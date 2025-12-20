Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych na rodzinę

Peru, lotnisko w Limie
Najbardziej oblegane turystycznie miejsca w Europie
Źródło: TVN24
Od połowy grudnia w przypadku lotów międzynarodowych przesiadający się na lotnisku w Limie muszą dopłacić do biletów około 12 dolarów (równowartość około 43 złotych). To nowa, zryczałtowana opłata transferowa. Decyzja wywołała ostry spór między branżą turystyczną, resortem transportu i władzami portu - wskazał dziennik "El Pais". 

Linie lotnicze ostrzegają, że dodatkowy koszt może ograniczyć liczbę zagranicznych pasażerów korzystających z przesiadki i osłabić pozycję Limy jako regionalnego hubu.

Niewielka opłata o dużym znaczeniu

Na pierwszy rzut oka opłata wydaje się niewielka. Jednak w przypadku czteroosobowej rodziny oznacza to nawet 100 dolarów (360 złotych) wyłącznie za przesiadkę do innego samolotu - biorąc pod uwagę podróż w obie strony.

Według rządowych szacunków liczba zagranicznych podróżnych korzystających z przesiadek w Limie może spaść o 27 tysięcy rocznie, a straty dla gospodarki sięgnąć 84 mln dolarów.

Lotnisko w Limie
Lotnisko w Limie
Źródło: Shutterstock

Dopłata za przesiadkę na lotnisku w Limie

Eksperci ostrzegają przed efektem domina.

- Żadne inne lotnisko w regionie nie pobiera tej opłaty. To uderza w naszą konkurencyjność - mówi Carlos Gutiérrez, szef stowarzyszenia zrzeszającego międzynarodowych przewoźników lotniczych.

Jego zdaniem nowa danina to kolejna bariera - obok dłuższego czasu przesiadki i mniejszej liczby połączeń. W Panamie na zmianę samolotu potrzeba średnio 45 minut, w Bogocie - 60 minut, a w Limie - aż 78 minut, przy mniejszej liczbie kierunków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uwaga, turyści! A jeszcze niedawno byli jak kury znoszące złote jaja

Uwaga, turyści! A jeszcze niedawno byli jak kury znoszące złote jaja

Natalia Szostak
Masz bilet, ale nie polecisz. "Tacy pasażerowie są wygodniejsi do usunięcia"

Masz bilet, ale nie polecisz. "Tacy pasażerowie są wygodniejsi do usunięcia"

Maja Piotrowska

Likwidują połączenia w Peru

Linie lotnicze ostrzegają, że spadek liczby pasażerów w tranzycie może oznaczać likwidację części połączeń lub ograniczenie ich częstotliwości. Trasy do miast drugiego rzędu - jak Lima-Cancun - utrzymują się dzięki podróżnym w tranzycie. Sky Airline już ogłosiły zamknięcie tej trasy, a Latam Airlines skasowały loty do Hawany i rozważają kolejne cięcia.

Przedstawiciele branży podkreślają, że realny wpływ wprowadzonej opłaty poznamy dopiero w nadchodzących miesiącach, gdy podróżni zaczną wybierać lotniska z uwzględnieniem nowych kosztów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: "El Pais"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PeruTurystykaPodróże
Zobacz także:
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank ostrzega
Tech
Ruben Ramirez Lezcano
"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"
Elon Musk
Potężny bonus dla Muska. Sąd Najwyższy zdecydował
Friedrich Merz
Merz: Rosja nie odzyska ich
Sklep sieci Metro w Montrealu
Robin Hoodzi Zaułków zaatakowali
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
shutterstock_2701547507
Gigant uniknął zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów
zima droga lod snieg samochod kierownica kierowca shutterstock_1611518851
Świąteczne wyjazdy najtańsze od czterech lat
Moto
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Zmiany w regulaminie NBP. Obejmą członków zarządu
Z kraju
shutterstock_2269217231
Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie
Z kraju
Ulice Tokio, stolicy Japonii
Historyczna decyzja. Jen traci na wartości
shutterstock_2454619673
Nowe limity na auta firmowe. Obejmą też wcześniejsze umowy
Dla firm
GDDKiA udostępniła odcinek S1 z Bielska-Białej do Brzeszcz
Nowe odcinki ekspresówki otwarte dla kierowców
Moto
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w Kodeksie pracy. Decyzja Senatu
Dla pracownika
wigilia swieta boze narodzenie shutterstock_2213712941
Pięć dni wolnego bez brania urlopu. Świąteczny "prezent" dla pracowników
Dla pracownika
laptop, telefon, komputer
"Próbują wyłudzić dane logowania do bankowości elektronicznej". Ostrzeżenie
Pieniądze
Adam Glapiński
NBP z ujemnym wynikiem. Prezes Glapiński chce zmiany ustawy o banku
Z kraju
Jared Isaacman
Astronauta i znajomy Muska na czele NASA. W tle plan "amerykańskiej dominacji w kosmosie"
bitcoin shutterstock_693865363
Przerwa w pracach nad ustawą o kryptowalutach. "Trzeba się będzie przyjrzeć"
Z kraju
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Stopy procentowe w tym kraju najwyższe od 30 lat
Karol Nawrocki
"Wódka ma być tania, żarcie niezdrowe, psy na łańcuchu, młodzież głupia". Burza po wecie
Z kraju
shutterstock_1493472629
Ten sklep był w listopadzie najtańszy w Polsce
Handel
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Szczyt handlowego maratonu. Przed nami ostatnia taka niedziela w tym roku
Handel
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Będą kontrole. "Sprawdzimy, czy Wigilia była dniem wolnym"
Dla firm
Będą zmiany dla przedsiębiorców
Zmiany w przepisach spadkowych. Jest decyzja prezydenta
Prawo
Władimir Putin - Kiriłł Dmitrijew
Kreml triumfuje po decyzji Unii Europejskiej
budownictwo budowa shutterstock_2458924739
Mniej formalności przy budowie. Jest decyzja prezydenta
Nieruchomości
Najpopularniejsze filmiki na TikToku 2023
Po latach walk z USA jest umowa w sprawie TikToka. Powstanie specjalna spółka
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
Karol Nawrocki
Prezydenckie "nie" dla podwyżki opłaty cukrowej
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica