Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Nocna blokada. Brytyjski rząd planuje cyfrową godzinę policyjną dla młodzieży

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
whatsup social media smartfon shutterstock_2481870661
Keir Starmer o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Brytyjski rząd chce wprowadzić domyślną nocną blokadę mediów społecznościowych dla osób w wieku 16 i 17 lat. Aplikacje miałyby być niedostępne od północy do godziny szóstej rano, chyba że użytkownik sam zmieni ustawienia.

Domyślnie wyłączone miałyby zostać funkcje zaprojektowane w taki sposób, by zachęcać użytkowników do dalszego przewijania treści.

Propozycja została przedstawiona miesiąc po zapowiedzi znacznie dalej idącego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia.

Platforma poleca nastolatkom potencjalnie szkodliwe filmy. Alarmujące wyniki badania
Dowiedz się więcej:

Platforma poleca nastolatkom potencjalnie szkodliwe filmy. Alarmujące wyniki badania

Rząd przekonuje o słuszności blokady

Brytyjskie władze przekonują, że ograniczenia mają chronić zdrowie psychiczne i fizyczne młodych ludzi oraz zmniejszyć negatywne skutki nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych.

- Te działania będą miały kluczowe znaczenie, pomagając młodym ludziom wysypiać się, skupiać na szkole i uczelni oraz spędzać więcej wartościowego czasu z rodziną i przyjaciółmi - powiedziała minister technologii Liz Kendall.

Minister do spraw bezpieczeństwa w internecie Kanishka Narayan zapowiedział, że firmy technologiczne zostaną prawnie zobowiązane do wprowadzenia nocnej blokady.

- Zmuszamy firmy technologiczne, żeby to zrobiły - powiedział w środę w radiu LBC.

Dodał, że platformy mają obowiązek stosowania bardziej rygorystycznych mechanizmów sprawdzania wieku. Firmom, które nie spełnią wymogów, mają grozić - jak określił - bardzo surowe sankcje regulacyjne.

Nastolatek pozwał platformy. YouTube już się dogadał
Dowiedz się więcej:

Nastolatek pozwał platformy. YouTube już się dogadał

Ze świata

Krytyka ze strony opozycji

Właściciel Instagrama, koncern Meta, należący do ByteDance TikTok oraz Google, do którego należy YouTube, nie odpowiedziały od razu na pytania Reutersa dotyczące planowanych ograniczeń.

Laura Trott, odpowiedzialna za politykę edukacyjną w opozycyjnej Partii Konserwatywnej, nazwała propozycje chaotycznymi.

- Albo uważają, że 16- i 17-latkowie powinni korzystać z mediów społecznościowych, albo nie. Godziny policyjne, które można po prostu wyłączyć, niczego jednak nie zmienią - powiedziała.

Przepisy mają wejść w życie w 2027 roku

Pierwszy pakiet regulacji dotyczących ograniczeń w mediach społecznościowych ma zostać przedstawiony brytyjskiemu parlamentowi do końca tego roku. Nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać wiosną 2027 roku.

Podobne rozwiązania budzą jednak wątpliwości dotyczące skuteczności kontroli wieku. Zespół doradzający władzom Australii, pierwszego kraju, który zakazał dzieciom korzystania z mediów społecznościowych, ustalił, że platformy miały problemy już na pierwszym etapie weryfikacji wieku, co w praktyce osłabiało działanie zakazu.

W ostatnim miesiącu Google i TikTok zawarły również osobne ugody w Stanach Zjednoczonych w sprawie wniesionej przez osobę niepełnoletnią, która twierdziła, że platformy społecznościowe zaszkodziły jej zdrowiu psychicznemu.

