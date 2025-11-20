Logo TVN24
Turystyka

"Eksperyment" z dodatkową opłatą dla turystów. Podano stawki

wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
Delfin Mimmo w Wenecji
Źródło: Reuters/Natural History Museum of Venice
Opłata za wstęp do Wenecji nie zmieni się w przyszłym roku - zdecydowały władze miasta. Podstawowa stawka pozostanie na poziomie 5 euro od osoby, a 10 euro w przypadku rejestracji przyjazdu w ostatnich czterech dniach przed nim.

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat zaaprobował zarząd miasta. Wymóg ich uiszczenia będzie obowiązywać przez 60 wybranych dni w okresie od 3 kwietnia do 26 lipca. To jedyny taki system na świecie.

Władze Wenecji utrzymały na tym samym poziomie wysokość opłaty za wstęp do miasta w 2026 roku w dniach, w których będzie obowiązywała. Dotyczy ona tylko przyjeżdżających na jeden dzień bez noclegu. Jej wysokośc t 5 lub 10 euro w przypadku rejestracji przyjazdu na ostatnią chwilę.

Milionów turystów w Wenecji

Jak wyjaśniono, celem wprowadzenia tych reguł jest wzmocnienie systemu rezerwacji i planowania przyjazdów do Wenecji, zmagającej się ze zjawiskiem tzw. nadmiernej turystyki. Za jej podstawową przyczynę uważa się masowy przyjazd turystów tylko na kilkugodzinne zwiedzanie, bez noclegu. Są to miliony osób co roku.

Opłata, jak w poprzednich dwóch latach, będzie pobierana od osób przybywających w godzinach 8.30-16.00. Zwolnione z niej będą dzieci w wieku do 14 lat.

Zacznie ona obowiązywać w Wielki Piątek 3 kwietnia i będzie pobierana do 6 kwietnia, a następnie w kolejne weekendy oraz od 27 kwietnia do 3 maja, we wszystkie weekendy maja, od 1 do 7 czerwca i we wszystkie weekendy w tym miesiącu oraz w lipcu.

Wenecja, Włochy, ludzie, tłum
Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź
Bolzano
Włoskie miasto wprowadza nowy podatek. Dotknie turystów
Wenecja
Ostatni raz zdarzyło się to 10 lat temu. Wyjątkowy dzień w Wenecji
Wenecja zarządza napływem turystów

Dzięki systemowi rejestracji i opłat, zaznaczono w komunikacie magistratu, poprawiona zostanie zdolność zarządzania napływem turystów i stan przygotowania służb miasta w dniach, gdy będzie on największy.

- To narzędzie inteligentnego zarządzania napływem przybyszów, które umożliwi jego bardziej skrupulatny monitoring- powiedział szef wydziału do spraw budżetu we władzach miejskich Michele Zuin.

Odpowiedzialny za turystykę przedstawiciel władz Simone Venturini oświadczył: - Zachęcanie do planowania wizyty z wyprzedzeniem oznacza promowanie bardziej świadomego i odpowiedzialnego przyjazdu z korzyścią dla miasta i jego mieszkańców. Ten eksperyment pozwala nam stworzyć innowacyjny model, dostosowany do delikatności i wyjątkowości w Wenecji.

Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kirk Fisher/Shutterstock

WłochyWenecjaturystykaTurystyka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica