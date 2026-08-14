Skradziono dane setek tysięcy podatników. "Działający w złym zamiarze sprawca"
Ministerstwo poinformowało w oświadczeniu dotyczącym cyberataku, że "działający w złym zamiarze sprawca" ogłosił w środę, że włamał się pod koniec czerwca do Generalnej Dyrekcji Finansów Publicznych.
Hakerzy wykradli dane podatników
Śledztwo potwierdziło cyberatak, który doprowadził do zdobycia danych podatników - dodało ministerstwo.
Trwają dalsze czynności w celu ustalenia, o jakie konkretnie dane chodzi i ilu dokładnie podatników ucierpiało.
Osoby poszkodowane "otrzymają indywidualną informację określającą dane, które mogły zostać zdobyte, i w razie potrzeby środki zapobiegawcze, jakie należy podjąć".
Dane setek tysięcy osób
Według platformy FrenchBreaches, która monitoruje cyberataki we Francji, zdobyto dane blisko 700 tys. podatników. Platforma twierdzi, że uzyskała tę informację od domniemanych hakerów.