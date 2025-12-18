Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ministra: w środowisku prezydenta jest jeden polityk, który nie chciałby podpisania tej ustawy

telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Tusk: czeka nas szybka dyskusja o nowej ustawie medialnej (wypowiedź z 31 sierpnia 2024 roku)
Źródło: TVN24
Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska poinformowała, że prace nad ustawą medialną, przewidującą między innymi zniesienie abonamentu rtv i zmianę zasad finansowania TVP i Polskiego Radia, powinny potrwać najpóźniej do sierpnia 2026 roku. Wyraziła też nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze nowe przepisy.

Szefowa MKiDN przypomniała w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że projekt nowelizacji ustawy o mediach publicznych trafił do konsultacji społecznych i międzyresortowych, a uwagi do niego można zgłaszać do 23 stycznia 2026 r.

– Tekst ustawy po konsultacjach będzie pewnie w końcówce lutego, wtedy trafi do Sejmu. Wtedy już będzie zależeć od marszałka Sejmu oraz od naszych parlamentarzystów, ile czasu będą potrzebować, żeby omówić ten projekt w komisjach, żeby omówić projekt na posiedzeniu plenarnym. A potem po prostu trafi do pana prezydenta do podpisu – powiedziała.

Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. Jest projekt
Dowiedz się więcej:

Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. Jest projekt

Pieniądze

Koniec abonamentu rtv

Cienkowska nawiązała do jednego z założeń projektu – zniesienia abonamentu rtv, które w jej ocenie może nastąpić już w styczniu 2027 r.

– To jest mój scenariusz idealny, dlatego że uważam, że prace nad tą ustawą – czy to na poziomie rządowym czy na poziomie sejmowym – powinny zostać zakończone najpóźniej w sierpniu. Mam nadzieję, że pan prezydent odpowiedzialnie podpisze tę ustawę i wtedy możemy mówić o likwidacji abonamentu z dniem 1 stycznia – podkreśliła.

Pytana, skąd nadzieja, że prezydent podpisze nowelę, ministra kultury odpowiedziała, że Karol Nawrocki wielokrotnie mówił, że "bardzo zależy mu, by media publiczne zaczęły funkcjonować normalnie". – Ta ustawa realizuje jego postulat. Jeśli podpisze ustawę, to znaczy, że tak naprawdę spełnia również jedną ze swoich obietnic wyborczych, bo o tym mówił w kampanii – wspomniała.

Czytaj też: Tak mają działać media publiczne. Jest projekt ustawy

Ministra: to miecz obosieczny

Według szefowej MKiDN, w środowisku prezydenta "jest jedna osoba, jeden polityk, który nie chciałby podpisania tej ustawy".

– To jest pan Jacek Kurski. Zobaczymy, czy za panem prezydentem stoi Jacek Kurski czy może jednak rzeczywiście odpowiedzialnie pan prezydent i jego środowisko zdecydują o tym, żeby media publiczne w Polsce miały przede wszystkim stabilne finansowanie i żeby były prowadzone w sposób transparentny i realizowały misję publiczną – stwierdziła.

Dopytywana, czy jej zdaniem PiS poprze proponowaną likwidację Rady Mediów Narodowych, Cienkowska oceniła, że partia widzi, że stworzyła "miecz obosieczny". – Uważam, że dla każdej strony sceny politycznej ta zmiana jest dobra, bo odpartyjnia media publiczne. Może ta ustawa w końcu połączy dwa zwaśnione rody – podsumowała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2593925179
Nowy podatek od stycznia i pralki z Polski. "System ma wiele luk"
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Tak mają działać media publiczne. Jest projekt ustawy
TVN24
lekarz shutterstock_1727098825
O co chodzi w lex szarlatan? "Intencją jest to, żeby nie można było oszukiwać ludzi"
Piotr Wójcik

Nowa ustawa medialna

Projekt ma na celu odpolitycznienie mediów publicznych, zapewnienie stabilnego finansowania oraz wdrożenie do polskiego porządku prawnego Europejskiego Aktu o Wolności Mediów, tj. postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ram dla usług medialnych na rynku wewnętrznym i zmiany Dyrektywy 2010/13/UE.

Projektowane przepisy zakładają m.in. finansowanie mediów publicznych z budżetu kwotą nie niższą niż 2,5 mld zł rocznie, uchylenie ustawy o Radzie Mediów Narodowych i przekazanie jej kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz zobowiązanie KRRiT do przeprowadzania raz na dwa lata okresowej oceny stanu pluralizmu mediów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
berno shutterstock_2603045963_1
Tu się żyje najlepiej. Ranking miast
Ze świata
Głazy w Bolonii
Wyjątkowa świąteczna atrakcja na renesansowym placu
TVN24
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
Tech
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
Rynki
Protest rolników w Brukseli
Protest rolników w Brukseli. Traktory i blokady wokół unijnych instytucji
Ze świata
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Substytut kontaktu z człowiekiem. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku AI"
Tech
shutterstock_2361673487
Rok megatransakcji. Blisko rekordu, mimo turbulencji
Dla firm
shutterstock_1796497237
"Podatek od antykoncepcji" od stycznia. "Posuwają się do skrajności"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oferty widma. Rekrutacje na stanowiska, których nie ma
Ze świata
Laptop, komputer, handel, zakupy
Przerwa w realizacji przelewów. Warto zaplanować płatności
Pieniądze
Moskwa. Plac Czerwony
Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Ceny w dół, ale rachunki w górę
Pieniądze
pracownik praca fabryka shutterstock_2604349525
Zaskakujące dane z polskiego przemysłu
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Pieniądze
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w górę po działaniach USA
Rynki
Kryptowaluty
Kryptowaluty w politycznym klinczu. Sejm wrócił do zawetowanej ustawy
Prawo
shutterstock_2200098859
Samochód jak szpieg? Te auta budzą obawy służb
Moto
pap_20240905_2WR (1)
Prezydent naciska na Brukselę w sprawie Mercosur: albo teraz, albo w ogóle
Ze świata
"Zakazać używania telefonów jest najłatwiej, nauczyć korzystać mądrze – to jest wyzwanie"
Chatboty AI a zdrowie psychiczne młodych. Co mówią dane
Tech
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank idzie pod młotek. Jest zielone światło KNF
Rynki
sejm
Nowa szansa dla ustawy o kryptoaktywach. Sejm wysyła projekt do komisji
energa - alexgo photography shutterstock_2069389325
KNF reaguje na podejrzane transakcje akcjami Energi
Najnowsze
Piotr Gliński w prokuraturze
Gliński: po co nam pociągi jeżdżące 350 kilometrów na godzinę? "Ludzie się będą bali"
shutterstock_1655525596
Kryptowaluty po mocnych spadkach. Inwestorzy studzą emocje
Najnowsze
Europoseł Grzegorz Braun podczas debaty "Nie tylko o komorach gazowych! Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a o co boicie się zapytać", Kielce, 11 października 2025
Odcięcie Unii od rosyjskiego gazu. Europosłowie za, wśród przeciwników Braun
Ze świata
shutterstock_1781241830
Znalazła swój życiorys zmyślony przez AI. "Każdy może mieć wygenerowaną stronę na swój temat"
Maja Piotrowska
shutterstock_2593925179
Nowy podatek od stycznia i pralki z Polski. "System ma wiele luk"
Ze świata
wyspy marshalla shutterstock_1725317941
800 dolarów rocznie dla każdego. Pierwszy taki program w historii
Ze świata
shutterstock_1165701511
Nagły zwrot Brukseli. "Istotna zmiana"
Moto
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu w 2026 roku. URE podał nowe taryfy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica