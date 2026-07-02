Turystyka Rejestrowanie podróży możliwe w mObywatelu. Nowa aplikacji dla turystów wkrótce Alicja Skiba |

Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Podczas czwartkowej konferencji prasowej w MSZ wiceszef resortu Artur Harazim przekazał, że resort pracował nad modernizacją Odyseusza od kilkunastu miesięcy. Projekt został dofinansowany na ponad 2,8 mln zł ze środków KPO.

📣 Odyseusz dostępny w aplikacji mObywatel!



Rejestracja podróży jeszcze prostsza!



O znaczeniu usługi i współpracy obu resortów mówili w trakcie konferencji podsekretarz stanu Artur Harazim oraz sekretarz stanu w @CYFRA_GOV_PL @DStanderski.



🌐 Więcej informacji ⤵️… — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) July 2, 2026 Rozwiń

Bezpieczniejsza rejestracja, uproszczona formuła

Jak wyjaśnił, nowa wersja systemu - oprócz zmienionej graficznie strony i odświeżonego logo - posiada cztery dodatkowe usługi, m.in.: specjalny model rejestracji sytuacji kryzysowych, który ma być uruchamiany w danym obszarze w sytuacjach nadzwyczajnych, jak zagrożenia, konflikty czy katastrofy. Moduł ma pozwolić na regularną i dwustronną komunikację między podróżnymi a MSZ i konsulem. Ta funkcja oferuje zgłoszenie przez obywatela potrzebnej pomocy, jej rodzaju, aktualizacji swojej sytuacji i dokładnego położenia. Z kolei konsulowie mogą sprawniej przekazywać informacje dot. poziomu bezpieczeństwa czy ewentualnej ewakuacji.

Drugą ważną zmianą - jak mówił Harazim - jest bezpieczniejsza rejestracja podróży w uproszczonej formule za pomocą logowania poprzez m.in. aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną, e-dowód czy Profil zaufany. Wiceszef MSZ podkreślił, że większość informacji uzupełnia się automatycznie po wskazaniu miejsca, terminu podróży i danych kontaktowych.

Nowe usługi dla podróżnych w mObywatelu

Kolejną usługą są profile krajów, czyli możliwość przeglądania informacji o poszczególnych państwach z aktualnymi informacjami i zaleceniami dotyczącymi podróży wraz z obowiązującymi poziomami ostrzeżeń. Harazim podkreślił, że podróżni nie muszą już przeglądać stron poszczególnych placówek dyplomatycznych, ponieważ od teraz są one skupione w jednej zakładce w Odyseuszu. Dodał, że polscy obywatele znajdą tam także wykaz potrzebnych dokumentów, reguły podróżowania czy kwestie ubezpieczenia i zdrowia.

System Odyseusz oferuje od teraz także możliwość subskrypcji powiadomień w formie SMS, mailowej czy push, czyli krótkich komunikatów wyświetlanych w czasie rzeczywistym na ekranach o zmianach w wybranych przez siebie krajach. Wśród informacji, które można zasubskrybować są m.in. alerty, ostrzeżenia czy informacje o podwyższonym poziomie zagrożenia w kraju i jego poszczególnych regionach.

Odyseusz wyśle bezpośrednie powiadomienia na telefon

Harazim zapowiedział, że prawdopodobnie w lipcu system Odyseusz wraz z nowymi usługami będzie dostępny w formie aplikacji mobilnej.

Obecny na konferencji wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał natomiast, że wybrane funkcje Odyseusza włączono już do aplikacji mObywatel w kategorii Podróż, dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymać bezpośrednie powiadomienia na telefon. Obecnie w mObywatelu można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o krajach. Standerski powiedział, że informacja o podróży pozostanie w aplikacji przez 14 dni.

Pytany przez dziennikarzy, czy jest potrzeba tworzenia oddzielnej aplikacji Odyseusz, biorąc pod uwagę działalność mObywatela, Harazim wyjaśnił, że w aplikacji Odyseusz znajdzie się więcej opcji związanych z kontaktem między centralą ministerstwa a podróżnymi niż w mObywatelu. Standerski dodał, że w sytuacji kryzysowej mObywatel roześle do użytkowników stosowne powiadomienia push.

Czym jest Odyseusz?

System Odyseusz to darmowy serwis MSZ, służący do rejestracji podróży zagranicznych przez obywateli RP. Zgłoszenie umożliwia służbie konsularnej szybki kontakt i przekazanie ważnych ostrzeżeń zapisanym obywatelom. Przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych, takich jak zamieszki, konflikty zbrojne czy klęski żywiołowe.