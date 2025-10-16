Logo TVN24
Turystyka

Gigant wysyła maile do klientów. Chodzi o rekompensaty

shutterstock_2513462485
Prezes UOKiK zobowiązał Booking.com do właściwego informowania o tym, czy wynajmujący to przedsiębiorca
Źródło: UOKiK
Booking.com przyzna swoim klientom rekompensaty między innymi w postaci dodatkowych środków do wykorzystania w serwisie. Gigant zaczął już wysyłać w tej sprawie maile do klientów. Działania mają związek z decyzją wydaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Jak opisuje w wiadomościach Booking.com, klienci będą mogli otrzymać rekompensaty, jeżeli w okresie stycznia 2023 roku do upływu trzech miesięcy od dnia otrzymania tej informacji, złożyli lub złożą reklamacje.

Rekompensaty od Booking.com

Chodzi o nieinformowanie konsumentów o tym, czy dostawca zakwaterowania jest przedsiębiorcą czy osobą prywatną oraz o tym, że przepisy dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania do umów zawieranych z gospodarzami prywatnymi, którzy nie są przedsiębiorcami.

"Reklamacje muszą być złożone za pośrednictwem Centrum pomocy Booking.com B.V. Jednocześnie sugerujemy, aby konsumenci składali wszelkie reklamacje za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Booking.com, po zalogowaniu się za pomocą numeru rezerwacji i kodu PIN, co pozwoli Booking.com na jak najszybsze i najskuteczniejsze rozpatrzenie reklamacji" - napisano w wiadomościach od Booking.com.

Booking.com sugeruje też użycie w reklamacji słowa "UOKiK" lub numeru decyzji zobowiązującej, co może ułatwić i przyspieszyć rozpoznanie reklamacji.

Jakie rekompensaty otrzymają klienci?

Serwis wymienia też, na jakie konkretnie rekompensaty mogą liczyć klienci.

"W przypadku konsumentów, którzy w chwili przekazania im indywidualnej informacji osiągnęli co najwyżej 2 poziom w programie Genius, przysporzenie konsumenckie będzie polegać na podwyższeniu konsumentom na stałe poziomu w programie Genius o jeden poziom bez konieczności spełnienia zwykłych warunków takiego podwyższenia" - czytamy.

Jak podaje Booking.com, z kolei w przypadku konsumentów "którzy w chwili przekazania im indywidualnej informacji osiągnęli już maksymalny poziom w programie Genius, przysporzenie konsumenckie będzie polegać na przyznaniu im Środków na podróże w Portfelu w wysokości 40 zł, które następnie będzie można wykorzystać w ciągu jednego roku od chwili ich udostępnienia na dowolną możliwą do zarezerwowania w ramach platformy Booking.com usługę, w przypadku której akceptowane są płatności Portfelem (...)".

"Przysporzenie będzie również dostępne dla konsumentów, którzy aktualnie nie posiadają konta w serwisie Booking.com (w szczególności jeśli je mieli i usunęli). Aby je uzyskać, tacy konsumenci (oprócz złożenia reklamacji) muszą utworzyć konto w serwisie Booking.com w terminie tygodnia od otrzymania informacji o przyznaniu im przysporzenia" - czytamy.

Decyzja UOKiK w sprawie Booking.com

W sierpniu UOKiK zobowiązał Booking.com do właściwego informowania o tym, czy wynajmujący to przedsiębiorca. "Konsumenci muszą wiedzieć, za co odpowiada internetowa platforma handlowa a za co podmioty oferujące noclegi" - zwracał wtedy uwagę w komunikacie regulator.

"W przypadku rezerwacji noclegu u tych podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, platforma nieprawidłowo informowała o tym, że zmienia się zakres ochrony prawnej kupującego. Nieczytelny był też podział obowiązków między Booking.com a dostawcami usług, co w przypadku np. składania reklamacji miało kluczowe znaczenie dla konsumentów rezerwujących noclegi. W efekcie konsumenci mogli zawierać umowy, nie zdając sobie sprawy, że nie przysługuje im ochrona wynikająca z prawa konsumenckiego" - zarzucał UOKiK.

Chodzi o decyzję UOKiK w sprawie zobowiązań nr RKR-3/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 r.

Booking.com zobowiązał się do usunięcia naruszeń i ich skutków. Poprosiliśmy firmę o komentarz w tej sprawie, ale do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

pc

pc
Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bumble Dee/Shutterstock

wakacje Turystyka
