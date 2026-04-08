Tech

Mimo obaw TikTok wybuduje kolejne centrum danych w Europie

Źródło: Anna Czerwińska/Fakty TVN
TikTok zainwestuje miliard euro w budowę drugiego centrum danych w Finlandii - przekazał Reuters. Poprzednią inwestycję firma zapowiedziała niecały rok temu. Ich celem jest przeniesienie danych europejskich użytkowników na kontynent.

Ogłoszenie pojawia się w momencie, gdy platformy społecznościowe stoją przed zarzutami dotyczącymi wykorzystywania danych użytkowników i wpływu algorytmów na nasze zdrowie psychiczne.

TVN24

Magnes dla centrów danych

Spółka macierzysta TikToka, ByteDance uniknęła niedawno zakazu działalności w Stanach Zjednoczonych, który groził jej w styczniu z powodu obaw o ochronę danych. W tym samym czasie państwa europejskie zaczynają wywierać coraz większą presję na platformy, domagając się lepszej ochrony dzieci przed uzależnieniem.

TikTok przekazał, że nowa inwestycja o wartości 1 mld euro dotyczy centrum danych o początkowej mocy 50 megawatów (MW) i docelowej mocy 128 MW w Lahti, w południowej Finlandii. Inwestycja stanowi część "wartej 12 mld euro europejskiej inicjatywy na rzecz suwerenności danych, zapewniającej wiodącą w branży ochronę danych ponad 200 mln europejskich użytkowników" - przekazała firma Agencji Reuters

Finlandia stała się magnesem dla centrów danych. Firmy takie jak Microsoft czy Google dążą do ograniczenia kosztów energii i realizacji celów klimatycznych. Przyciąga je chłodny klimat, tania i niskoemisyjna energia elektryczna oraz stabilne, przyjazne biznesowi otoczenie regulacyjne wewnątrz Unii Europejskiej.

Patryk Michalski

Obawy o bezpieczeństwo

Mimo to fińscy politycy podchodzili z dystansem do planów TikToka dotyczących pierwszego centrum danych, o których Reuters poinformował w kwietniu ubiegłego roku.

Choć fińskie Ministerstwo Obrony zatwierdziło tę inwestycję w 2024 roku, politycy nie zostali o niej wcześniej powiadomieni. Ówczesny minister gospodarki Finlandii, Wille Rydman, wzywał w zeszłym roku do "ponownego rozważenia" projektu, powołując się na obawy o bezpieczeństwo oraz brak przejrzystości w działaniach firmy.

- Mam przynajmniej nadzieję, że ta firma deweloperska jeszcze raz przemyśli, czy naprawdę chce mieć TikToka za najemcę - powiedział Rydman fińskiej telewizji publicznej Yle, odnosząc się do lokalnego partnera chińskiej platformy.

"Ogromne znaczenie" dla miasta

TikTok poinformował, że dane użytkowników z Europy są obecnie przechowywane z zastosowaniem wzmocnionych zabezpieczeń w trzech centrach danych: w Norwegii, Irlandii oraz Stanach Zjednoczonych. Pierwszy fiński ośrodek w Kouvola ma zostać uruchomiony do końca tego roku, natomiast drugi - do 2027 roku.

Burmistrz Lahti, Niko Kyynarainen z zadowoleniem przyjął decyzję o nowej inwestycji.

- Dla Lahti ta inwestycja ma ogromne znaczenie. Cieszymy się, że podpisano umowę z głównym najemcą i że projekt przebiega zgodnie z planem - przekazał w oświadczeniu burmistrz Lahti.

pc

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ERIK S. LESSER/PAP/EPA

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
