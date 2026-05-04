Tech

Sensacyjna oferta. GameStop zdeterminowany

GameStop z ofertą kupna platformy eBay
Jak informuje Reuters, Amerykański GameStop chce przejąć eBay w transakcji wartej około 56 miliardów dolarów. Prezes spółki Ryan Cohen zapowiada, że jeśli zarząd eBay odrzuci ofertę, jest gotów zwrócić się bezpośrednio do akcjonariuszy, rozpoczynając wrogie przejęcie.

Propozycja zakłada cenę 125 dolarów za akcję, wypłacaną w połowie w gotówce, a w połowie w akcjach. To premia rzędu około 20 proc. względem piątkowego kursu zamknięcia eBay.

Ruch ten jest szczególnie ambitny, bo kapitalizacja rynkowa eBay jest niemal czterokrotnie wyższa niż GameStop. Mimo to spółka zbudowała już około 5-procentowy pakiet akcji eBay, korzystając z akcji i instrumentów pochodnych.

Plan połączenia firm ma - według Cohena - przynieść znaczące korzyści. - To mogłaby być realna konkurencja dla Amazona - powiedział szef GameStop w rozmowie z "Wall Street Journal", odnosząc się do potencjału eBay wobec Amazon.

Synergie i cięcia kosztów

Cohen przekonuje, że integracja obu firm pozwoli szybko poprawić wyniki finansowe. W liście do zarządu eBay zapowiedział redukcję kosztów o 2 mld dolarów rocznie w ciągu 12 miesięcy od finalizacji transakcji.

Dodatkowym atutem ma być sieć 1600 sklepów GameStop w USA, która mogłaby posłużyć jako infrastruktura dla logistyki, uwierzytelniania produktów czy sprzedaży na żywo.

- eBay powinien być wart - i będzie wart - znacznie więcej pieniędzy - powiedział Cohen.

- Myślę o przekształceniu eBay w firmę wartą setki miliardów dolarów - dodał.

GameStop zdeterminowany

Prezes GameStop nie wyklucza ostrej konfrontacji. Zapowiedział, że jeśli zarząd eBay odrzuci ofertę, może rozpocząć walkę o pełnomocnictwa, próbując przekonać akcjonariuszy bezpośrednio.

Finansowanie operacji ma opierać się m.in. na około 20 mld dolarów długu zapewnionego przez TD Securities, a także środkach własnych i zewnętrznym kapitale - w tym potencjalnie funduszach majątkowych z Bliskiego Wschodu.

Egzotyczna transakcja

Ewentualne przejęcie byłoby rzadkim przypadkiem, gdy mniejsza spółka próbuje kupić znacznie większego rywala. Tego typu operacje zwykle wymagają dużego zadłużenia i opierają się na założeniu, że połączony podmiot wygeneruje wyższe zyski w przyszłości.

Cohen, nazywany przez inwestorów "królem memów" po wydarzeniach z 2021 roku, zyskał reputację menedżera skłonnego do ryzykownych, niekonwencjonalnych decyzji, które potrafią wpływać na rynki.

Nowy kierunek GameStop

Dla GameStop to kolejna próba transformacji biznesu. Firma, która zyskała globalny rozgłos podczas "gorączki memów", nadal mierzy się ze spadkiem znaczenia tradycyjnej sprzedaży gier. Ostatnio odnotowała 14-procentowy spadek przychodów kwartalnych.

Z kolei eBay - założony w 1995 roku przez Pierre Omidyar - notuje stabilniejszą sytuację. Spółka prognozuje przychody powyżej oczekiwań rynku, licząc m.in. na popyt na przedmioty kolekcjonerskie i aukcje transmitowane na żywo.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TANNEN MAURY

Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
