacy tradycyjnie lubią narzekać na swoją sytuację zdrowotną, majątkową, finansową – komentuje cytowany w artykule dr Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia. - Jednocześnie wiele osób ciągle ma realnie dosyć trudną sytuację finansową i w takim kontekście trudno to powiązać z bardzo dobrą sytuacją ekonomiczną kraju – dodaje.

Eksperci tłumaczą też m.in., że oceniając gospodarkę, Polacy bazują na obserwacjach z własnego otoczenia. Ci, którzy pracują w małych firmach, obawiają się o pracę. Świeżo w pamięci ludzi jest też wysoka inflacja.

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sheviakova Kateryna / Shutterstock

Gospodarka
