Werona wprowadza opłatę za wejście na dziedziniec przed Domem Julii

Włochy. Werona na nagraniu archiwalnym Źródło: Reuters Archive, Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Położona między Mediolanem a Wenecją, rozsławiona przez dramat Szekspira Werona jest jednym z chętniej odwiedzanych włoskich miast. W grudniu turyści mogli poczuć się zawiedzeni, gdy okazało się, że za dotychczas darmowy wstęp na dziedziniec Domu Julii muszą uiścić opłatę w wysokości 12 euro, czyli ok. 50 zł. Opłata będzie obowiązywać do 6 stycznia i ma być podyktowana nadmierną liczbą odwiedzających w sezonie świąteczno-noworocznym.

Ścisły limit czasu dla par

Wskazana opłata upoważnia turystów do odwiedzenia muzeum oraz wejścia na dziedziniec (wcześniej darmowego) i słynny już balkon. Zgodnie z nowymi wytycznymi goście muszą przestrzegać ścisłego 60-sekundowego limitu czasu dla par, które chcą zrobić sobie zdjęcie na balkonie. Co więcej, liczba turystów mogących jednocześnie przebywać w Domu Julii została zmniejszona ze 130 do 100.

"Gdy zagrożone jest bezpieczeństwo ludzi, mamy obowiązek podjąć odpowiednie środki ochronne, zwłaszcza w obliczu nadzwyczajnego ruchu, jak ten, którego spodziewamy się w okolicach Bożego Narodzenia. Zdajemy sobie sprawę z tymczasowych niedogodności, ale uważamy te działania za konieczne dla ochrony zarówno ludzi, jak i symbolicznego miejsca naszego miasta" - wyjaśniła w rozmowie z dzienikiem "The Times" szefowa wydziału kultury i turystyki w Weronie, Marta Ugolini.

Oburzenia nie kryli zarówno turyści, którzy działania miasta nazwali hańbą, jak i okoliczni sprzedawcy, którzy korzystają na popularności tego zakątka.

Dom Julii przy Via Cappello ze słynnym balkonem i urokliwym dziedzińcem jest iście teatralną scenerią, gdzie przez chwilę zakochane pary mogą wcielać się w młodych kochanków z dramatu Szekspira. Ważną atrakcją jest także pomnik Julii. Dotknięcie prawej piersi posągu ma przynieść szczęście w miłości. Ze względu na uszkodzenia spowodowane dotykaniem, oryginalna statua została przeniesiona do wnętrza muzeum, a na dziedzińcu stoi jej wierna replika.

OGLĄDAJ: TVN24