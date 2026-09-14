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Akcje spółek AI mocno w dół. Rynek reaguje na apel szefa Anthropic

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
giełda
Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Akcje firm związanych ze sztuczną inteligencją spadają na giełdach w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy zareagowali na apel szefa spółki Anthropic Dario Amodeia o spowolnienie rozwoju najbardziej zaawansowanych modeli AI. Pomysł poparli między innymi Sam Altman i Elon Musk.

W Azji akcje południowokoreańskiego SK Hynix spadły w poniedziałek o ponad 6 proc. Samsung Electronics stracił ponad 4 proc. a notowania SoftBanku, jednego z największych inwestorów OpenAI, zniżkowały w Japonii o 10 proc.

Mocna przecena dotknęła także europejskie spółki z branży półprzewodników i firmy związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

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Akcje producenta sprzętu do wytwarzania chipów ASML spadły o ponad 4 proc. Nokia traciła około 5 proc., a Infineon ponad 6 proc.

Na minusie znalazły się również firmy powiązane z budową centrów danych, w tym Siemens Energy i Schneider Electric.

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Nvidia, Intel i Micron pod presją

Spadki były widoczne również przed rozpoczęciem poniedziałkowej sesji w Stanach Zjednoczonych.

Akcje producenta pamięci Micron traciły około 5 proc., Intel zniżkował o blisko 6 proc., a Nvidia o ponad 2 proc. W dół poszły również notowania kilku innych firm z sektora półprzewodników.

Nieznacznie spadały także akcje największych dostawców infrastruktury chmurowej, w tym Microsoftu, Amazona i Alphabetu.

Inwestorzy obawiają się, że spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji w całej branży może odbić się na wielu firmach i ograniczyć tempo wdrażania tej technologii.

Były pracownik Anthropic: firmy igrają z naszym życiem

Wyprzedaż nastąpiła w czasie coraz ostrzejszej debaty o zagrożeniach związanych z szybko rosnącymi możliwościami modeli AI.

W ubiegłym tygodniu Jacob Coxon, badacz Anthropic, który wcześniej pracował także w OpenAI, poinformował, że zrezygnował z pracy z powodu obaw dotyczących kierunku rozwoju technologii.

Coxon ocenił, że Anthropic i OpenAI igrają z naszym życiem.

Na jego wpis zareagował badacz bezpieczeństwa w Anthropic Evan Hubinger. Stwierdził, że jego zdaniem istnieje ponad 10-procentowe prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższej dekady sztuczna inteligencja zabije wszystkich ludzi.

Wypowiedzi wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych i reakcję liderów największych firm zajmujących się AI.

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"Musimy spowolnić"

W sobotę szef Anthropic Dario Amodei opublikował esej, w którym wezwał do spowolnienia tempa rozwoju możliwości najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

"Musimy spowolnić tempo, w jakim zwiększamy możliwości modeli AI" - napisał Amodei.

Jego stanowisko doprowadziło do rzadkiej zgodności między szefami konkurujących ze sobą firm.

Szef OpenAI Sam Altman przekazał w sobotę, że zgadza się z Amodeiem, iż firmy zajmujące się sztuczną inteligencją powinny ograniczyć tempo rozwoju najbardziej zaawansowanych systemów.

Elon Musk, szef SpaceX, który od kilku lat ostrzega przed ryzykiem związanym ze sztuczną inteligencją, napisał na platformie X: "Dario ma rację".

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Inwestorzy obawiają się o miliardy dolarów inwestycji

Spowolnienie rozwoju AI mogłoby wpłynąć między innymi na zakupy chipów i mocy obliczeniowej. To właśnie na te obszary firmy kierują obecnie setki miliardów dolarów nakładów inwestycyjnych.

Zoe Gillespie, starsza dyrektorka w RBC Brewin Dolphin, wskazała w CNBC, że wzrosty na rynkach akcji opierały się w dużej mierze na oczekiwaniach dotyczących rozwoju AI i wzrostu produktywności.

- Ta hossa na rynku akcji opierała się na rozwoju AI i wzroście produktywności. Jeśli więc zaczniemy obserwować, że ten trend się załamuje, może to wpłynąć na wyniki rynku akcji w przyszłości - powiedziała w programie CNBC "Squawk Box Europe".

Jak dodała, wyceny wielu firm uwzględniają już oczekiwany wzrost ich przyszłych zysków.

- Z pewnością duża część tego, czego oczekujemy po stopach zwrotu z akcji, jest już uwzględniona w przyszłym wzroście zysków tych spółek. Jeśli ten wzrost znajdzie się pod presją, możemy zobaczyć destabilizację - oceniła.

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Altman o tempie rozwoju AI

Amodei nie wezwał jednak do całkowitego zatrzymania rozwoju zaawansowanej sztucznej inteligencji. Podkreślił, że nawet po spowolnieniu postęp nadal będzie wydawał się szybki.

W poniedziałek Sam Altman napisał na platformie X, że ograniczanie tempa nie oznacza zatrzymania.

"Postęp był szybki i nadal taki będzie. Powinien jednak przebiegać wolniej, niż mógłby w przeciwnym razie. Działania takie jak analizy bezpieczeństwa i monitorowanie wiążą się ze znacznymi kosztami" - napisał Altman.

Ben Barringer, globalny szef badań sektora technologicznego w Quilter Cheviot, ocenił w CNBC, że nawet jeśli rozwój nieco zwolni, skala zmian nadal będzie ogromna.

- Nawet jeśli trenowanie modeli i ich wdrażanie zostaną spowolnione, w obszarze inferencji branża nadal zmaga się z niedoborem podaży. Popyt wciąż znacznie przewyższa podaż, więc nawet jeśli tempo nieco spadnie, jest mało prawdopodobne, by wpłynęło to na przychody firm - powiedział.

Inferencja oznacza wykorzystywanie już wytrenowanego modelu AI do wykonywania konkretnych zadań. Różni się od trenowania, podczas którego ogromne ilości danych służą do rozwijania możliwości modelu.

Źródło: CNBC
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Tagi:
USAAITechnologiaAntrophicDario AmodeiSam AltmanOpenAISztuczna inteligencja
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