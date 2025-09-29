Max Kidruk: Już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek platforma X poinformowała, że jest "głęboko zaniepokojona" decyzją sądu w Indiach, który unieważnił jej pozew przeciwko nowym zasadom usuwania treści. Spółka zapowiedziała apelację, aby bronić wolności wypowiedzi w kraju.

"Z szacunkiem nie zgadzamy się"

Rząd Indii pod przewodnictwem premiera Narendry Modiego broni wprowadzenia nowego systemu moderacji treści, wskazując, że rozwiązanie to ma poprawić skuteczność w zwalczaniu nielegalnych publikacji w internecie oraz zwiększyć odpowiedzialność użytkowników w sieci - podał Reuters.

Platforma X ocenia jednak nowe przepisy jako formę cenzury, podkreślając, że mechanizm ten zdaniem firmy "nie ma podstaw prawnych" i stoi w sprzeczności z orzeczeniami Sądu Najwyższego i narusza konstytucyjne prawa obywateli.

Spór ten ma charakter zarówno lokalny, jak i globalny. Elon Musk, określający się mianem zwolennika pełnej wolności słowa, wielokrotnie wchodził w konflikt z rządami różnych krajów w związku z zasadami dotyczącymi treści oraz żądaniami ich usuwania.

W Indiach spór dotyczy kluczowych podstaw polityki regulacyjnej internetu w kraju zamieszkanym przez ponad 1,4 miliarda osób. Od 2023 roku tamtejszy rząd stopniowo poszerza kompetencje urzędników w zakresie wydawania nakazów oraz uruchomił dedykowany portal online, który umożliwia zgłaszanie żądań i wniosków kierowanych do firm technologicznych.

W odpowiedzi na krytykę sądu X napisało: "X szanuje i przestrzega prawa indyjskiego... Z szacunkiem nie zgadzamy się jednak z opinią, że nie mamy prawa podnosić tych kwestii z powodu naszej rejestracji za granicą...".

OGLĄDAJ: TVN24 HD