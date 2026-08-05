Tech Wspólny front. Na czele prezes wielkiego banku Oprac. Jan Sowa |

Jawność treści AI. Olga Zabolewicz o nowych przepisach w sprawie sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jamie Dimon chce skupić ponad 40 firm z kluczowych branż wokół wspólnej inicjatywy, która ma być odpowiedzią na ryzyka związane ze sztuczną inteligencją (AI).

Prezes JPMorgan Chase Jamie Dimon apeluje do szefów największych amerykańskich przedsiębiorstw do udziału w międzybranżowej inicjatywie, która ma zająć się zagrożeniami wynikającymi z szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji. Według dwóch źródeł zaznajomionych ze sprawą projekt ma objąć firmy odpowiadające za funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w Stanach Zjednoczonych.

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Ponad 40 firm w nowej inicjatywie

Dimon miał osobiście kontaktować się z prezesami dużych banków, regionalnych instytucji finansowych oraz firm informatycznych. Inicjatywa ma zostać rozwinięta na bazie Alliance for Critical Infrastructure, czyli ACI, organizacji, której współzałożycielem był JPMorgan.

Rozmowy z potencjalnymi uczestnikami rozpoczęły się w lipcu. Dimon i przedstawiciele ACI próbowali zaplanować na sierpień spotkania poświęcone zasadom przyszłej współpracy.

W działania zaangażowanych ma być ponad 40 przedsiębiorstw reprezentujących między innymi sektor finansowy, energetykę, wodociągi, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, telekomunikację, linie lotnicze i kolej. ACI nie ujawniło dotychczas rezultatów prowadzonych rozmów.

Wspólna ocena zagrożeń

Celem inicjatywy ma być wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego sposobów wykorzystywania sztucznej inteligencji, związanych z nią zagrożeń oraz niezbędnych zabezpieczeń. Grupa ma również współpracować w tych kwestiach z administracją Donalda Trumpa.

Według źródeł znaczenie międzybranżowej wymiany informacji zwiększyły niedawne cyberataki na systemy wodociągowe w Minnesocie i innych amerykańskich stanach.

JPMorgan był jednym z założycieli ACI, obok Mastercard, Berkshire Hathaway Energy i innych przedsiębiorstw. Organizacja powstała w celu koordynowania działań zwiększających odporność różnych sektorów, wymiany informacji oraz reagowania na cybernetyczne, fizyczne i geopolityczne zagrożenia dla infrastruktury krytycznej.

"Kierownictwo ACI już lata temu dostrzegło potrzebę nadania sztucznej inteligencji priorytetowego znaczenia i skłoniło firmy z sektora infrastruktury krytycznej do współpracy" - przekazał Dimon w oświadczeniu.

"Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tę ważną pracę" - dodał.

ACI o współpracy rządu i biznesu

ACI podkreśliło w swoim oświadczeniu, że ochrona kluczowych systemów wymaga zaangażowania zarówno przedsiębiorstw, jak i władz federalnych.

"W czasie narastających cyberzagrożeń ochrona systemów, na których Amerykanie polegają każdego dnia, wymaga ścisłej współpracy między rządem a firmami z sektora infrastruktury krytycznej" - przekazała organizacja.

Mastercard i Berkshire nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz.

ACI ma pełnić funkcję forum wymiany informacji i wspólnej odpowiedzi biznesu na rozwój sztucznej inteligencji. Organizacja zamierza współpracować z przedstawicielami administracji przy identyfikowaniu najważniejszych zagrożeń technologicznych, udostępnianiu informacji oraz rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Według jednego ze źródeł zreorganizowana ACI ma być w pełni operacyjna do końca roku.

Dimon ostrzega

Obawy dotyczące AI rosną wraz z coraz szybszym wdrażaniem tej technologii przez przedsiębiorstwa. Regulatorzy i przedstawiciele biznesu ostrzegają, że sztuczna inteligencja może zwiększyć skalę cyberataków i stworzyć nowe podatności w infrastrukturze krytycznej oraz systemach finansowych.

Dimon ostrzegał wcześniej przed zagrożeniami związanymi z modelem Mythos firmy Anthropic. Jego zdaniem dostęp do zaawansowanych możliwości AI powinien być kontrolowany.

- Dajecie pociski balistyczne osobom dysponującym Mythos - mówił w lipcu.

Inicjatywa ACI jest niezależna od działań podejmowanych przez banki w celu testowania modelu Mythos.

Równolegle amerykański rząd zwiększa współpracę z sektorem prywatnym. W lipcu uruchomiono inicjatywę Gold Eagle, która skupia twórców systemów AI, operatorów infrastruktury krytycznej i agencje federalne. Jej celem jest wymiana informacji o podatnościach wykrywanych przez zaawansowane modele oraz koordynowanie działań naprawczych.