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Luksusowa willa przejęta. Została kupiona za pieniądze z przemytu chipów

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Google Maps
Singapurska policja przejęła luksusową willę wartą 42,5 miliony dolarów. Rezydencja miała zostać zakupiona za pieniądze pochodzące z przemytu chipów Nvidii opartych na sztucznej inteligencji - przekazała BBC. Stacja przypomniała, że Singapur jest głównym punktem przerzutu amerykańskich półprzewodników do Chin.

Nieruchomość sprzedano za 55 mln dolarów singapurskich (ok. 42,5 mln dolarów), z czego co najmniej dwie trzecie ceny pochodziły z nielegalnie zdobytych środków. Policja dokonała konfiskaty w ramach śledztwa dotyczącego nielegalnego handlu serwerami zawierającymi wysoko zaawansowane chipy Nvidii. Komponenty podlegają amerykańskim kontrolom eksportowym.

Rezydencja znajduje się w luksusowej dzielnicy niedaleko słynnego ogrodu botanicznego w Singapurze.

Willa, która została przejęta przez singapurską policję
Willa, która została przejęta przez singapurską policję
Źródło zdjęcia: Google Maps

Zatrzymania przemytników chipów w Singapurze

W sprawie zatrzymany został wcześniej Wei Zhaolun (znany jako Alan Wei), szef Aperia Group - firmy zajmującej się sprzedażą serwerów i innego rodzaju sprzętu informatycznego dla przedsiębiorstw. Wei zostanie oskarżony o pranie brudnych pieniędzy oraz wykorzystanie ok. 38 mln dolarów singapurskich (29,4 mln dolarów) pochodzących z działalności przestępczej do sfinansowania zakupu domu. Singapurskie władze zajęły również miliony dolarów zgromadzone na rachunkach bankowych biznesmena.

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Policja poinformowała, że od lutego 2025 r. w związku ze sprawą postawiono zarzuty czterem osobom, w tym Wei. Oskarżeni mieli zamawiać serwery u globalnych dostawców fałszywie twierdząc, że zostaną wykorzystane przez firmy, w których pracowali. Nie ujawniono jednak dokąd trafiły komponenty. Przestępcom grozi kara więzienia do 20 lat.

Ograniczenia Waszyngtonu na eksport chipów

Waszyngton ograniczył eksport amerykańskich chipów w 2022 r. w obawie, że mogą trafić w niepowołane ręce i być wykorzystywane przez chińskie siły zbrojne. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych twierdzi, że Singapur jest kluczowym węzłem tranzytowym służącym do ukrywania nielegalnych dostaw do Chin.

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Źródło: BBC
Tagi:
PrzemytTechnologiaSztuczna inteligencjaAISingapur
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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