Zakaz social mediów do 16. roku życia? Wyniki nowego sondażu
Dowiedz się więcej:

Zakaz social mediów do 16. roku życia? Wyniki nowego sondażu

TVN24
Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
Media społecznościoweWielka Brytania
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Chorwacja, Igrane w gminie Podgora, Riwiera Makarska
Pierwszy taki zakaz w Chorwacji. Miasto ma dość imprez turystów
Turystyka
Sotheby's Gus Rex
Miliony dolarów za szkielet dinozaura. Najdroższa tego typu sprzedaż w historii
Ze świata
Donald Trump
Ból głowy Trumpa. Ceny paliw na dniach przebiją psychologiczną granicę
Moto
meta media społecznościowe
Surowe kary dla mediów społecznościowych. Ten kraj zmienia prawo
Ze świata
pap_20100930_00R
20 lat, 47 miliardów i koniec. Buffett zmienia zdanie. W tle Epstein
Ze świata
pieniądze portfel złotówki
Polacy najbardziej pesymistyczni w Europie. Rośnie niepokój o finanse
Pieniądze
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Spór o najem krótkoterminowy. "To najgorsza ustawa jaka wyszła z rządu"
Nieruchomości
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Trzeci dzień wzrostów. "Są gotowi wycofać się z zakupów"
Rynki
Dziesięcioletni chłopiec z okolic Rzymu zadzwonił pod numer alarmowy 112. Zamówił pizzę
Platforma poleca nastolatkom potencjalnie szkodliwe filmy. Alarmujące wyniki badania
Tech
Mała dziewczynka nalewająca świeżą, chłodną domową lemoniadę do plastikowego szkła podczas sprzedaży napojów z przyjaciółką na straganie w upalny letni dzień
Sanepid zabrał głos w sprawie sprzedaży lemoniady przez dzieci. Są wytyczne
Z kraju
Elon Musk
Koszt środowiskowy sztucznej inteligencji. Elon Musk z pozwem
Tech
ZAKUPY KOSZYK
Inflacja w czerwcu. Nowe dane
Z kraju
Pekin, Chiny
Gospodarka Chin wyhamowała. "Uwypuklają pogłębiającą się rozbieżność"
Ze świata
Jeden na jeden - Miłosz Motyka
Minister: mam konkretny plan, natomiast dzisiaj go nie używamy
Z kraju
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Zakazali budowania centrów danych AI. "Jeden z największych wstrząsów"
Ze świata
kuba hawana shutterstock_2730976575_1
Blackout w całym kraju. Kryzys narasta
Ze świata
shutterstock_2044480022
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
Prezydent USA Donald Trump
Trump rezygnuje z opłat w cieśninie Ormuz. Jest nowe rozwiązanie
Ze świata
smartfon shutterstock_449254483
"Pomoc" w odzyskaniu pieniędzy. Jak działają oszuści
Tech
fabryka roboty maszyny shutterstock_2682841033
Gawkowski: ten obiekt będzie fundamentem gospodarki
Tech
Kevin Warsh
Trump już go nie pochwali? Szef Fed zapowiada niezależność
Ze świata
Facebook Meta
Meta z pozwem. Algorytm miał wskazywać osoby do zwolnienia
Tech
W najbliższych dniach możemy mieć do czynienia z wakacyjnym szczytem cen paliw - przewidują analitycy BM Reflex
W drogę bez kierowcy. Polska zmienia prawo
Łukasz Figielski
Tankowiec w cieśninie Ormuz
Sposób na ominięcie cieśniny. Emiraty zapowiadają nowy projekt
Ze świata
shutterstock_2359731071
Zwolnienia w dużym banku. Pracę stracą setki osób
Z kraju
FED Rezerwa Federalna USA
Inflacja w USA zaskakuje. Widmo podwyżki stóp pozostaje
Ze świata
Chińskie samochody elektryczne
Milion aut w miesiąc. Rekord Chin bije w Europę
Moto
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Platformy nie sprawdzają, młodzi korzystają. Zakaz okazał się dziurawy
Tech
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Rząd przyjął nowe zasady najmu krótkoterminowego. "Nie wywróci rynku"
Z kraju
Dziewczynka na spacerze z nowonarodzonym bratem w wózku
Mieszkańców będzie coraz mniej. Te regiony Polski wyludnią się najszybciej
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica