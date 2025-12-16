Logo TVN24
Turystyka

Podróże po Hiszpanii za 60 euro. Władze szykują specjalny bilet

Hiszpania, pociąg regionalny Rodalies de Catalunya niedaleko Sitges
Hiszpania. Tłumy turystów na plaży w Barcelonie (czerwiec 2023 roku)
Źródło: Reuters Archive
Hiszpańskie władze planują wprowadzenie jednego biletu, który umożliwiłby podróżowanie wybranymi pociągami i autobusami w całym kraju. Jego miesięczny koszt miałby wynieść 60 euro.

Plan stworzenia jednego biletu na transport publiczny w całym kraju ogłosił w poniedziałek premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Zapowiedział, że bilet zacznie obowiązywać w drugiej połowie stycznia 2026 roku, a jego celem jest "zmiana sposobu, w jaki Hiszpanie postrzegają transport publiczny i korzystają z niego".

Bilet ma kosztować 60 euro miesięcznie (równowartość ok. 250 PLN), a w przypadku osób poniżej 26. roku życia 30 euro (ok. 125 PLN). Jak podkreślił Sanchez, pozwoli ludziom "podróżować po całym kraju" pociągami regionalnymi, podmiejskimi i państwowymi autobusami.

Bilet za 60 euro w Hiszpanii

Celem programu jest zachęcenie ludzi do korzystania z transportu publicznego i zmniejszenia zależności od prywatnych pojazdów, zwłaszcza w dużych miastach - pisze dziennik "Diario Sur".

Zdaniem premiera Sancheza specjalny bilet pozytywnie wpłynie na codzienne życie Hiszpanów, a niektórym osobom pracującym pozwoli obniżyć miesięczne koszty dojazdów o nawet 60 proc. - Mówimy o około dwóch milionach ludzi, którzy będą co miesiąc płacić mniej, by dojechać do pracy, do domu albo załatwiać codzienne sprawy. O to właśnie chodzi w rządzeniu: ułatwiać ważne sprawy dla zwykłych ludzi - stwierdził polityk.

Szef rządu zaapelował do lokalnych władz o "stopniowe wprowadzanie" tego rozwiązania, by wszystkie sieci transportu zostały objęte jednym biletem. Według "Diario Sur" biletem na razie nie będą objęte koleje dużych prędkości.

Jeden bilet w Niemczech

Podobny program w 2023 roku wprowadzono w Niemczech. Za 49 euro miesięcznie, dzięki Deutschland Ticket, można było jeździć metrem, miejskimi autobusami, tramwajami, regionalnymi i lokalnymi pociągami oraz niektórymi autobusami międzymiastowymi. Bilet nie obejmuje szybkich połączeń kolejowych. Od tego czasu bilet podrożał i obecnie kosztuje 58 euro, a od 1 stycznia 2026 roku będzie kosztować 63 euro.

Wcześniej, w 2022 roku w Niemczech wprowadzono wakacyjny bilet za 9 euro. Wówczas okazał się wyjątkowym sukcesem - kupiły go 52 miliony Niemców i turystów.

TVN24

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: "The Guardian", "Diario Sur", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

