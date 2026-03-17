"Odradzamy wszelkie podróże". Ważny komunikat MSZ

Rekomendacje MSZ. Gdzie podróżować?

Od grudnia ub. r. Wenezuela była objęta najwyższym 4. poziomem ostrzeżenia ze względu na koncentrację sił zbrojnych w regionie oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa.

"W związku z poprawą sytuacji politycznej i przywracaniem połączeń lotniczych, poziom ostrzeżeń dla Wenezueli został obniżony" - czytamy we wtorkowym komunikacie MSZ. Obowiązujący obecnie dla Wenezueli jest 3. poziom ostrzeżenia polskiego MSZ.

Wenezuela. Ostrzeżenie MSZ

"MSZ odradza podróże do Wenezueli, które nie są konieczne. Nadal odradzamy wszelkie podróże do stref przygranicznych z Kolumbią, Brazylią i Gujaną, a także do stanów Bolivar (Arco Minero), Zulia i do Delty Amacuro" - napisał MSZ w komunikacie.

— Polak za granicą (@PolakZaGranica) March 17, 2026

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji, możliwy jest kontakt z konsulem pod numerem telefonu: +58 412 262 21 65 lub poprzez adres e-mail: caracas.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

Poziomy ostrzeżeń MSZ

Jak napisał na swojej stronie MSZ, "w profilach niektórych krajów, w dziale bezpieczeństwo, znajdują się ostrzeżenia dla podróżujących:

Zachowaj (zwykłą) ostrożność - oznacza poziom zagrożenia zbliżony do Polski. Zachowaj szczególną ostrożność - oznacza poziom zagrożenia wyższy niż w Polsce. MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - oznacza poziom zagrożenia znacznie wyższy niż w Polsce. W naszej ocenie podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych itd. - wyłączamy z tej kategorii cele turystyczne. Ostateczna decyzja czy podróż jest konieczna należy do obywatela. MSZ odradza wszelkie podróże - oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Odradzane są wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych".

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris