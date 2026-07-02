Tech Luksusowa willa przejęta. Została kupiona za pieniądze z przemytu chipów Alicja Skiba |

Samochody z Chin będą droższe? Michałek: są dwa powody Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Nieruchomość sprzedano za 55 mln dolarów singapurskich (ok. 42,5 mln dolarów), z czego co najmniej dwie trzecie ceny pochodziły z nielegalnie zdobytych środków. Policja dokonała konfiskaty w ramach śledztwa dotyczącego nielegalnego handlu serwerami zawierającymi wysoko zaawansowane chipy Nvidii. Komponenty podlegają amerykańskim kontrolom eksportowym.

Rezydencja znajduje się w luksusowej dzielnicy niedaleko słynnego ogrodu botanicznego w Singapurze.

Willa, która została przejęta przez singapurską policję Źródło zdjęcia: Google Maps

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Zatrzymania przemytników chipów w Singapurze

W sprawie zatrzymany został wcześniej Wei Zhaolun (znany jako Alan Wei), szef Aperia Group - firmy zajmującej się sprzedażą serwerów i innego rodzaju sprzętu informatycznego dla przedsiębiorstw. Wei zostanie oskarżony o pranie brudnych pieniędzy oraz wykorzystanie ok. 38 mln dolarów singapurskich (29,4 mln dolarów) pochodzących z działalności przestępczej do sfinansowania zakupu domu. Singapurskie władze zajęły również miliony dolarów zgromadzone na rachunkach bankowych biznesmena.

Policja poinformowała, że od lutego 2025 r. w związku ze sprawą postawiono zarzuty czterem osobom, w tym Wei. Oskarżeni mieli zamawiać serwery u globalnych dostawców fałszywie twierdząc, że zostaną wykorzystane przez firmy, w których pracowali. Nie ujawniono jednak dokąd trafiły komponenty. Przestępcom grozi kara więzienia do 20 lat.

Ograniczenia Waszyngtonu na eksport chipów

Waszyngton ograniczył eksport amerykańskich chipów w 2022 r. w obawie, że mogą trafić w niepowołane ręce i być wykorzystywane przez chińskie siły zbrojne. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych twierdzi, że Singapur jest kluczowym węzłem tranzytowym służącym do ukrywania nielegalnych dostaw do Chin.

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