Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech
|

Plaga w internecie. Eksperci biją na alarm

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Zdjęcia przerobione z wykorzystaniem AI. "Konsekwencje mogą być dramatyczne"
Zdjęcia przerobione z wykorzystaniem AI. "Konsekwencje mogą być dramatyczne"
Źródło: Shutterstock
Za ich pomocą można rozebrać każdego. Aplikacje typu nudify wykorzystują sztuczną inteligencję, by w sekundę przerobić fotografię wybranej osoby. Teoretycznie nagość jest zakazana i kasowana. W praktyce ciągle nie ma problemu, żeby pobrać taki program i skorzystać z niego na smartfonie. Eksperci biją na alarm.Artykuł dostępny w subskrypcji

Na początku roku okazało się, że osoby na zdjęciach - także nieletnie - można rozbierać za pomocą Groka. To popularny, ogólnie dostępny chatbot dostępny na platformie X należącej do Elona Muska. Sprawą zajęła się m.in. brytyjska organizacja Internet Watch Foundation. Na zamkniętych forach znalazła wygenerowane przez Groka obrazy nagich dzieci. Niektóre kraje, m.in. Indonezja i Malezja, zablokowały czasowo narzędzie. Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie X.

W tym samym czasie polski internet zalały zdjęcia prezydenta Karola Nawrockiego w bikini. To była reakcja na weto do ustawy, która wdrażała unijny akt o usługach cyfrowych. Digital Service Act (DSA) miał zapobiegać sytuacjom takim jak na X.

Musk przekonywał wprawdzie, że "nic nie wie o żadnych nagich obrazach nieletnich wygenerowanych przez Groka", jednak w chatbocie wprowadzono zmiany - funkcję rozbierania zablokowano.

Problem jednak nie zniknął.

700 milionów pobrań, 100 milionów dolarów przychodu

Po aferze związanej z Grokiem amerykańska organizacja Tech Transparency Project (TTP) przejrzała sklepy z aplikacjami na smartfony. Jej pracowicy przetestowali dziesiątki programów, które pojawiały się w wynikach wyszukiwania po wpisaniu "nudify" lub "undress" (ang. rozbierz).

TTP znalazła w Google Play i App Store po około 50 aplikacji, które cyfrowo usuwają ze zdjęć ubrania - całkowicie lub częściowo. Testerzy korzystali wyłącznie z funkcji bezpłatnych. Większość programów oferowała bardziej zaawansowane opcje za pieniądze.

Wyniki raportu TTP, które opublikowano 27 stycznia, jasno pokazały, że Google i Apple nie nadążają z blokowaniem programów AI typu deepfake.

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Auto zima
Zimowy niezbędnik kierowcy. Jak ochronić auto przed mrozem i awarią
Moto
Horseshoe Falls near the well known Russell Falls in Tasmania's Mount Field National Park
"Spokojna przystań" w lesie nie istniała. AI zmyliło turystów
Turystyka
shutterstock_2431413597
Wniosek o podniesienie opłat na autostradzie. Jest stanowisko GDDKiA
Moto
2market-sklep-owoce-wejscie-bramka-bramki-shutterstock_358961546
Kontrowersje wokół flag. Sklepy alarmują
Z kraju
gaz rury gazociąg rurociąg
Rekordowe zużycie gazu w Polsce. Podano datę
Z kraju
pap_20241203_01F
Zdefraudowała miliardy dolarów, teraz jej torebki idą pod młotek
Ze świata
Keir Starmer i Xi Jinping
Trump skomentował wizytę Starmera w Chinach
Ze świata
shutterstock_2601742981
Media: machina wojenna Kremla hamuje
Ze świata
Kevin Warsh
To on ma być nowym szefem Fed. Trump podał nazwisko
Ze świata
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Kurs zanurkował. Strata liczona w setkach miliardów
Tech
Apple iphone 17 premiera
Lider z nową strategią. "Oszałamiający" popyt
Tech
Radosław Sikorski
Minerały krytyczne. Sikorski leci na negocjacje
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
O tyle wzrosła polska gospodarka. Nowe szacunki
Z kraju
Donald Trump
Trump pozywa fiskusa i resort skarbu. Domaga się wielu miliardów
Ze świata
Estonia, Tallin
Chcą wprowadzić zakaz dla obywateli Rosji i Białorusi. "Pilny" projekt ustawy
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza sytuację nadzwyczajną. "Szkodzą i zagrażają Stanom Zjednoczonym"
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
shutterstock_339659186
Jogurt ze szkłem. Ostrzeżenie
Z kraju
Giełda w Dżakarcie, Indonezja
Panika na giełdzie. Inwestorzy wycofują miliardy
Rynki
shutterstock_2656279683_1
Co się dzieje z cenami masła?
Z kraju
shutterstock_2210891727
Mail o zatwierdzonym roszczeniu? PZU ostrzega klientów
Tech
shutterstock_2262856419
Koniec z owijaniem w folię. Nowy zakaz
Ze świata
Autostrada A4 w okolicach Krakowa
Wyższe opłaty na autostradzie. Jest wniosek
Moto
Paul Patterson
System, który zniszczył setki żyć. Szef odchodzi ze stanowiska
Tech
tesla robot humanoid shutterstock_2657853351
Technologiczny wyścig zbrojeń. "Wspaniała siódemka" z miliardowymi inwestycjami
Tech
pap_20251204_105
Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos
Łukasz Figielski
shutterstock_2725802137_1
"Porządkujemy kilometrówki". Jest podpis
Z kraju
Donald Trump
Trump odwraca uwagę. "Może tego pożałować"
Ze świata
Prada - sklep w Mediolanie
Słynna marka zrywa współpracę z ponad 200 firmami
Ze świata
Tajlandia. Kontrole na lotniskach w związku z przypadkami zakażenia wirusem Nipah w Indiach
Wirus Nipah. Wzmożone kontrole na lotniskach
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica