Werona wprowadza opłatę za wejście na dziedziniec przed Domem Julii

werona-shutterstock_170452373
Włochy. Werona na nagraniu archiwalnym
Źródło: Reuters Archive, Shutterstock
Werona wprowadziła opłatę za wejście na dziedziniec słynnego Domu Julii. Turyści muszą zapłacić 12 euro, a na zdjęcie na balkonie mają tylko 60 sekund. Decyzja wywołała falę oburzenia wśród odwiedzających i lokalnych sprzedawców.

Położona między Mediolanem a Wenecją, rozsławiona przez dramat Szekspira Werona jest jednym z chętniej odwiedzanych włoskich miast. W grudniu turyści mogli poczuć się zawiedzeni, gdy okazało się, że za dotychczas darmowy wstęp na dziedziniec Domu Julii muszą uiścić opłatę w wysokości 12 euro, czyli ok. 50 zł. Opłata będzie obowiązywać do 6 stycznia i ma być podyktowana nadmierną liczbą odwiedzających w sezonie świąteczno-noworocznym.

Ścisły limit czasu dla par

Wskazana opłata upoważnia turystów do odwiedzenia muzeum oraz wejścia na dziedziniec (wcześniej darmowego) i słynny już balkon. Zgodnie z nowymi wytycznymi goście muszą przestrzegać ścisłego 60-sekundowego limitu czasu dla par, które chcą zrobić sobie zdjęcie na balkonie. Co więcej, liczba turystów mogących jednocześnie przebywać w Domu Julii została zmniejszona ze 130 do 100.

"Gdy zagrożone jest bezpieczeństwo ludzi, mamy obowiązek podjąć odpowiednie środki ochronne, zwłaszcza w obliczu nadzwyczajnego ruchu, jak ten, którego spodziewamy się w okolicach Bożego Narodzenia. Zdajemy sobie sprawę z tymczasowych niedogodności, ale uważamy te działania za konieczne dla ochrony zarówno ludzi, jak i symbolicznego miejsca naszego miasta" - wyjaśniła w rozmowie z dzienikiem "The Times" szefowa wydziału kultury i turystyki w Weronie, Marta Ugolini.

Oburzenia nie kryli zarówno turyści, którzy działania miasta nazwali hańbą, jak i okoliczni sprzedawcy, którzy korzystają na popularności tego zakątka.

Dom Julii przy Via Cappello ze słynnym balkonem i urokliwym dziedzińcem jest iście teatralną scenerią, gdzie przez chwilę zakochane pary mogą wcielać się w młodych kochanków z dramatu Szekspira. Ważną atrakcją jest także pomnik Julii. Dotknięcie prawej piersi posągu ma przynieść szczęście w miłości. Ze względu na uszkodzenia spowodowane dotykaniem, oryginalna statua została przeniesiona do wnętrza muzeum, a na dziedzińcu stoi jej wierna replika.

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rodrigo Garrido / Shutterstock.com

WłochyOpłaty dla turystówturystyka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica