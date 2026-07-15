Tech Nocna blokada. Brytyjski rząd planuje cyfrową godzinę policyjną dla młodzieży Oprac. Jan Sowa |

Keir Starmer o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Domyślnie wyłączone miałyby zostać funkcje zaprojektowane w taki sposób, by zachęcać użytkowników do dalszego przewijania treści.

Propozycja została przedstawiona miesiąc po zapowiedzi znacznie dalej idącego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia.

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Rząd przekonuje o słuszności blokady

Brytyjskie władze przekonują, że ograniczenia mają chronić zdrowie psychiczne i fizyczne młodych ludzi oraz zmniejszyć negatywne skutki nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych.

- Te działania będą miały kluczowe znaczenie, pomagając młodym ludziom wysypiać się, skupiać na szkole i uczelni oraz spędzać więcej wartościowego czasu z rodziną i przyjaciółmi - powiedziała minister technologii Liz Kendall.

Minister do spraw bezpieczeństwa w internecie Kanishka Narayan zapowiedział, że firmy technologiczne zostaną prawnie zobowiązane do wprowadzenia nocnej blokady.

- Zmuszamy firmy technologiczne, żeby to zrobiły - powiedział w środę w radiu LBC.

Dodał, że platformy mają obowiązek stosowania bardziej rygorystycznych mechanizmów sprawdzania wieku. Firmom, które nie spełnią wymogów, mają grozić - jak określił - bardzo surowe sankcje regulacyjne.

Krytyka ze strony opozycji

Właściciel Instagrama, koncern Meta, należący do ByteDance TikTok oraz Google, do którego należy YouTube, nie odpowiedziały od razu na pytania Reutersa dotyczące planowanych ograniczeń.

Laura Trott, odpowiedzialna za politykę edukacyjną w opozycyjnej Partii Konserwatywnej, nazwała propozycje chaotycznymi.

- Albo uważają, że 16- i 17-latkowie powinni korzystać z mediów społecznościowych, albo nie. Godziny policyjne, które można po prostu wyłączyć, niczego jednak nie zmienią - powiedziała.

Przepisy mają wejść w życie w 2027 roku

Pierwszy pakiet regulacji dotyczących ograniczeń w mediach społecznościowych ma zostać przedstawiony brytyjskiemu parlamentowi do końca tego roku. Nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać wiosną 2027 roku.

Podobne rozwiązania budzą jednak wątpliwości dotyczące skuteczności kontroli wieku. Zespół doradzający władzom Australii, pierwszego kraju, który zakazał dzieciom korzystania z mediów społecznościowych, ustalił, że platformy miały problemy już na pierwszym etapie weryfikacji wieku, co w praktyce osłabiało działanie zakazu.

W ostatnim miesiącu Google i TikTok zawarły również osobne ugody w Stanach Zjednoczonych w sprawie wniesionej przez osobę niepełnoletnią, która twierdziła, że platformy społecznościowe zaszkodziły jej zdrowiu psychicznemu.